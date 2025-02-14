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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2624262526262627> Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:55 Faceless написав: BIGor написав: Там здається пофігу.

В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.

Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно. Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп?По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно. Кленовий сироп, що щє[/quote]

Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.

Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.

Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає. Кленовий сироп, що щє[/quote]Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає. es77 Повідомлень: 1040 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03 akurt написав: Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.



ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?

Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. Це все нібито ухилення від сплати податків ?Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. es77 Повідомлень: 1040 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав. Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.

А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.

Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.

Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай. Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай. slonomag Повідомлень: 622 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:18 es77 написав: Це все нібито ухилення від сплати податків ?

Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. Це все нібито ухилення від сплати податків ?Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".

Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.

Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.

Саме тому зареєстрували свою фірму в США.

Я підтримую.

Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити , працювати за фахом та заробляти досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.

"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка). Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.Саме тому зареєстрували свою фірму в США.Я підтримую.Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при якихтадосить пристойній гроші, то гріх не платити податки."Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка). akurt

Повідомлень: 10545 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1377 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:04 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: или скидки на детей и тд. или скидки на детей и тд.

Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.

slonomag написав: Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает.

Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам. Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам.



чому ви вирішили, що саме податкова (хоч чия) має пояснити вам, як мінімізувати податки? в неї протилежна задача - взяти з вас по максимуму, а ще у випадку виявлених порушень виграти вас по повній. в них така робота, це їх результат цієї самої роботи, і це їх зарплати і премії.

а як вам (куму, знайомому(ій)) мінімізувати ці самі податки, то це виключно ваша задача. ви або розбираєтеся самі, а якщо не можете, то платите якусь суму знаючій людині (бухгалтеру) і він вам все пояснить. але якщо жаба давить заплатити умовних 500 грошей за консультацію (при чому 1 раз) щоб зберегти 10к цих самих грошей (щороку), то хто вам (куму, знайомому) тоді лікар? а у випадку взагалі мутних схем, коли думається що самий хитрозроблений і ніхто не знайде/не побачить, то і подавно. але ж ні, потім хочеться знайти когось винуватого в своїх факапах, податкова ж не пояснила. хоча винуватий тут очевидний - жадібний і хитрозроблений. чому ви вирішили, що саме податкова (хоч чия) має пояснити вам, як мінімізувати податки? в неї протилежна задача - взяти з вас по максимуму, а ще у випадку виявлених порушень виграти вас по повній. в них така робота, це їх результат цієї самої роботи, і це їх зарплати і премії.а як вам (куму, знайомому(ій)) мінімізувати ці самі податки, то це виключно ваша задача. ви або розбираєтеся самі, а якщо не можете, то платите якусь суму знаючій людині (бухгалтеру) і він вам все пояснить. але якщо жаба давить заплатити умовних 500 грошей за консультацію (при чому 1 раз) щоб зберегти 10к цих самих грошей (щороку), то хто вам (куму, знайомому) тоді лікар? а у випадку взагалі мутних схем, коли думається що самий хитрозроблений і ніхто не знайде/не побачить, то і подавно. але ж ні, потім хочеться знайти когось винуватого в своїх факапах, податкова ж не пояснила. хоча винуватий тут очевидний - жадібний і хитрозроблений. wild.tomcat Повідомлень: 1629 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:25 Re: Еміграція, заробітчанство всі мої в Ірландію виїхали.

Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.

власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.

влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.

цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві. Бетон

Повідомлень: 4519 З нами з: 17.12.22 Подякував: 128 раз. Подякували: 309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:49 Бетон написав: всі мої в Ірландію виїхали.

Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.

власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.

влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.

цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві. всі мої в Ірландію виїхали.Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. kyk Повідомлень: 1119 З нами з: 24.01.12 Подякував: 180 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:58 Re: Еміграція, заробітчанство kyk написав: Бетон написав: всі мої в Ірландію виїхали.

Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.

власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.

влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.

цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві. всі мої в Ірландію виїхали.Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога Faceless

Модератор Повідомлень: 35375 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8136 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:18 Faceless написав: kyk написав: Бетон написав: всі мої в Ірландію виїхали.

Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.

власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.

влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.

цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві. всі мої в Ірландію виїхали.Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога

Ірландці дуже приємні. Дуже висока безпека.

Англійська мова.

Хай спробують. Не вийде, поїдуть в Польщу. Додому)) Ірландці дуже приємні. Дуже висока безпека.Англійська мова.Хай спробують. Не вийде, поїдуть в Польщу. Додому)) Бетон

Повідомлень: 4519 З нами з: 17.12.22 Подякував: 128 раз. Подякували: 309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:36 kyk написав: Бетон написав: всі мої в Ірландію виїхали.

Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.

власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.

влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.

цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві. всі мої в Ірландію виїхали.Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша. Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.

Для тих хто виїжджав на початку війни, платили краще ніж в Німеччині. Плюс житло, одежа, допомога дітям перед школою, здається щось з їжі навіть, англійські безкоштовні курси. . Останній рік новим точно порізали, старим можливо ще нормально. Давно не відслідковував.

Тому Ірландія, а не ЮК Для тих хто виїжджав на початку війни, платили краще ніж в Німеччині. Плюс житло, одежа, допомога дітям перед школою, здається щось з їжі навіть, англійські безкоштовні курси. . Останній рік новим точно порізали, старим можливо ще нормально. Давно не відслідковував.Тому Ірландія, а не ЮК Hotab Повідомлень: 14139 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2316 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2624262526262627> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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