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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2025 11:18
akurt написав:
Вікіпедія називає той збір податком.
Теоретично - як саме "збір" - передбачає
Ваш особистий захист під час війни.
Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну.
Оброк, подушне, віконне
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Додано: Суб 15 лют, 2025 11:25
Дюрі-бачі написав:
В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...
Непросте вольове рішення,
Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні
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Додано: Суб 15 лют, 2025 12:07
Hotab
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...
Непросте вольове рішення,
Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні
) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))
, звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".
От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль?
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