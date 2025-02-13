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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:22

Дюрі-бачі
Дякуєм за уточнення.

Історія трохи сумна і не справедлива.
З однієї сторони все вірно, з іншої в Україні йому нічого б не було, а він її громадянин, а не німець.

Знаю особисто одні таку саму історію, вчитель! було 29р + його учениця 16р. Живуть вже і хлопчику 3роки десь. І саме цікаве він далі працює вчителем! бронь є. Але головне звичайно щоб щасливі були, обоє.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 13:54

  BeneFuckTor написав:Дюрі-бачі
Дякуєм за уточнення.

Історія трохи сумна і не справедлива.
З однієї сторони все вірно, з іншої в Україні йому нічого б не було, а він її громадянин, а не німець.

Знаю особисто одні таку саму історію, вчитель! було 29р + його учениця 16р. Живуть вже і хлопчику 3роки десь. І саме цікаве він далі працює вчителем! бронь є. Але головне звичайно щоб щасливі були, обоє.

Знаю ещё одну счастливую историю из Ирака, ему 35, ей 9 лет. Но счастье неописуемое наблюдать...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:29

Re: Еміграція, заробітчанство

барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  akurt написав:Мабуть так і є.
Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.
За цей час:
- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);


В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.
1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.
Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.
Деякі не можуть здати і кинули це заняття.

Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"?
У нас валять не на питаннях, а на практичному іспиті.
Теорія здається елементарно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:52

Faceless
Вы когда получали права?
До автошколы самостоятельно ездить умели?
В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов?
барабашов
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