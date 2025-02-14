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flyman написав:депортація буде? тут його приймуть "сплатити борг"
Можу помилятись, далі суб'єктивна думка. Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити.
тут незламники чешуть руки від новин про депортацію порушників в неньку
akurt написав:Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.
ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!
Це все нібито ухилення від сплати податків ? Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"
Це аби мова була б про нашого найкращого спеціаліста з інфляції в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не був і в найближчі 50 років ТОЧНО не буде - то так і було б. Він ніколи в житті не повірить, що є люди, які думають головОМ, а не ногОМ.
Я не маю право все розказувати, але використовувалася налагоджена схема виведення грошей за межі США - на всіляких там - ми ж всі розуміємо як українці ДУРЯТЬ Україну - ФОПів. Крім того, гроші виводили через інші країни. Я не маю право розказувати технологію, але саме так. І доволі просто. Реально просто. Я неодноразово писав: НАШІ ЛЮДИ РОЗУМНІ КМІТЛИВІ ТА ДОТЕПНІ. Звісно, не всі. Ми і по цьому форуму це бачимо. Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох. 175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні. Хтось на День закоханих має і свято.
Ну так вперёд - чего ж ждёте... Достаточно трусы снять...
А ще розкажіть те учаснику форуму на ім"я rjkz - він - та не тільки він - неодноразово питали, як вивести гроші З УКРАЇНИ. Я писав вище зворотнє: як наші люди виводили весь 2024 рік із США - в тому числі в Україну (і не тільки), а потім знову в США - але вже у вигляді готівки. ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ.
akurt Семёныч, расскажи как ты студиозом жировал на 40крб стипендии при Андропове и ел дичь(как Козлодоев и Горбунков) и расстегаи с балыками то в "Юбилейном",то в "Коралле", то в "Поплавке" Может в твоём рационе дЭрть з олиею тоже была главным источником калорий.
барабашов Абрамович, де ти таких таких термінів та знань набрався? Все та ж самогонка з Клінчика? Чи тепер з Обухівки? Ні, там вода - православні люди писали - для самогонки освячена православним священником... Значить, з Клінчика... Сьогодні спілкувався із Сашком - другом юнацтва - він вже 25 років в Ізраїлі - хоча справжній - на 100 % українець - батько займався рихтовкою та фарбуванням автівок в Україні - то сказав, що дійсно є проблема: за межами Ізраїлю та поза великими єврейськими громадами Америки та Європи це питання особливо актуальне — через майже повну відсутність товарів, виготовлених при спостереженні за їхньою кошерністю.