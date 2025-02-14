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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2625262626272628
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:01

  Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.


Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.
Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.
И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется.
Поэтому на самом деле будет меньше.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:03

  барабашов написав:Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?
Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?

Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:
"Бідність народжує дурість..."
Все вірно...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:06

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.

Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.
Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.
Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )


На самом деле есть много за что возвраты.
Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч.
Потом уже мы не проходили под эти программы.
Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают.
Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:15

akurt
Бідність народжує дурість..."


Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:23

  Hotab написав:akurt

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.



В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"
по відношенню до пакетика чаю. :shock:
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:26

  es77 написав:
  Hotab написав:akurt

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.



В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"
по відношенню до пакетика чаю. :shock:

Флайман 140 дол на місяць називає «замечательный предел».
Hotab
 
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