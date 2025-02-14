Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2624262526262627 Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:39 Дюрі-бачі написав: flyman написав: депортація буде?

тут його приймуть "сплатити борг" депортація буде?тут його приймуть "сплатити борг"

Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.

Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити. Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити.

тут незламники чешуть руки від новин про депортацію порушників в неньку тут незламники чешуть руки від новин про депортацію порушників в неньку flyman

Повідомлень: 38437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:42 es77 написав: akurt написав: Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.



ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?

Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. Це все нібито ухилення від сплати податків ?Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой" якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой" flyman

Повідомлень: 38437 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:10 Faceless написав: [

В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога

Мій колишній підлеглий здає в Ірландії Таунхауз за 850€ на місяць.

Не Дублін. Місто десь 100 км на захід, Мій колишній підлеглий здає в Ірландії Таунхауз за 850€ на місяць.Не Дублін. Місто десь 100 км на захід, akurt

Повідомлень: 10548 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:25 flyman написав: es77 написав: akurt написав: Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.



ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?

Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. Це все нібито ухилення від сплати податків ?Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой" якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"

Це аби мова була б про нашого найкращого спеціаліста з інфляції в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не був і в найближчі 50 років ТОЧНО не буде - то так і було б.

Він ніколи в житті не повірить, що є люди, які думають головОМ, а не ногОМ.



Я не маю право все розказувати, але використовувалася налагоджена схема виведення грошей за межі США - на всіляких там - ми ж всі розуміємо як українці ДУРЯТЬ Україну - ФОПів.

Крім того, гроші виводили через інші країни. Я не маю право розказувати технологію, але саме так.

І доволі просто. Реально просто.

Я неодноразово писав: НАШІ ЛЮДИ РОЗУМНІ КМІТЛИВІ ТА ДОТЕПНІ.

Звісно, не всі. Ми і по цьому форуму це бачимо.

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.

175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.

Хтось на День закоханих має і свято. Це аби мова була б про нашого найкращого спеціаліста з інфляції в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не був і в найближчі 50 років ТОЧНО не буде - то так і було б.Він ніколи в житті не повірить, що є люди, які думають головОМ, а не ногОМ.Я не маю право все розказувати, але використовувалася налагоджена схема виведення грошей за межі США - на всіляких там -- ФОПів.Крім того, гроші виводили через інші країни. Я не маю право розказувати технологію, але саме так.І доволі просто. Реально просто.Я неодноразово писав:Звісно, не всі. Ми і по цьому форуму це бачимо.Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.Хтось на День закоханих має і свято. akurt

Повідомлень: 10548 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:40 akurt



Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.

175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.

Хтось на День закоханих має і свято.







В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу Hotab Повідомлень: 14147 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2318 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:29 akurt

https://antikor.com.ua/ru/articles/7438 ... z_onlyfans

вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью konstantin kirovograd

Повідомлень: 1490 З нами з: 20.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:35 konstantin kirovograd написав: akurt

https://antikor.com.ua/ru/articles/7438 ... z_onlyfans

вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью

Ну так вперёд - чего ж ждёте... Достаточно трусы снять...



А ще розкажіть те учаснику форуму на ім"я rjkz - він - та не тільки він - неодноразово питали, як вивести гроші З УКРАЇНИ.

Я писав вище зворотнє: як наші люди виводили весь 2024 рік із США - в тому числі в Україну (і не тільки), а потім знову в США - але вже у вигляді готівки.

ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ. А ще розкажіть те учаснику форуму на ім"я- він - та не тільки він - неодноразово питали, як вивести гроші З УКРАЇНИ.Я писав вищеяк наші люди виводили весь 2024 рік із США - в тому числі в Україну (і не тільки), а потім знову в США - але вже у вигляді готівки.ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ. akurt

Повідомлень: 10548 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3921 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2624262526262627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор