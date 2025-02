Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2620262126222623 Додано: Чет 13 лют, 2025 12:22 Дюрі-бачі

Дякуєм за уточнення.



Історія трохи сумна і не справедлива.

З однієї сторони все вірно, з іншої в Україні йому нічого б не було, а він її громадянин, а не німець.



Знаю особисто одні таку саму історію, вчитель! було 29р + його учениця 16р. Живуть вже і хлопчику 3роки десь. І саме цікаве він далі працює вчителем! бронь є. Але головне звичайно щоб щасливі були, обоє. BeneFuckTor Повідомлень: 284 З нами з: 21.11.19 Подякував: 242 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 13:54 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі

Дякуєм за уточнення.



Історія трохи сумна і не справедлива.

З однієї сторони все вірно, з іншої в Україні йому нічого б не було, а він її громадянин, а не німець.



Знаю особисто одні таку саму історію, вчитель! було 29р + його учениця 16р. Живуть вже і хлопчику 3роки десь. І саме цікаве він далі працює вчителем! бронь є. Але головне звичайно щоб щасливі були, обоє. Дякуєм за уточнення.Історія трохи сумна і не справедлива.З однієї сторони все вірно, з іншої в Україні йому нічого б не було, а він її громадянин, а не німець.Знаю особисто одні таку саму історію, вчитель! було 29р + його учениця 16р. Живуть вже і хлопчику 3роки десь. І саме цікаве він далі працює вчителем! бронь є. Але головне звичайно щоб щасливі були, обоє.

Знаю ещё одну счастливую историю из Ирака, ему 35, ей 9 лет. Но счастье неописуемое наблюдать... Знаю ещё одну счастливую историю из Ирака, ему 35, ей 9 лет. Но счастье неописуемое наблюдать... stm

Повідомлень: 5518 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 14:29 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Хомякоид написав: akurt написав: Мабуть так і є.

Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.

За цей час:

- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);

Мабуть так і є.Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.За цей час:- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);



В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.

1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.

Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.

Деякі не можуть здати і кинули це заняття. В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.Деякі не можуть здати і кинули це заняття.

Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"? Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"? У нас валять не на питаннях, а на практичному іспиті.

Теорія здається елементарно У нас валять не на питаннях, а на практичному іспиті.Теорія здається елементарно Faceless

Модератор Повідомлень: 35366 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8135 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 14:52 Faceless

Вы когда получали права?

До автошколы самостоятельно ездить умели?

В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов? барабашов

Повідомлень: 4847 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 16:21 Еміграція, заробітчанство



News from Netherlands



Цікавий випадок еміграції, коли дівчина можна сказати врятувала хлопця.

Історія почалася років 5 тому - в Анталії.

Мені треба було прилаштувати собаку на тиждень на «перетримку» - відгукнулася наша українка. Я привіз собаку до них у квартиру. Виявилося, що наша українка вийшла заміж за турка - сидить вдома цілодобово, роботи не має - нудиться.

А так - заробіток.

Через тиждень вона отримала від мене гроші - при чоловікові (!) - що було дуже важливо (!) та запропонувала ще купити печиво, яке пекла сама. Я не міг відмовитися, хоча ціна була - як на мене - висока. Я розумів, що молода жінка стає на ноги в квартирі свого чоловіка, треба підтримати українку. Все купив.



Тут напала на всіх жахлива війна і молода жінка та вирішила, що настав час круто змінити життя. Вона як українка взяла в обійми чоловіка-турка та знайшли законний прихисток в Нідерландах.

Не впевнена була, що залишаться, але спробувати треба було.

Спробували. Все ОК. Нідерланди прийняли змішану родину.

Сьогодні вони відмітили чоловіку 35.

«Щастя є - його не може не бути!»

(Фото видалено автором рядків)



P.S. Ніяких сумних історій про 8 років тюрми. Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лют, 2025 17:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10541 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3919 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 16:59 барабашов написав: Faceless

Вы когда получали права?

До автошколы самостоятельно ездить умели?

В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов? Вы когда получали права?До автошколы самостоятельно ездить умели?В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов?

Я тут до чого. Я вам кажу як зараз є. Здають на звичайних собі компах, западло буває хіба якщо тривога чи вимкнення електрики, виганяють і доведеться заново здавать. Тести по теорії можна до автоматизму відпрацювати онлайн.

Щоправда, зараз візит в СЦ часто означає автоматичну перевірку документів ТЦК, вони приходять прям по талончику). Вже кілька випадків розказували Я тут до чого. Я вам кажу як зараз є. Здають на звичайних собі компах, западло буває хіба якщо тривога чи вимкнення електрики, виганяють і доведеться заново здавать. Тести по теорії можна до автоматизму відпрацювати онлайн.Щоправда, зараз візит в СЦ часто означає автоматичну перевірку документів ТЦК, вони приходять прям по талончику). Вже кілька випадків розказували Faceless

Модератор Повідомлень: 35366 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8135 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 17:00 барабашов написав: Faceless

Вы когда получали права?

До автошколы самостоятельно ездить умели?

В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов? Вы когда получали права?До автошколы самостоятельно ездить умели?В МРЭО сдаваои экзамен на их компах 90х годов?

Меня на теории завалили, но у бати был знакомый начальник в ДОСАФ через него занесли пять бутвлок стоматологического коньяка и вуаля. 😎 Меня на теории завалили, но у бати был знакомый начальник в ДОСАФ через него занесли пять бутвлок стоматологического коньяка и вуаля. 😎 Bolt Повідомлень: 3350 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 256 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 17:00 akurt написав: Шановне панство може не гаяти часу та спробувати пройти ЗВИЧАЙНИЙ тест - теоретичний екзамен - на отримання Посвідчення водія в штаті "Південна Кароліна" в США.



