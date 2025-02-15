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#<1 ... 2627262826292630 Додано: Суб 15 лют, 2025 11:18 akurt написав: Вікіпедія називає той збір податком.

Теоретично - як саме "збір" - передбачає Ваш особистий захист під час війни.

Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:

Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну. Вікіпедія називає той збір податком.Теоретично - як саме "збір" -Ваш особистий захист під час війни.Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну.

Оброк, подушне, віконне Оброк, подушне, віконне flyman

Повідомлень: 38446 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 11:25 Дюрі-бачі написав: В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн... В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,

Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Непросте вольове рішення,Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Hotab Повідомлень: 14156 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2319 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 12:07 Hotab написав: Дюрі-бачі написав: В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн... В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,

Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Непросте вольове рішення,Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))

Hotab, звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".



От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль? , звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль? BIGor

Повідомлень: 9751 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1412 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2627262826292630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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