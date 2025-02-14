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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2626262726282629>
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:01

  Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.


Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.
Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.
И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется.
Поэтому на самом деле будет меньше.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:03

  барабашов написав:Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?
Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?

Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:
"Бідність народжує дурість..."
Все вірно...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:06

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що
Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare).
Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3%
Вже 28.6% гарантованих податків.
а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.

Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию.
Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать.
Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )


На самом деле есть много за что возвраты.
Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч.
Потом уже мы не проходили под эти программы.
Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают.
Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:15

akurt
Бідність народжує дурість..."


Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 14 лют, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:23

  Hotab написав:akurt

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.



В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"
по відношенню до пакетика чаю. :shock:
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:26

  es77 написав:
  Hotab написав:akurt

Не всім жити в нежитловому напівпідвалі. На 150 доларів на місяць: запарена дерть, квасоля та горох.
175 грамів картоплі на день та чай за 0,40 гривні.
Хтось на День закоханих має і свято.



В будні виділене було б не нове, а з новорічного столу

Чомусь згадав, у нас в студентські роки був такий термін як "третья производная"
по відношенню до пакетика чаю. :shock:

Флайман 140 дол на місяць називає «замечательный предел».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:36

  Hotab написав:akurt
Бідність народжує дурість..."

Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій

Я знаю та знав одного такого.
Не можна сказати, що як барабашов - із злиднів.
Точінше все ж - із злиднів - але волею випадку - опинився певний час на вершині такій, що гроші заносили в хату реально мішками, одного разу навіть хотів він сина прилаштувати в "народні" депЮтати.
Місце коштували 2 000 000 доларів.
Профукув все, що батько давав: І Таурега профукав, і Ленд Крузера профукав, і жінці Мерседеса з відкритим верхом - все проХХХВ.

Син того реально розумного батька виявився теж дурнуватим. Слава Богу в Народні депЮтати не попав.
Якось на Новий рік батько того дурнуватого невдахи приїхав до мене в гості - НОВИЙ РІК!!! - на мрії всього свідомого життя - справжній Мерседес - 600 (!). Чорного кольору і великий - як сатана!

Цей барабашов був цікавим, як нам всім на колгоспно-чечеловській наркоманській мові розказував, як він теж мріяв ночами про такий Мерседес. Саме 600. Зібьраний своїми руками із пральної машини "Волна" та м"ясорубки від "Совнархоз імені Калініна".

Той Мерседес - справжінй - не зібраний по п"ятницях після Шабату - не просто Мерседес - 600.
На стійках дверей задніх была металева цифра "12".
Весь секрет був сами в цифрах "12"!

Я й не знав того - виявился - то означало, що двигун має 12 циліндрів (ДВАНАДЦЯТЬ!!!!!).
Повазі моїй не було меж...

Одне дивувало: був же Новий рік, голі Снігуроньки танцювали з не оголеними - як митці з Карпенко-Карого - "морозами", а власник того, що з цифрою "12", все кидав коньяк пити з нами - та все виходив кожну годину та заводив на двійку хвилин того Мерседеса.
А з вихлопної труби щось чорне все текло...
Виявилося: якби не заводив - то на ранок би не завівся взагалі (на вулиці в тут новорічну ніч був мороз) та не поїхав би на свої ЛІТНІЙ гумі (таке буває у ДУЖЕ розумних) в своє славетне місто - назвою на букву "Д".

Я тоді і подумав, що вірним є прислів"я українське:
"Не все те золото, що блищить на фронтоні синагоги "Золота роза"..
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 22:53

akurt
барабашов був цікавим, як нам всім на колгоспно-чечеловській наркоманській мові розказував

Наслідки важкого апное. Він щоночі о другій прокидається від власного хропіння, кричить, хрюкає, приходить на форум і ще не провітреним мозком починає про Юзовку, Берію, кольорову чолку і художню школу. Ну і багато років мріє про нову V8. Десь біля 5-6 вимикається мордою в клавіатуру. На щастя кнопку «відправити» не натискає пятаком.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:50

  es77 написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Там здається пофігу.
В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці.
Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.

Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? :D По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє

Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці.
Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень.
Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає.[/quote]

К сожалению, то что делает новая власть и Украине не выгодно.
Но и ее мнение не особо кто-то спрашивает..
:(
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:54

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.

Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет.
А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально.
Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться.
Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай.


Съездили в прошлом году к нашей бухгалтеру.
Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы.
Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать.
Я спросил - а открыть пенсионный счет можно?
Можно.
За это мы заплатили 40 долларов.
Потом приедем в начале марта на предварительные подсчеты, потом откроем счет, а потом уже приедем делать таксы. В прошлом году за таксы заплатили 180 долларов.
rjkz
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