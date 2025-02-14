Hotab написав:akurt
Бідність народжує дурість..."
Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій
Я знаю та знав одного такого.
Не можна сказати, що як барабашов
- із злиднів.
Точінше все ж - із злиднів - але волею випадку - опинився певний час на вершині такій, що гроші заносили в хату реально мішками, одного разу навіть хотів він сина прилаштувати в "народні" депЮтати.
Місце коштували 2 000 000 доларів.
Профукув все, що батько давав: І Таурега
профукав, і Ленд Крузера профукав, і жінці Мерседеса з відкритим верхом - все проХХХВ.
Син того реально розумного батька виявився теж дурнуватим. Слава Богу в Народні депЮтати
не попав.
Якось на Новий рік батько того дурнуватого невдахи приїхав до мене в гості - НОВИЙ РІК!!! - на мрії всього свідомого життя - справжній Мерседес - 600 (!). Чорного кольору і великий - як сатана!
Цей барабашов
був цікавим, як нам всім на колгоспно-чечеловській наркоманській мові розказував, як він теж мріяв ночами про такий Мерседес. Саме 600. Зібьраний своїми руками із пральної машини "Волна
" та м"ясорубки від "Совнархоз імені Калініна
".
Той Мерседес - справжінй - не зібраний по п"ятницях після Шабату - не просто Мерседес - 600.
На стійках дверей задніх была металева цифра "12
".
Весь секрет був сами в цифрах "12"!
Я й не знав того - виявился - то означало, що двигун має 12 циліндрів (ДВАНАДЦЯТЬ!!!!!).
Повазі моїй не було меж...
Одне дивувало: був же Новий рік, голі Снігуроньки танцювали з не оголеними - як митці з Карпенко-Карого - "морозами", а власник того, що з цифрою "12", все кидав коньяк пити з нами - та все виходив кожну годину та заводив на двійку хвилин того Мерседеса.
А з вихлопної труби щось чорне все текло...
Виявилося: якби не заводив - то на ранок би не завівся взагалі (на вулиці в тут новорічну ніч був мороз) та не поїхав би на свої ЛІТНІЙ гумі (таке буває у ДУЖЕ розумних) в своє славетне місто - назвою на букву "Д".
Я тоді і подумав, що вірним є прислів"я українське:"Не все те золото, що блищить на фронтоні синагоги "Золота роза"..