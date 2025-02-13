Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2620262126222623> Додано: Чет 13 лют, 2025 03:40 Хомякоид написав: akurt написав: Мабуть так і є.

Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.

За цей час:

- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);

Мабуть так і є.Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.За цей час:- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);



В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.

1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.

Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.

Деякі не можуть здати і кинули це заняття. В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.Деякі не можуть здати і кинули це заняття.

Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"? Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"? барабашов

Повідомлень: 4845 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 09:44 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: и валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, и валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой,

Кум здав з 2 спроби. Казав, що запитання середньої складності і робив помилки у запитаннях де наші і їх правила відрізняються... Найгірше в тому, що дуже важко "порішати" навіть такі прості питання як місце в черзі, а саму здачу неможливо порішати і треба вчитися. Кум здав з 2 спроби. Казав, що запитання середньої складності і робив помилки у запитаннях де наші і їх правила відрізняються... Найгірше в тому, що дуже важко "порішати" навіть такі прості питання як місце в черзі, а саму здачу неможливо порішати і треба вчитися. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4973 З нами з: 29.07.22 Подякував: 804 раз. Подякували: 594 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 10:15 Faceless написав: Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке

Такое прошел, не так все строго, как вы пишите, компании тоже сотрудник нужен. Кстати прошел период досрочно. Такое прошел, не так все строго, как вы пишите, компании тоже сотрудник нужен. Кстати прошел период досрочно. utestcom2

Повідомлень: 20 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 10:17 adeges написав: Нова коаліція у Австрії (з 2 партій) планує жорстко нагнути українців на тимчасовому захисті. Зокрема припиняють з березня виплати допомоги на дітей (200-270 євро в залежності від віку). Це було передбачено давно, але звичайно всі очікували продовження. Але це лише квіточки. Фактично мета, наскільки я розумію, - викинути всіх, хто не працює. І більше. Побачимо, що стане законом, але враховуючи любов австрійців з нової влади до росіян, дуже реальний сценарій. Нова коаліція у Австрії (з 2 партій) планує жорстко нагнути українців на тимчасовому захисті. Зокрема припиняють з березня виплати допомоги на дітей (200-270 євро в залежності від віку). Це було передбачено давно, але звичайно всі очікували продовження. Але це лише квіточки. Фактично мета, наскільки я розумію, - викинути всіх, хто не працює. І більше. Побачимо, що стане законом, але враховуючи любов австрійців з нової влади до росіян, дуже реальний сценарій.

Ничего себе, это что придется работать? Ничего себе, это что придется работать? utestcom2

Повідомлень: 20 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 10:25 Хомякоид написав: akurt написав: Мабуть так і є.

Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.

За цей час:

- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);

Мабуть так і є.Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.За цей час:- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);



В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.

1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.

Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.

Деякі не можуть здати і кинули це заняття. В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.Деякі не можуть здати і кинули це заняття.

я сдал за 1800, но была одна пересдача, если бы сдал с первого раза было бы ~1200 евро я сдал за 1800, но была одна пересдача, если бы сдал с первого раза было бы ~1200 евро utestcom2

Повідомлень: 20 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 10:57 Re: Еміграція, заробітчанство Пишу про сумне завершення історії сусіда: німці посадили на 8 років за розбещення неповнолітніх і зловживання службовим положенням і ніякі адвокати не допомогли. Заява про шлюб, в якій він визнає себе батьком дитини і контракт, що він працював в парку атракціонів, стали залізобетонними доказами.

Ще зламали й долю "дружини", бо викликали її батьків на допит, без них неповнолітніх допитувати не можна. Батьки її вигнали з дому і тепер все село в курсі її "позору"...

Тепер його "дружина" живе зі свекрухою і десь через місяць чи два буде народжувати і якось в червні отримає атестат вже в Ужгороді. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4973 З нами з: 29.07.22 Подякував: 804 раз. Подякували: 594 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 11:46



Схожий тест здають всі українці, які мешкають в усіх - крім трьох здається - провінціях Канади.

