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#<1 ... 2626262726282629 Додано: Суб 15 лют, 2025 02:07 akurt написав: es77 написав: Це все нібито ухилення від сплати податків ?

Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче. Це все нібито ухилення від сплати податків ?Чув що якщо на такому спіймають то може бути дуже боляче.

Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".

Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.

Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.

Саме тому зареєстрували свою фірму в США.

Я підтримую.

Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при яких ти можеш жити , працювати за фахом та заробляти досить пристойній гроші, то гріх не платити податки.

"Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка). Ну так саме так і було: можна сказати "ухилення від сплати податків".Ще можна назвати "оптимізація оподаткування". Було дуже важко погодитися віддавати по 4 000 доларів з кожних зароблених в місяць ДОДАТКОВИХ 10 000.Але вирішили не бути жадібними: платити податки як слід.Саме тому зареєстрували свою фірму в США.Я підтримую.Я розмірковую так: якщо якась держава створила тобі такі умови, при якихтадосить пристойній гроші, то гріх не платити податки."Хто землю удобряє, тому й земля повертає!" (українська приказка).



Нашему легиню из Полтавы, я пытался на пальцах, на калькуляторе, да просто с моральной точки зрения (чувак приехал по Ю4Ю, причем выехал во время войны, 35 лет, молодой, здоровый. Тупо заплатил деньги на границе), что страна, которая его приняла не достойна быть обманутой.

Но когда люди встречают таких экземпляров, то легко верят, что в Украине все и вся разворовывается. Поэтому и возникают обвинения в чем угодно. И я в этот момент понимаю, почему американцы не хотят тратить деньги в том числе на таких людей.

Причем, этот дебил, с его доходами, заплатил-бы %% 15 от своих доходов и часть получил-бы обратно.

Только все было-бы чисто и законно. Нашему легиню из Полтавы, я пытался на пальцах, на калькуляторе, да просто с моральной точки зрения (чувак приехал по Ю4Ю, причем выехал во время войны, 35 лет, молодой, здоровый. Тупо заплатил деньги на границе), что страна, которая его приняла не достойна быть обманутой.Но когда люди встречают таких экземпляров, то легко верят, что в Украине все и вся разворовывается. Поэтому и возникают обвинения в чем угодно. И я в этот момент понимаю, почему американцы не хотят тратить деньги в том числе на таких людей.Причем, этот дебил, с его доходами, заплатил-бы %% 15 от своих доходов и часть получил-бы обратно.Только все было-бы чисто и законно. Востаннє редагувалось rjkz в Суб 15 лют, 2025 09:06, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 16959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8476 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 04:14 akurt написав: барабашов написав: Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?

Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию? Семёныч, а как к кошерному продавану недобетона где мало палок, а в основном ото, относятся коренные мусли-рылы тёплого средиземноморского побережья?Бьют, поливают кечи-идрар или аннулируют лицензию?

Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:

"Бідність народжує дурість..."

Все вірно... Гілєльєвич, все вірно: Сашко - мій товариш юнацтва - який вже 25 років живе в Ізраїлі - хоча за походженням не з єврейської Чечеловки - так і сказав:"Бідність народжує дурість..."Все вірно...

Семёныч пусть будет так, и я буду в глазах кал-лектива "какакурт" по способностям средневзвешенным депутатом от слуги партии за життя

Но ты расскажи как оно там то что без палок(палки на мангалы с дёнер и тепси-бурьян кебабами ушли) продаётся при курсе 37? Прёт бизЪнес или султан реджеп прижал? Семёныч пусть будет так, и я буду в глазах кал-лектива "какакурт" по способностям средневзвешенным депутатом от слуги партии за життяНо ты расскажи как оно там то что без палок(палки на мангалы с дёнер и тепси-бурьян кебабами ушли) продаётся при курсе 37? Прёт бизЪнес или султан реджеп прижал? барабашов

Повідомлень: 4859 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 05:21 Авшаломович!

Хорошо, что решил ты заняться - после захода солнца в пятницу - полезным - наконец-то в своей жизни хоть одним - делом: следить где там и как-то есть курс каких-то «37» к чему-то одному.

Мы тут все не следим, тут другая тема.

Например, я с начала июля прошлого года не был в той стране, о которой ты волнуешься, и в какую - как и в Киев - о котором так мечтал - уже никогда в жизни не попадешь. Тут «Никогда» - от слова «никогда».

