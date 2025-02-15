Додано: Суб 15 лют, 2025 10:20

Пан rjkz мабуть має на увазі різницю між тим, що таке "Податок" і що таке "Збір".

Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.

Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.



Тут саме цікаве в слові "передбачає" - тобто НЕ гарантує.



Цікаве зауваження: мова вчора йшла у його дописі - і зараз викликало саме це питання у Вас - про те, що людина, яка працює в США та отримує дохід, може частину грошей покласти на "пенсійний рахунок". В цьому випадку такі гроші не обкладаються податком на прибуток .

Правда, ці гроші будуть заморожені до виходу на пенсію - а це може бути і 50 років.

Але все не так погано: ці гроші можна інвестувати - наприклад, в акції компаній та отримувати певний (а можливо і великий) прибуток.



Щодо фрази: "Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки?"

Ви можете забрати ці гроші миттєво - просто сплатите податки.

Ось і вибирайте: не сплатити податок, розмістивши на Пенсійному рахунку - вони ваші, але доступні ТІЛЬКИ для їх інвестування. Стануть доступним в день виходу на пенсію.

Наприклад, рік тому купили акції компанії Тесла по 100 доларів за одиницю - а в кінці 2024 року продали по 400 доларів - отримали прибуток в 300 доларів на кожній акції.

Такий прибуток дали вам гроші, які ви розмістили на Пенсійному рахунку.

Приблизно так.