Три провінції - якщо я не помиляюся - саме три - прийняли рішення просто забирати українське та видавати канадське. Без всяких перездач так екзаменів.



Не полінуйтеся - спробуйте пройти тест.

Треба коротенька реєстрація - можна через Фейсбук або електронну пошту.

За цим посиланням всього 20 питань; Час обмежено.

Моя думка, як водія з багаторічним стажем, якого штрафували тільки в Україні і один раз в Італії (швидкість +20) - і це при тому, що в 2024 році проїхав дорогами - сам за кермом - з десяток країн Європи та США: питання не складні, але я його пройшов тільки з 3-ої чи 4-ої спроби.

Справа в тому, що є специфічні питання щодо деяких цифрових специфічних значень деяких стандартів руху - на цьому якраз і легко "спалитися". Також збивають з розуму деякі невідомі нам технічні терміни.

Спробуйте, чого ж ні... Реально цікаво та додає досвіду та знань.

https://quizlet.com/419824430/scdmv-per ... ash-cards/ Шановне панство може не гаяти часу та спробувати пройти ЗВИЧАЙНИЙ тест - теоретичний екзамен - на отримання Посвідчення водія в штаті "Південна Кароліна" в США.Схожий тест здають всі українці, які мешкають в усіх -- провінціях Канади.Три провінції - якщо я не помиляюся - саме три - прийняли рішення просто забирати українське та видавати канадське. Без всяких перездач так екзаменів.Не полінуйтеся - спробуйте пройти тест.Треба коротенька реєстрація - можна через Фейсбук або електронну пошту.За цим посиланням всього 20 питань; Час обмежено.Моя думка, як водія з багаторічним стажем, якого штрафували тільки в Україні і один раз в Італії (швидкість +20) - і це при тому, що в 2024 році проїхав дорогами - сам за кермом - з десяток країн Європи та США: питання не складні, але я його пройшов тільки з 3-ої чи 4-ої спроби.Справа в тому, що є специфічні питання щодо деяких цифрових специфічних значень деяких стандартів руху - на цьому якраз і легко "спалитися". Також збивають з розуму деякі невідомі нам технічні терміни.Спробуйте, чого ж ні... Реально цікаво та додає досвіду та знань. Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лют, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10539 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3919 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 11:59 Щодо "...сумне завершення історії сусіда" від пана Дюрі-бачі.

Не всі знають початок історії: наш 20-ти річний біженець, який мешкає з родиною в Німеччині - щось там таке дивне нечуванне зробив 15-ти річній дівчині, що вона стала раптом вагітною.

Хтоб міг і подумати в свої 20 (!) років...

Шкода хлопця, але проситься сказати українське "Отак дурних вчать..."

З додаванням: "Отак дурних українців німці вчать..." akurt

Повідомлень: 10539 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3919 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 12:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 20-ти річний біженець 20-ти річний біженець

Йому більше 21 року (наче 27), що й зіграло ключову проблему.

akurt написав: мешкає з родиною в Німеччині мешкає з родиною в Німеччині

мама його мешкає в Ужгороді, а він сам мешкав і працював в Чехії, в Німеччину поїхали лише щоб зареєструвати шлюб Йому більше 21 року (наче 27), що й зіграло ключову проблему.мама його мешкає в Ужгороді, а він сам мешкав і працював в Чехії, в Німеччину поїхали лише щоб зареєструвати шлюб Дюрі-бачі

Повідомлень: 4973 З нами з: 29.07.22 Подякував: 804 раз. Подякували: 594 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 12:12 Дякую за уточнення - я "по пам"яті" написав, щоби було зрозуміло основну ідею Вашого повідомлення.

Дійсно сумна історія.

З одного боку можна сказати класично: "На його місці міг бути кожний"...

З іншого боку, невже ми були раніше розумнішими: і 16-ти річні дівчата були, і молодші, і ми не 27-и річні, чи думали головОМ, а не ногОМ...

З точки зору "чоловічої солідарності" треба все ж сказати: "Дійсно сумна історія"... akurt

Повідомлень: 10539 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3919 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2620262126222623> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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