А ты следи. Полезное дело. Прибыльное. Записывай. Веди учет. Составляй таблицы. Рисуй графики. akurt

Повідомлень: 10554 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 06:46 Re: Еміграція, заробітчанство А армяне на новой родине(дартанляндии) знают о твоём прославлении великого реджепа и его империи(бывшей родине члена кпсс с 81года), ну чтоб спалось крепче и трюфелей с пельменями больше входило? барабашов

Повідомлень: 4859 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 10:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.

Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог. Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.

Я вибачаюсь: а що це? Їх можна не платити без наслідків?

В Україні ЄСВ хочеш-нехочеш, а платити треба, тому це податок.

От є добровільне медичне страхування, яке можна не платити, є добровільні внески в пенсійний фонд... Я вибачаюсь: а що це? Їх можна не платити без наслідків?В Україні ЄСВ хочеш-нехочеш, а платити треба, тому це податок.От є добровільне медичне страхування, яке можна не платити, є добровільні внески в пенсійний фонд... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4989 З нами з: 29.07.22 Подякував: 809 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 10:16 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы.

Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать.

Я спросил - а открыть пенсионный счет можно? Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы.Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать.Я спросил - а открыть пенсионный счет можно?

А в чому сенс? Наскільки мені відомо, то з пенсійного фонду до пенсії майже неможливо забрати гроші. Наскільки я розумію схему то Ви заплатили +/- ту ж суму, але частина з них пішла не в державний бюджет, а на пенсійний рахунок.

Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки? А в чому сенс? Наскільки мені відомо, то з пенсійного фонду до пенсії майже неможливо забрати гроші. Наскільки я розумію схему то Ви заплатили +/- ту ж суму, але частина з них пішла не в державний бюджет, а на пенсійний рахунок.Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки? Дюрі-бачі

Повідомлень: 4989 З нами з: 29.07.22 Подякував: 809 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 10:20 Пан rjkz мабуть має на увазі різницю між тим, що таке "Податок" і що таке "Збір".

Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.

Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.



Тут саме цікаве в слові "передбачає" - тобто НЕ гарантує.



Цікаве зауваження: мова вчора йшла у його дописі - і зараз викликало саме це питання у Вас - про те, що людина, яка працює в США та отримує дохід, може частину грошей покласти на "пенсійний рахунок". В цьому випадку такі гроші не обкладаються податком на прибуток .

Правда, ці гроші будуть заморожені до виходу на пенсію - а це може бути і 50 років.

Але все не так погано: ці гроші можна інвестувати - наприклад, в акції компаній та отримувати певний (а можливо і великий) прибуток.



Щодо фрази: "Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки?"

Ви можете забрати ці гроші миттєво - просто сплатите податки.

Ось і вибирайте: не сплатити податок, розмістивши на Пенсійному рахунку - вони ваші, але доступні ТІЛЬКИ для їх інвестування. Стануть доступним в день виходу на пенсію.

Наприклад, рік тому купили акції компанії Тесла по 100 доларів за одиницю - а в кінці 2024 року продали по 400 доларів - отримали прибуток в 300 доларів на кожній акції.

Такий прибуток дали вам гроші, які ви розмістили на Пенсійному рахунку.

Приблизно так. Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 лют, 2025 10:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10554 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 10:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.

Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін. Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.

Що тоді передбачає військовий збір в Україні?

ИМХО ключова відмінність в тому коли сплачується податок і збір:

Податок на нерухомість – власник квартири сплачує цей податок незалежно від того, користується він державною послугою чи ні.

Судовий збір – сплачується лише тоді, коли людина звертається до суду і отримує відповідну послугу.



Звісно можливі різні трактування та складності перекладу, але в "народному" розумінні податки - це все те, що із зароблених грошей обов'язково треба заплатити тобі (або роботодавцю за тебе). Що тоді передбачає військовий збір в Україні?ИМХО ключова відмінність в тому коли сплачується податок і збір:Податок на нерухомість – власник квартири сплачує цей податок незалежно від того, користується він державною послугою чи ні.Судовий збір – сплачується лише тоді, коли людина звертається до суду і отримує відповідну послугу.Звісно можливі різні трактування та складності перекладу, але в "народному" розумінні податки - це все те, що із зароблених грошей обов'язково треба заплатити тобі (або роботодавцю за тебе). Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 10:42, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4989 З нами з: 29.07.22 Подякував: 809 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 10:27 Вікіпедія називає той збір податком.

Теоретично - як саме "збір" - передбачає Ваш особистий захист під час війни.

Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:

Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну. akurt

Повідомлень: 10554 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2626262726282629 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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