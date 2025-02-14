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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2025 02:07
akurt написав: es77 написав:
Це все нібито ухилення від сплати податків ?
Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.
Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".
Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.
Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.
Саме тому зареєстрували свою фірму в США.
Я підтримую.
Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити
, працювати за фахом
та заробляти
досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.
"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!
" (українська приказка).
Нашему легиню из Полтавы, который работал со мной, я пытался на пальцах, на калькуляторе, да просто с моральной точки зрения (чувак приехал по Ю4Ю, причем выехал во время войны, 35 лет, молодой, здоровый. Тупо заплатил деньги на границе), что страна, которая его приняла не достойна быть обманутой.
Но когда люди встречают таких экземпляров, то легко верят, что в Украине все и вся разворовывается. Поэтому и возникают обвинения в чем угодно. И я в этот момент понимаю, почему американцы не хотят тратить деньги в том числе на таких людей.
Причем, этот дебил, с его доходами, заплатил-бы %% 15 от своих доходов и часть получил-бы обратно.
Только все было-бы чисто и законно.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 04:14
akurt написав: барабашов написав:
Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?
Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?
Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:"Бідність народжує дурість..."
Все вірно...
Семёныч пусть будет так, и я буду в глазах кал-лектива "какакурт" по способностям средневзвешенным депутатом от слуги партии за життя
Но ты расскажи как оно там то что без палок(палки на мангалы с дёнер и тепси-бурьян кебабами ушли) продаётся при курсе 37? Прёт бизЪнес или султан реджеп прижал?
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Додано: Суб 15 лют, 2025 05:21
Авшаломович!
Хорошо, что решил ты заняться - после захода солнца в пятницу - полезным - наконец-то в своей жизни хоть одним - делом: следить где там и как-то есть курс каких-то «37» к чему-то одному.
Я не слежу, и не интересуюсь, ибо с начала июля прошлого года не был в той стране, о которой ты волнуешься, и в какую - как и в Киев - уже никогда в жизни не попадаешь.
А ты следи. Полезное дело. Прибыльное. Записывай. Веди учет. Нас всех забавляй.
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akurt
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