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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2025 03:40
Хомякоид написав: akurt написав:
Мабуть так і є.
Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.
За цей час:
- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);
В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.
1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.
Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.
Деякі не можуть здати і кинули це заняття.
Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 09:44
барабашов написав:
и валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой,
Кум здав з 2 спроби. Казав, що запитання середньої складності і робив помилки у запитаннях де наші і їх правила відрізняються... Найгірше в тому, що дуже важко "порішати" навіть такі прості питання як місце в черзі, а саму здачу неможливо порішати і треба вчитися.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 10:15
Faceless написав:
Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке
Такое прошел, не так все строго, как вы пишите, компании тоже сотрудник нужен. Кстати прошел период досрочно.
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Додано: Чет 13 лют, 2025 10:25
Хомякоид написав: akurt написав:
Мабуть так і є.
Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.
За цей час:
- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);
В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.
1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.
Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.
Деякі не можуть здати і кинули це заняття.
я сдал за 1800, но была одна пересдача, если бы сдал с первого раза было бы ~1200 евро
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Додано: Чет 13 лют, 2025 10:57
Пишу про сумне завершення історії сусіда: німці посадили на 8 років за розбещення неповнолітніх і зловживання службовим положенням і ніякі адвокати не допомогли. Заява про шлюб, в якій він визнає себе батьком дитини і контракт, що він працював в парку атракціонів, стали залізобетонними доказами.
Ще зламали й долю "дружини", бо викликали її батьків на допит, без них неповнолітніх допитувати не можна. Батьки її вигнали з дому і тепер все село в курсі її "позору"...
Тепер його "дружина" живе зі свекрухою і десь через місяць чи два буде народжувати і якось в червні отримає атестат вже в Ужгороді.
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