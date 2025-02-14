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#<1 ... 2623262426252626> Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:41 es77 написав: flyman написав: Faceless написав: Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи

Федерали?

В яких штатах, дем. чи респ? Федерали?В яких штатах, дем. чи респ?

Там здається пофігу.

В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.

Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити. Там здається пофігу.В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

берьозовий сок настояний на травах бояришніка, запиваючи кактусну текілу мексиканських братів по санкціям берьозовий сок настояний на травах бояришніка, запиваючи кактусну текілу мексиканських братів по санкціям flyman

Повідомлень: 38422 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:02 Еміграція, заробітчанство



New from USA



Як відомо, в США люди одночасно працюють на двох, а то і трьох роботах.

Наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби теж не придумали, як працювати на двох роботах так, щоби не працювати хоч на одній.



Для цього придумали та втілили в життя "стартап" який почав успішно працювати та приносити в місяць орієнтовно 10 000 доларів прибутку.

Прибуток-то прибуток, але наші ІТ-ники не були б НАШИМИ ІТ-никами, якби не придумали, як - по старій звичці українського псевдо-ФОПа НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ.



Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.

А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.



Жаба звісно душила, тому цілий 2024 рік працювала схема виводу грошей через матінку - Україну.

Добра матінка так і брала - всього 6,5 відсотка грошей.

Правда, були і дотичні витрати: втрата на конвертації валюти складала не менше 2% та ще й були витрати на оплату праці посередників, які теж хотіли трохи дзьобиком жирні зернятка дзьобати...



ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Зареєстрували фірми на себе в США - і тепер будуть чесно отримувати на другій роботі по 10 000 доларів та з них чесно та сумлінно сплачувати - правда вже в 2025 році - 4 000 податків.



Не даремно ж на Полтащині колись дуже давно говорили:

"Зароблена чесно копійка краща за крадений карбованець!"



P.S. Цікаво, що ця полтавська приказка на сьогодні НЕ виконується на Полтавщині - і не тілки, але сумлінно виконуються на іншому боці Земної кулі. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 лют, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10544 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: es77 написав: flyman написав: Федерали?

В яких штатах, дем. чи респ? Федерали?В яких штатах, дем. чи респ?

Там здається пофігу.

В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.

Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити. Там здається пофігу.В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно. Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп?По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно. Кленовий сироп, що щє Кленовий сироп, що щє Faceless

Модератор Повідомлень: 35374 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8136 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:04 Еміграція, заробітчанство flyman написав: Faceless написав: Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи Тим не менш, знайомі з США повідомляють, що взялися за нелегалів з небувалою силою. Майже як ТЦК в Україні - поліція ходить по ТЦ, прост опо вулицям і тотально перевіряють документи

Федерали?

В яких штатах, дем. чи респ? Федерали?В яких штатах, дем. чи респ? Ну той у Хвіладельхвії. Ну той у Хвіладельхвії. Faceless

Модератор Повідомлень: 35374 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8136 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:52 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: депортація буде?

тут його приймуть "сплатити борг" депортація буде?тут його приймуть "сплатити борг"

Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.

Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити. Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 806 раз. Подякували: 595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів. А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.

Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется верным

Ну нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.

Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год. Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется вернымНу нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7785 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6407 раз. Подякували: 21406 раз. Профіль 129 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:10 Сибарит Гугл каже, що

Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).

Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%

Вже 28.6% гарантованих податків.

а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 806 раз. Подякували: 595 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:24 Сибарит написав: akurt написав: А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів. А в США з 10 000 чесно зароблених невпинною працею грошей треба заплатити орієнтовно 40% - тобто віддати дядькові Сему цілих 4 000 доларів.

Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется верным

Ну нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.

Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год. Добавьте к заработку парочку нулей, тогда процент окажется вернымНу нет в США таких налогов для умеренных доходов. Ни личных, ни для корпораций, которые открываются как аналог нашего ФОП.Ставка приближается к 40% на часть суммы дохода, которая превышает, в среднем, 500К в год.

Так воно так і є.

То тільки пан flyman в такі цифри не вірить.

«- Видишь суслика?

- Нет.

- И я не вижу. А он есть!» Так воно так і є.То тільки пан flyman в такі цифри не вірить.«- Видишь суслика?- Нет.- И я не вижу. А он есть!» akurt

Повідомлень: 10544 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:26 Дюрі-бачі написав: Сибарит Гугл каже, що

Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).

Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%

Вже 28.6% гарантованих податків.

а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків. Гугл каже, щоSelf-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%Вже 28.6% гарантованих податків.а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.

Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.

Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.

Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить ) Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить ) slonomag Повідомлень: 622 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:44 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: или скидки на детей и тд. или скидки на детей и тд.

Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.

slonomag написав: Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает.

Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам. Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4979 З нами з: 29.07.22 Подякував: 806 раз. Подякували: 595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2623262426252626> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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