Схожий тест здають всі українці, які мешкають в усіх - крім трьох здається - провінціях Канади.

Три провінції - якщо я не помиляюся - саме три - прийняли рішення просто забирати українське та видавати канадське. Без всяких перездач так екзаменів.



Не полінуйтеся - спробуйте пройти тест.

Треба коротенька реєстрація - можна через Фейсбук або електронну пошту.

За цим посиланням всього 20 питань; Час обмежено.

Моя думка, як водія з багаторічним стажем, якого штрафували тільки в Україні і один раз в Італії (швидкість +20) - і це при тому, що в 2024 році проїхав дорогами - сам за кермом - з десяток країн Європи та США: питання не складні, але я його пройшов тільки з 3-ої чи 4-ої спроби.

Справа в тому, що є специфічні питання щодо деяких цифрових специфічних значень деяких стандартів руху - на цьому якраз і легко "спалитися". Також збивають з розуму деякі невідомі нам технічні терміни.

Спробуйте, чого ж ні... Реально цікаво та додає досвіду та знань.

https://quizlet.com/419824430/scdmv-per ... ash-cards/ Шановне панство може не гаяти часу та спробувати пройти ЗВИЧАЙНИЙ тест - теоретичний екзамен - на отримання Посвідчення водія в штаті "Південна Кароліна" в США.Схожий тест здають всі українці, які мешкають в усіх -- провінціях Канади.Три провінції - якщо я не помиляюся - саме три - прийняли рішення просто забирати українське та видавати канадське. Без всяких перездач так екзаменів.Не полінуйтеся - спробуйте пройти тест.Треба коротенька реєстрація - можна через Фейсбук або електронну пошту.За цим посиланням всього 20 питань; Час обмежено.Моя думка, як водія з багаторічним стажем, якого штрафували тільки в Україні і один раз в Італії (швидкість +20) - і це при тому, що в 2024 році проїхав дорогами - сам за кермом - з десяток країн Європи та США: питання не складні, але я його пройшов тільки з 3-ої чи 4-ої спроби.Справа в тому, що є специфічні питання щодо деяких цифрових специфічних значень деяких стандартів руху - на цьому якраз і легко "спалитися". Також збивають з розуму деякі невідомі нам технічні терміни.Спробуйте, чого ж ні... Реально цікаво та додає досвіду та знань.



Як людина, яка складала у Каліфорніі тест двічі - повний на 36 питань (дозволяється 6 помилок) і скорочений (18 - 3 помилки), у я якої підготовка заняла 2 години читання правил, скажу, що завалити тест можна тільки з бодуна ) Як людина, яка складала у Каліфорніі тест двічі - повний на 36 питань (дозволяється 6 помилок) і скорочений (18 - 3 помилки), у я якої підготовка заняла 2 години читання правил, скажу, що завалити тест можна тільки з бодуна ) adeges Повідомлень: 4564 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 17:15 Ну з бодуна - так з бодуна.



Звісно, наша людина швидко дає відповіді на такі запитання:

- Blind spots for large vehicles can extend up to 200 feet directly behind the vehicle (вибрати з 4-х одну відповідь)

- If you hold a beginner's permit, it is valid for a maximum period of _____ months (вибрати з 4-х одну цифру).

- When exiting the interstate, you should:

(тут треба вибрати одну правильну відповідь із цих чотирьох)

1.Get into the right deceleration lane as soon as possible, when applicable. Signal your intentions.

Slow down gradually as to be at the exit speed when reached.

2. Look for the roadway workers, equipment, and other evidence of roadwork, be cautious.

3. Signal, check traffic, including your blind spot in the direction of the lane change. Ensure spacing is adequate to the front/rear, make a smooth lane change and cancel signal.

4. Use the three to four second rule to judge following distance. Drive more slowly when following other vehicles. Allow more following distance when pavement is wet or icy and when driving in fog.



Кожен з українців швидко вибере правильну - 1 з 4-х - відповідей на питання:

"With a conditional license, you cannot transport more than ____ passengers who are under the age of ____ accompanied by a licensed adult. Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лют, 2025 17:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10541 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3919 раз. Подякували: 1375 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 лют, 2025 17:22 барабашов написав: Хомякоид написав: akurt написав: Мабуть так і є.

Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.

За цей час:

- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);

Мабуть так і є.Але в даному випадку перехід кордону був легальним - за діючими на той день правилами.За цей час:- отримали американське посвідчення водія (а там це як паспорт);



В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.

1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.

Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.

Деякі не можуть здати і кинули це заняття. В Німечині я практично з нуля здавав на праві, маючи українські.1600 євро і пів року часу. Всі кажуть що дуже підфартило.Знаю людей які 5 разів здавали і суми за 5 тис.відповідно.Деякі не можуть здати і кинули це заняття.

Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"? Тяжело сдать из-за вопросов на немецком(не до конца вымученном), или валят как у нас, на вопросах с двоякой трактовкой, в то время как ситуации описанные в билете решаются обычно "по-джентельменски(или по правилу три Д)"?



Все на вождении. Комп сдать не проблема. Все на вождении. Комп сдать не проблема. Хомякоид Повідомлень: 2506 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2994 раз. Подякували: 404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2620262126222623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless