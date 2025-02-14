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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2623262426252626
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:55

  Faceless написав:
BIGor написав:Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? :D По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє[/quote]
Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.
Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.
Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03

  akurt написав:Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.

ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.
А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.
Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.
Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:18

  es77 написав: Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".
Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.
Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.
Саме тому зареєстрували свою фірму в США.
Я підтримую.
Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити, працювати за фахом та заробляти досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.
"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка).
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