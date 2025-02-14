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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2625262626272628>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:39

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:депортація буде?
тут його приймуть "сплатити борг"

Можу помилятись, далі суб'єктивна думка.
Наскільки я розумію, то депортація можлива тільки в тюрму. А сидіти з такою статтею в Німеччині комфортніше, ніж в Україні. Та й "за хорошу поведінку" наче там можуть через 2-3 роки випустити.

тут незламники чешуть руки від новин про депортацію порушників в неньку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 15:42

  es77 написав:
  akurt написав:Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.

ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 16:10

  Faceless написав:[
В Ірландії здається є дуже непогані варіанти по податкам. Але оренда капець дорога

Мій колишній підлеглий здає в Ірландії Таунхауз за 850€ на місяць.
Не Дублін. Місто десь 100 км на захід,
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:25

  flyman написав:
  es77 написав:
  akurt написав:Там же як було - прямо "картина маслом" - всього (5+1,5) відсотка податків.

ВСЕ! В новий 2025 рік - з чистими руками!

Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

якщо був податковим резидентом США і незадекларував дохід в УА, а потім це випливе, буде "ой"

Це аби мова була б про нашого найкращого спеціаліста з інфляції в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не був і в найближчі 50 років ТОЧНО не буде - то так і було б.
Він ніколи в житті не повірить, що є люди, які думають головОМ, а не ногОМ.

Я не маю право все розказувати, але використовувалася налагоджена схема виведення грошей за межі США - на всіляких там - ми ж всі розуміємо як українці ДУРЯТЬ Україну - ФОПів.
Крім того, гроші виводили через інші країни. Я не маю право розказувати технологію, але саме так.
І доволі просто. Реально просто.
Я неодноразово писав: НАШІ ЛЮДИ РОЗУМНІ КМІТЛИВІ ТА ДОТЕПНІ.
Звісно, не всі. Ми і по цьому форуму це бачимо.
Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:40

akurt

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.



В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:29

akurt
https://antikor.com.ua/ru/articles/7438 ... z_onlyfans
вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:35

  konstantin kirovograd написав:akurt
https://antikor.com.ua/ru/articles/7438 ... z_onlyfans
вот человек вывел с Украины 3 миллиона долларов зарегившись онлифансмоделью :D

Ну так вперёд - чего ж ждёте... Достаточно трусы снять...

А ще розкажіть те учаснику форуму на ім"я rjkz - він - та не тільки він - неодноразово питали, як вивести гроші З УКРАЇНИ.
Я писав вище зворотнє: як наші люди виводили весь 2024 рік із США - в тому числі в Україну (і не тільки), а потім знову в США - але вже у вигляді готівки.
ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:02

akurt
Семёныч, расскажи как ты студиозом жировал на 40крб стипендии при Андропове и ел дичь(как Козлодоев и Горбунков) и расстегаи с балыками то в "Юбилейном",то в "Коралле", то в "Поплавке"
Может в твоём рационе дЭрть з олиею тоже была главным источником калорий.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:05

барабашов
Абрамович, де ти таких таких термінів та знань набрався?
Все та ж самогонка з Клінчика? Чи тепер з Обухівки?
Ні, там вода - православні люди писали - для самогонки освячена православним священником...
Значить, з Клінчика...
Сьогодні спілкувався із Сашком - другом юнацтва - він вже 25 років в Ізраїлі - хоча справжній - на 100 % українець - батько займався рихтовкою та фарбуванням автівок в Україні - то сказав, що дійсно є проблема: за межами Ізраїлю та поза великими єврейськими громадами Америки та Європи це питання особливо актуальне — через майже повну відсутність товарів, виготовлених при спостереженні за їхньою кошерністю.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?
Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?
барабашов
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