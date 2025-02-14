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Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare). Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3% Вже 28.6% гарантованих податків. а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги. Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог. И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется. Поэтому на самом деле будет меньше.
барабашов написав:Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья? Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?
Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав: "Бідність народжує дурість..." Все вірно...
Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare). Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3% Вже 28.6% гарантованих податків. а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию. Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать. Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )
На самом деле есть много за что возвраты. Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч. Потом уже мы не проходили под эти программы. Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают. Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов.