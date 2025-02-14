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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2625262626272628 Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:01 Дюрі-бачі написав: Сибарит Гугл каже, що

Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).

Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%

Вже 28.6% гарантованих податків.

а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків. Гугл каже, щоSelf-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%Вже 28.6% гарантованих податків.а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.



Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.

Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.

И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется.

Поэтому на самом деле будет меньше. Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется.Поэтому на самом деле будет меньше. rjkz

Повідомлень: 16956 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8475 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:03 барабашов написав: Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?

Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию? Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?

Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:

"Бідність народжує дурість..."

Все вірно... Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:"Бідність народжує дурість..."Все вірно... akurt

Повідомлень: 10550 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3922 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:06 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Сибарит Гугл каже, що

Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).

Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%

Вже 28.6% гарантованих податків.

а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків. Гугл каже, щоSelf-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%Вже 28.6% гарантованих податків.а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.

Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.

Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.

Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить ) Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )



На самом деле есть много за что возвраты.

Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч.

Потом уже мы не проходили под эти программы.

Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают.

Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов. На самом деле есть много за что возвраты.Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч.Потом уже мы не проходили под эти программы.Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают.Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов. rjkz

Повідомлень: 16956 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8475 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:15 akurt

Бідність народжує дурість..."





Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14149 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2319 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:23 Hotab написав: akurt



Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.

175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.

Хтось на День закоханих має і свято.







В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"

по відношенню до пакетика чаю. Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"по відношенню до пакетика чаю. es77 Повідомлень: 1041 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 280 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:26 es77 написав: Hotab написав: akurt



Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.

175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.

Хтось на День закоханих має і свято.







В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"

по відношенню до пакетика чаю. Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"по відношенню до пакетика чаю.

Флайман 140 дол на місяць називає « замечательный предел ». Флайман 140 дол на місяць називає «». Hotab Повідомлень: 14149 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2319 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2625262626272628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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