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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2624262526262627>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:55

  Faceless написав:
BIGor написав:Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? :D По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє[/quote]
Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.
Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.
Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:03

  akurt написав:Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.

ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.
А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.
Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.
Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 13:18

  es77 написав: Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".
Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.
Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.
Саме тому зареєстрували свою фірму в США.
Я підтримую.
Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити, працювати за фахом та заробляти досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.
"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:04

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:или скидки на детей и тд.

Хіба що так. Але чомусь в податковій не хочуть тобі нормально пояснити як законно мінімізувати податки.
  slonomag написав:Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает.

Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.
І кум в Німеччині за рахунок того, що одружений, платить менше податків, ніж якщо був би сам.


чому ви вирішили, що саме податкова (хоч чия) має пояснити вам, як мінімізувати податки? в неї протилежна задача - взяти з вас по максимуму, а ще у випадку виявлених порушень виграти вас по повній. в них така робота, це їх результат цієї самої роботи, і це їх зарплати і премії.
а як вам (куму, знайомому(ій)) мінімізувати ці самі податки, то це виключно ваша задача. ви або розбираєтеся самі, а якщо не можете, то платите якусь суму знаючій людині (бухгалтеру) і він вам все пояснить. але якщо жаба давить заплатити умовних 500 грошей за консультацію (при чому 1 раз) щоб зберегти 10к цих самих грошей (щороку), то хто вам (куму, знайомому) тоді лікар? а у випадку взагалі мутних схем, коли думається що самий хитрозроблений і ніхто не знайде/не побачить, то і подавно. але ж ні, потім хочеться знайти когось винуватого в своїх факапах, податкова ж не пояснила. хоча винуватий тут очевидний - жадібний і хитрозроблений.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:25

Re: Еміграція, заробітчанство

всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:49

  Бетон написав:всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 14:58

Re: Еміграція, заробітчанство

kyk написав:
  Бетон написав:всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:18

  Faceless написав:
kyk написав:
  Бетон написав:всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.
В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога

Ірландці дуже приємні. Дуже висока безпека.
Англійська мова.
Хай спробують. Не вийде, поїдуть в Польщу. Додому))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:36

Просто приємні люди))

  kyk написав:
  Бетон написав:всі мої в Ірландію виїхали.
Поляки, Ірландці - супер народ. допомагають, співчувають.
власниця готелю возила дітей в клініку, привозила ліки. я не уявляю щоб дружина робила без сторонньої допомоги.
влада, яку в дитинстві вивезли їх батько, того ж подоляка з білорусі, чи арахамію з абхазії, тепер вирішили що українські чоловіки не повинні допомагати жінкам.
цікаво, що працівники з України більш відморожені, ніж місцеві.

Чому саме туди? Навіть порівнюючи з UK - дорожче, погода гірша.

Для тих хто виїжджав на початку війни, платили краще ніж в Німеччині. Плюс житло, одежа, допомога дітям перед школою, здається щось з їжі навіть, англійські безкоштовні курси. . Останній рік новим точно порізали, старим можливо ще нормально. Давно не відслідковував.
Тому Ірландія, а не ЮК
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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