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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:55
Faceless написав:
BIGor написав:Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.
Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп?
По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє[/quote]
Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.
Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.
Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03
akurt написав:
Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17
Дюрі-бачі написав:
Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.
Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.
А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.
Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.
Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай.
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slonomag
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:18
es77 написав:
Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".
Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.
Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.
Саме тому зареєстрували свою фірму в США.
Я підтримую.
Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити
, працювати за фахом
та заробляти
досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.
"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!
" (українська приказка).
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:04
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
или скидки на детей и тд.
Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.
slonomag написав:
Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает.
Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.
І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам.
чому ви вирішили, що саме податкова (хоч чия) має пояснити вам, як мінімізувати податки? в неї протилежна задача - взяти з вас по максимуму, а ще у випадку виявлених порушень виграти вас по повній. в них така робота, це їх результат цієї самої роботи, і це їх зарплати і премії.
а як вам (куму, знайомому(ій)) мінімізувати ці самі податки, то це виключно ваша задача. ви або розбираєтеся самі, а якщо не можете, то платите якусь суму знаючій людині (бухгалтеру) і він вам все пояснить. але якщо жаба давить заплатити умовних 500 грошей за консультацію (при чому 1 раз) щоб зберегти 10к цих самих грошей (щороку), то хто вам (куму, знайомому) тоді лікар? а у випадку взагалі мутних схем, коли думається що самий хитрозроблений і ніхто не знайде/не побачить, то і подавно. але ж ні, потім хочеться знайти когось винуватого в своїх факапах, податкова ж не пояснила. хоча винуватий тут очевидний - жадібний і хитрозроблений.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:25
всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:49
Бетон написав:
всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:58
kyk написав: Бетон написав:
всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:18
Faceless написав: kyk написав: Бетон написав:
всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога
Ірландці дуже приємні. Дуже висока безпека.
Англійська мова.
Хай спробують. Не вийде, поїдуть в Польщу. Додому))
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:36
kyk написав: Бетон написав:
всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
Для тих хто виїжджав на початку війни, платили краще ніж в Німеччині. Плюс житло, одежа, допомога дітям перед школою, здається щось з їжі навіть, англійські безкоштовні курси. . Останній рік новим точно порізали, старим можливо ще нормально. Давно не відслідковував.
Тому Ірландія, а не ЮК
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