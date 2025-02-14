flyman написав: es77 написав: akurt написав:
Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"
Це аби мова була б про нашого найкращого спеціаліста з інфляції в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не був і в найближчі 50 років ТОЧНО не буде - то так і було б.
Він ніколи в житті не повірить, що є люди, які думають головОМ
, а не ногОМ
.
Я не маю право все розказувати, але використовувалася налагоджена схема виведення грошей за межі США - на всіляких там - ми ж всі розуміємо як українці ДУРЯТЬ Україну
- ФОПів.
Крім того, гроші виводили через інші країни. Я не маю право розказувати технологію, але саме так.
І доволі просто. Реально просто.
Я неодноразово писав: НАШІ ЛЮДИ РОЗУМНІ КМІТЛИВІ ТА ДОТЕПНІ.
Звісно, не всі. Ми і по цьому форуму це бачимо.
Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.