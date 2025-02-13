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akurt написав:Мабуть так і є. Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами. За цей час: - отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);
В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські. 1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило. Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно. Деякі не можуть здати і кинули це заняття.
Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"?
барабашов написав:и валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой,
Кум здав з 2 спроби. Казав, що запитання середньої складності і робив помилки у запитаннях де наші і їх правила відрізняються... Найгірше в тому, що дуже важко "порішати" навіть такі прості питання як місце в черзі, а саму здачу неможливо порішати і треба вчитися.
Faceless написав:Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке
Такое прошел, не так все строго, как вы пишите, компании тоже сотрудник нужен. Кстати прошел период досрочно.
adeges написав:Нова коаліція у Австрії (з 2 партій) планує жорстко нагнути українців на тимчасовому захисті. Зокрема припиняють з березня виплати допомоги на дітей (200-270 євро в залежності від віку). Це було передбачено давно, але звичайно всі очікували продовження. Але це лише квіточки. Фактично мета, наскільки я розумію, - викинути всіх, хто не працює. І більше. Побачимо, що стане законом, але враховуючи любов австрійців з нової влади до росіян, дуже реальний сценарій.
akurt написав:Мабуть так і є. Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами. За цей час: - отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);
В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські. 1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило. Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно. Деякі не можуть здати і кинули це заняття.
я сдал за 1800, но была одна пересдача, если бы сдал с первого раза было бы ~1200 евро
Пишу про сумне завершення історії сусіда: німці посадили на 8 років за розбещення неповнолітніх і зловживання службовим положенням і ніякі адвокати не допомогли. Заява про шлюб, в якій він визнає себе батьком дитини і контракт, що він працював в парку атракціонів, стали залізобетонними доказами. Ще зламали й долю "дружини", бо викликали її батьків на допит, без них неповнолітніх допитувати не можна. Батьки її вигнали з дому і тепер все село в курсі її "позору"... Тепер його "дружина" живе зі свекрухою і десь через місяць чи два буде народжувати і якось в червні отримає атестат вже в Ужгороді.
Шановне панство може не гаяти часу та спробувати пройти ЗВИЧАЙНИЙ тест - теоретичний екзамен - на отримання Посвідчення водія в штаті "Південна Кароліна" в США.
Схожий тест здають всі українці, які мешкають в усіх - крім трьох здається - провінціях Канади. Три провінції - якщо я не помиляюся - саме три - прийняли рішення просто забирати українське та видавати канадське. Без всяких перездач так екзаменів.
Не полінуйтеся - спробуйте пройти тест. Треба коротенька реєстрація - можна через Фейсбук або електронну пошту. За цим посиланням всього 20 питань; Час обмежено. Моя думка, як водія з багаторічним стажем, якого штрафували тільки в Україні і один раз в Італії (швидкість +20) - і це при тому, що в 2024 році проїхав дорогами - сам за кермом - з десяток країн Європи та США: питання не складні, але я його пройшов тільки з 3-ої чи 4-ої спроби. Справа в тому, що є специфічні питання щодо деяких цифрових специфічних значень деяких стандартів руху - на цьому якраз і легко "спалитися". Також збивають з розуму деякі невідомі нам технічні терміни. Спробуйте, чого ж ні... Реально цікаво та додає досвіду та знань. https://quizlet.com/419824430/scdmv-per ... ash-cards/
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лют, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Щодо "...сумне завершення історії сусіда" від пана Дюрі-бачі. Не всі знають початок історії: наш 20-ти річний біженець, який мешкає з родиною в Німеччині - щось там таке дивне нечуванне зробив 15-ти річній дівчині, що вона стала раптом вагітною. Хтоб міг і подумати в свої 20 (!) років... Шкода хлопця, але проситься сказати українське "Отак дурних вчать..." З додаванням: "Отак дурних українців німці вчать..."
Дякую за уточнення - я "по пам"яті" написав, щоби було зрозуміло основну ідею Вашого повідомлення. Дійсно сумна історія. З одного боку можна сказати класично: "На його місці міг бути кожний"... З іншого боку, невже ми були раніше розумнішими: і 16-ти річні дівчата були, і молодші, і ми не 27-и річні, чи думали головОМ, а не ногОМ... З точки зору "чоловічої солідарності" треба все ж сказати: "Дійсно сумна історія"...