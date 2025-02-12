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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2618261926202621
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:04

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.

От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.
Це вам не ті 5 000€, які платять і учасники форуму, і мої приятелі за ліцеї, де якісно викладають теорему Піфагора. Та в голос вчаться читати вірші Лесі Українки.
Всього за 5000 € на рік.
Чому в Україні так люблять євро та долари?
Он в київській мерії просто в коридорі виявили випадково готівкою 6 000 000 доларів.
Прямо цирк якийсь…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

Про особливості життя емігранта в Казахстані.
Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".
А на допиті одразу запитання від товарища майора:
"Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Про особливості життя емігранта в Казахстані.
Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".
А на допиті одразу запитання від товарища майора:
"Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?

Працює в університеті + пиляє гранит від їх міністерства. КНБ це перейменоване КГБ, працює "по старому" і бізнес не кошмарить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.

От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.

Впевнений, платники податків в Канаді сцуть кип'ятком від таких щедрот власного уряду хз кому та хз за що за їхній рахунок. За скромні 37-46% з доходу що вони платять щоб діти колишніх мешканців Анталії, дуже постраждалих від війни в Україні, ні в чому собі не відмовляли і почувалися набагато краще ніж вдома.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:44

Еміграція, заробітчанство

News from USA

«Не таким страшним є чорт, як його малюють».
Топав там топав той Трамп ногами, а караван іде.
Щойно повідомили: наша людина отримала дуже важливий в США дозвіл на роботу.
Подали заявку в листопаді. Хвилювалися, але все ОК.
Родзинка на тортику: свого часу перейшли кордон «Мексика-США». Перейшли легально.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:00

Мабуть так і є.
Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.
За цей час:
- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);
- підтвердили свій диплом, отриманий не в США.
- пройшли співбесіду на декілька вакансій - очікується, що в березні буде остаточна пропозиція на роботу. І саме це питання - отримання дозволу на роботу - було дуже болючою темою.

Паралельно прийшло повідомлення від приятелів з міста Abington
https://maps.app.goo.gl/pnfMnXFgpX4jSSwx6
гуляють з дітьми (іх у них троє) - як і раніше гуляли.
В"їхали в США в червні 2024 року - за Програмою U4U. Колись гуляли в Бучі...
Зображення
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:42

  airmax78 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.

От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.

Впевнений, платники податків в Канаді сцуть кип'ятком від таких щедрот власного уряду хз кому та хз за що за їхній рахунок. За скромні 37-46% з доходу що вони платять щоб діти колишніх мешканців Анталії, дуже постраждалих від війни в Україні, ні в чому собі не відмовляли і почувалися набагато краще ніж вдома.

Ну це такий соціалістичний устрій зараз в капіталістичних країнах. Хоча Ви от живете в соціалістичній Австрії, і все норм, а там ще більше грошей роздають соціальщикам :)
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 23:10

  akurt написав:Мабуть так і є.
Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.
За цей час:
- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);


В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.
1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.
Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.
Деякі не можуть здати і кинули це заняття.
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