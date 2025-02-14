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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:39
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
депортація буде?
тут його приймуть "сплатити борг"
Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.
Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити.
тут незламники чешуть руки від новин про депортацію порушників в неньку
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:42
es77 написав: akurt написав:
Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:10
Faceless написав:
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В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога
Мій колишній підлеглий здає в Ірландії Таунхауз за 850€ на місяць.
Не Дублін. Місто десь 100 км на захід,
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