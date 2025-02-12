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Важко там нашим. Зараз в місті Едмонтон мінус 26. В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22. У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27. Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.
От як цим українцям повертатися додому? Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було. Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань. Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися… Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня. Це вам не ті 5 000€, які платять і учасники форуму, і мої приятелі за ліцеї, де якісно викладають теорему Піфагора. Та в голос вчаться читати вірші Лесі Українки. Всього за 5000 € на рік. Чому в Україні так люблять євро та долари? Он в київській мерії просто в коридорі виявили випадково готівкою 6 000 000 доларів. Прямо цирк якийсь…
Про особливості життя емігранта в Казахстані. Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00". А на допиті одразу запитання від товарища майора: "Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
Дюрі-бачі написав:Про особливості життя емігранта в Казахстані. Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00". А на допиті одразу запитання від товарища майора: "Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?
Важко там нашим. Зараз в місті Едмонтон мінус 26. В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22. У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27. Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.
От як цим українцям повертатися додому? Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було. Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань. Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися… Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.
Впевнений, платники податків в Канаді сцуть кип'ятком від таких щедрот власного уряду хз кому та хз за що за їхній рахунок. За скромні 37-46% з доходу що вони платять щоб діти колишніх мешканців Анталії, дуже постраждалих від війни в Україні, ні в чому собі не відмовляли і почувалися набагато краще ніж вдома.
«Не таким страшним є чорт, як його малюють». Топав там топав той Трамп ногами, а караван іде. Щойно повідомили: наша людина отримала дуже важливий в США дозвіл на роботу. Подали заявку в листопаді. Хвилювалися, але все ОК. Родзинка на тортику: свого часу перейшли кордон «Мексика-США». Перейшли легально.
Мабуть так і є. Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами. За цей час: - отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт); - підтвердили свій диплом, отриманий не в США. - пройшли співбесіду на декілька вакансій - очікується, що в березні буде остаточна пропозиція на роботу. І саме це питання - отримання дозволу на роботу - було дуже болючою темою.
Паралельно прийшло повідомлення від приятелів з міста Abington https://maps.app.goo.gl/pnfMnXFgpX4jSSwx6 гуляють з дітьми (іх у них троє) - як і раніше гуляли. В"їхали в США в червні 2024 року - за Програмою U4U. Колись гуляли в Бучі...