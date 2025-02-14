akurt написав:
Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".
Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.
Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.
Саме тому зареєстрували свою фірму в США.
Я підтримую.
Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити, працювати за фахом та заробляти досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.
"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка).
Нашему легиню из Полтавы, который работал со мной, я пытался на пальцах, на калькуляторе, да просто с моральной точки зрения (чувак приехал по Ю4Ю, причем выехал во время войны, 35 лет, молодой, здоровый. Тупо заплатил деньги на границе), что страна, которая его приняла не достойна быть обманутой.
Но когда люди встречают таких экземпляров, то легко верят, что в Украине все и вся разворовывается. Поэтому и возникают обвинения в чем угодно. И я в этот момент понимаю, почему американцы не хотят тратить деньги в том числе на таких людей.
Причем, этот дебил, с его доходами, заплатил-бы %% 15 от своих доходов и часть получил-бы обратно.
Только все было-бы чисто и законно.