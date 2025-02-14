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Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare). Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3% Вже 28.6% гарантованих податків. а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги. Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог. И кроме того, налогообложение прогрессивное - это значит, что налог считается с каждого такс брекета отдельно, а потом суммируется. Поэтому на самом деле будет меньше.
барабашов написав:Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья? Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?
Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав: "Бідність народжує дурість..." Все вірно...
Дюрі-бачі написав:Сибарит Гугл каже, що Self-Employment Tax 15.3% (12.4% – Social Security + 2.9% – Medicare). Federal Income Tax прогресивний від 10 до 24%, для 120k в рік він буде 13,3% Вже 28.6% гарантованих податків. а ще є State Tax та City Tax... В Нью-Йорку вони 5.5+3.5% і того разом 37.6% податків.
Может там какой-то взаимозачет налогов или скидки на детей и тд. Это только человек который реально сидит в ЮС и платит там налоги может сказать посмотрев в свою декларацию. Как в Испании, смотришь их таблицу 20-47% + 500евро/месяц соц взнос и кажется что капец, пол зарплаты в налоги улетает. А на деле у 90% испанцев выходит около 20%, даже с 80-90к в год что здесь практически нереально будет максимум 30% налогов если вообще ничего не оптимизировать. Так что такое, гуглить налоги по интернету по точности тоже самое что у чатгпт спросить )
На самом деле есть много за что возвраты. Мы первое время обратились не к тому бухгалтеру и в течении первых 3 лет потеряли только на детских программах около 30 тысяч. Потом уже мы не проходили под эти программы. Кроме того, часто бухгалтеры используют 3-4 инструмента для увеличения возврата, но про многое сами не знают. Чем более опытный бухгалтер, тем сумма возврата будет больше до определенногго уровня доходов.
Барабашов попав під виключення. Його таким народили в багатій
Я знаю та знав одного такого. Не можна сказати, що як барабашов - із злиднів. Точінше все ж - із злиднів - але волею випадку - опинився певний час на вершині такій, що гроші заносили в хату реально мішками, одного разу навіть хотів він сина прилаштувати в "народні" депЮтати. Місце коштували 2 000 000 доларів. Профукув все, що батько давав: І Таурега профукав, і Ленд Крузера профукав, і жінці Мерседеса з відкритим верхом - все проХХХВ.
Син того реально розумного батька виявився теж дурнуватим. Слава Богу в Народні депЮтати не попав. Якось на Новий рік батько того дурнуватого невдахи приїхав до мене в гості - НОВИЙ РІК!!! - на мрії всього свідомого життя - справжній Мерседес - 600 (!). Чорного кольору і великий - як сатана!
Цей барабашов був цікавим, як нам всім на колгоспно-чечеловській наркоманській мові розказував, як він теж мріяв ночами про такий Мерседес. Саме 600. Зібьраний своїми руками із пральної машини "Волна" та м"ясорубки від "Совнархоз імені Калініна".
Той Мерседес - справжінй - не зібраний по п"ятницях після Шабату - не просто Мерседес - 600. На стійках дверей задніх была металева цифра "12". Весь секрет був сами в цифрах "12"!
Я й не знав того - виявился - то означало, що двигун має 12 циліндрів (ДВАНАДЦЯТЬ!!!!!). Повазі моїй не було меж...
Одне дивувало: був же Новий рік, голі Снігуроньки танцювали з не оголеними - як митці з Карпенко-Карого - "морозами", а власник того, що з цифрою "12", все кидав коньяк пити з нами - та все виходив кожну годину та заводив на двійку хвилин того Мерседеса. А з вихлопної труби щось чорне все текло... Виявилося: якби не заводив - то на ранок би не завівся взагалі (на вулиці в тут новорічну ніч був мороз) та не поїхав би на свої ЛІТНІЙ гумі (таке буває у ДУЖЕ розумних) в своє славетне місто - назвою на букву "Д".
Я тоді і подумав, що вірним є прислів"я українське: "Не все те золото, що блищить на фронтоні синагоги "Золота роза"..
барабашов був цікавим, як нам всім на колгоспно-чечеловській наркоманській мові розказував
Наслідки важкого апное. Він щоночі о другій прокидається від власного хропіння, кричить, хрюкає, приходить на форум і ще не провітреним мозком починає про Юзовку, Берію, кольорову чолку і художню школу. Ну і багато років мріє про нову V8. Десь біля 5-6 вимикається мордою в клавіатуру. На щастя кнопку «відправити» не натискає пятаком.
BIGor написав:Там здається пофігу. В новинах показують будівництва в Америці - дороги/мости/будівлі, купа покинутої техніки, з робітників "нєт нікто" - були одні мексиканці. Те-ж саме на плантаціях цитрусових в Каліфорії, плоди визріли та збирати нікому. До того-ж канадці якось більше не поспішають купляти ті плоди та "оріндж джус". Мабуть будуть його фермери разом з Трампом пити.
Цікаво, що тепер вживають канадці замість апельсинового соку? Фанту? Так це також продукт з США, може кленовий сироп? По факту, Канаді не вигідна торгова війна, бо з США вони торгують в плюс на 100 млрд. долл. США щорічно.
Кленовий сироп, що щє
Всіляких овочей/фруктів повно в Мексиці. Судно з порту Мексики до порту Ванкувер йде тиждень. Канаді не вигідна торгова війна, але її ніхто не питає.[/quote]
К сожалению, то что делает новая власть и Украине не выгодно. Но и ее мнение не особо кто-то спрашивает..
Дюрі-бачі написав:Про знайому, яка позбулась значної частини Іспанських податків методом "утримання" пенсіонерів вже писав.
Не путайте - родители с ней реально не живут. Это не оптимизация - это мошеничество и было бы классно чтобы ее поймали и насчитали 400% штрафов через пару лет. А то что у кума есть жена и дети, они живут с ним и жена подозреваю не работает - это законная скидка и естественно что есть смысл ее использовать. Это 100% легально. Так же и списывание расходов в меру типа покупки компа для ИТ тоже разумная оптимизация, вполне легальная и логично ей пользоваться. Думаю и в Америке все это есть, просто пока сам не приедешь туда и не начнешь платить налоги, то не узнаешь, так как 90% всплывает уже во время общения со своим бухгалтером, которому ты уже платишь за эту информацию и он тебе ее рассказывает конкретно под твой случай.
Съездили в прошлом году к нашей бухгалтеру. Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы. Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать. Я спросил - а открыть пенсионный счет можно? Можно. За это мы заплатили 40 долларов. Потом приедем в начале марта на предварительные подсчеты, потом откроем счет, а потом уже приедем делать таксы. В прошлом году за таксы заплатили 180 долларов.