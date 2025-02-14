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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2622262326242625
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:41

  es77 написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи

Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?

Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

берьозовий сок настояний на травах бояришніка, запиваючи кактусну текілу мексиканських братів по санкціям
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:02

Еміграція, заробітчанство

New from USA

Як відомо, в США люди одночасно працюють на двох, а то і трьох роботах.
Наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби теж не придумали, як працювати на двох роботах так, щоби не працювати хоч на одній.

Для цього придумали та втілили в життя "стартап" який почав успішно працювати та приносити в місяць орієнтовно 10 000 доларів прибутку.
Прибуток-то прибуток, але наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби не придумали, як - по старій звичці українського псевдо-ФОПа НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.

Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.

Жаба звісно душила, тому цілий 2024 рік працювала схема виводу грошей через матінку - Україну.
Добра матінка так і брала - всього 6,5 відсотка грошей.
Правда, були і дотичні витрати: втрата на конвертації валюти складала не менше 2% та ще й були витрати на оплату праці посередників, які теж хотіли трохи дзьобиком жирні зернятка дзьобати...

ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Зареєстрували фірми на себе в США - і тепер будуть чесно отримувати на другій роботі по 10 000 доларів та з них чесно та сумлінно сплачувати - правда вже в 2025 році - 4 000 податків.

Не даремно ж на Полтащині колись дуже давно говорили:
"Зароблена чесно копійка краща за крадений карбованець!"

P.S. Цікаво, що ця полтавська приказка на сьогодні НЕ виконується на Полтавщині - і не тілки, але сумлінно виконуються на іншому боці Земної кулі.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 лют, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  es77 написав:
  flyman написав:Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?

Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? :D По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04

Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Faceless написав:Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи

Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?
Ну той у Хвіладельхвії.
Faceless
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