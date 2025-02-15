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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2627262826292630
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:18

  akurt написав:Вікіпедія називає той збір податком.
Теоретично - як саме "збір" - передбачає Ваш особистий захист під час війни.
Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:
Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну.

Оброк, подушне, віконне
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 11:25

  Дюрі-бачі написав:В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,
Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні :oops: ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 12:07

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,
Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні :oops: ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))

Hotab, звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".

От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:46

  akurt написав:Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.
Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.

Не нравится мне такое определение. Попробую поправить.
Уплата налогов предусматривает получение взамен права пользования коллективными благами.
Сбор, как правило, имеет индивидуальный счет.

Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом. Если пойдем дальше, получим, что и покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем :)

На самом деле, критерий проще: то, что идет непосредственно в бюджет государства - налоги; остальное - сборы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:52

BIGor

В чому мораль?


В приказці «клізма, знай своє місце».
На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких..
і це правильно.

критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп


Предметом критики не є «можливість виїхати чи заїхати».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лют, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 13:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом.

Звісно, що обов'язкова автоцивілка (ОСЦПВ), яку вимагає ДПС - це податок на авто. От необов'язкове КАСКО - це страхування / послуги страхової.
  Сибарит написав:покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем

Ми можемо самі вирощувати їжу і не купувати її. А з податками так не можна: навіть якщо я щось зроблю хендмейд за прибуток з нього мусай платити податки. Нема жодного закону, за яким мусай купити кілограм цукру щомісяця...

Але згоден з Вами щодо можливого некоректного використання терміну, тому надалі пропоную під "податками" розуміти всі податки, збори, комісії та акцизи, сплати яких не можна уникнути без порушення закона.
Дюрі-бачі
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