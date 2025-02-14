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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:41
es77 написав: flyman написав: Faceless написав:
Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи
Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?
Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.
берьозовий сок настояний на травах бояришніка, запиваючи кактусну текілу мексиканських братів по санкціям
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:02
Еміграція, заробітчанство
New from USA
Як відомо, в США люди одночасно працюють на двох, а то і трьох роботах.
Наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби теж не придумали, як працювати на двох роботах так, щоби не працювати хоч на одній.
Для цього придумали та втілили в життя "стартап" який почав успішно працювати та приносити в місяць орієнтовно 10 000 доларів прибутку.
Прибуток-то прибуток, але наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби не придумали, як - по старій звичці українського псевдо-ФОПа НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.
Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.
Жаба звісно душила, тому цілий 2024 рік працювала схема виводу грошей через матінку - Україну.
Добра матінка так і брала - всього 6,5 відсотка грошей.
Правда, були і дотичні витрати: втрата на конвертації валюти складала не менше 2% та ще й були витрати на оплату праці посередників, які теж хотіли трохи дзьобиком жирні зернятка дзьобати...
ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Зареєстрували фірми на себе в США - і тепер будуть чесно отримувати на другій роботі по 10 000 доларів та з них чесно та сумлінно сплачувати - правда вже в 2025 році - 4 000 податків.
Не даремно ж на Полтащині колись дуже давно говорили:
"Зароблена чесно копійка краща за крадений карбованець!"
P.S. Цікаво, що ця полтавська приказка на сьогодні НЕ виконується на Полтавщині - і не тілки, але сумлінно виконуються на іншому боці Земної кулі.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 14 лют, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04
BIGor написав: es77 написав: flyman написав:
Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?
Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.
Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп?
По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04
flyman написав: Faceless написав:
Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи
Федерали?
В яких штатах, дем. чи респ?
Ну той у Хвіладельхвії.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:52
flyman написав:
депортація буде?
тут його приймуть "сплатити борг"
Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.
Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:59
akurt написав:
А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.
Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется верным
Ну нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.
Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:10
Сибарит Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:24
Сибарит написав: akurt написав:
А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.
Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется верным
Ну нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.
Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год.
Так воно так і є.
То тільки пан flyman в такі цифри не вірить.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26
Дюрі-бачі написав:Сибарит
Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.
Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.
Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:44
slonomag написав:
или скидки на детей и тд.
Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.
slonomag написав:
Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает.
Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.
І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам.
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