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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2628262926302631> Додано: Суб 15 лют, 2025 11:18 akurt написав: Вікіпедія називає той збір податком.

Теоретично - як саме "збір" - передбачає Ваш особистий захист під час війни.

Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:

Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну. Вікіпедія називає той збір податком.Теоретично - як саме "збір" -Ваш особистий захист під час війни.Цікаву дав відповідь Штучний інтелект:Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну.

Оброк, подушне, віконне Оброк, подушне, віконне flyman

Повідомлень: 38444 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 11:25 Дюрі-бачі написав: В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн... В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,

Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Непросте вольове рішення,Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Hotab Повідомлень: 14159 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2319 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 12:07 Hotab написав: Дюрі-бачі написав: В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн... В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...

Непросте вольове рішення,

Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили)) Непросте вольове рішення,Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))

Hotab, звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".



От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль? , звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль? BIGor

Повідомлень: 9753 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1412 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 13:46 akurt написав: Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.

Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін. Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.

Не нравится мне такое определение. Попробую поправить.

Уплата налогов предусматривает получение взамен права пользования коллективными благами.

Сбор, как правило, имеет индивидуальный счет.



Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом. Если пойдем дальше, получим, что и покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем



На самом деле, критерий проще: то, что идет непосредственно в бюджет государства - налоги; остальное - сборы. Не нравится мне такое определение. Попробую поправить.Уплата налогов предусматривает получение взамен права пользования коллективными благами.Сбор, как правило, имеет индивидуальный счет.Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом. Если пойдем дальше, получим, что и покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можемНа самом деле, критерий проще: то, что идет непосредственно в бюджет государства - налоги; остальное - сборы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7786 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6407 раз. Подякували: 21407 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 13:52 BIGor



В чому мораль?





В приказці «клізма, знай своє місце».

На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких..

і це правильно.



критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп





Предметом критики не є «можливість виїхати чи заїхати». В приказці «клізма, знай своє місце».На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких..і це правильно.Предметом критики не є «можливість виїхати чи заїхати». Востаннє редагувалось Hotab в Суб 15 лют, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 14159 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2319 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом. Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом.

Звісно, що обов'язкова автоцивілка (ОСЦПВ), яку вимагає ДПС - це податок на авто. От необов'язкове КАСКО - це страхування / послуги страхової.

Сибарит написав: покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем

Ми можемо самі вирощувати їжу і не купувати її. А з податками так не можна: навіть якщо я щось зроблю хендмейд за прибуток з нього мусай платити податки. Нема жодного закону, за яким мусай купити кілограм цукру щомісяця...



Але згоден з Вами щодо можливого некоректного використання терміну, тому надалі пропоную під "податками" розуміти всі податки, збори, комісії та акцизи, сплати яких не можна уникнути без порушення закона. Звісно, що обов'язкова автоцивілка (ОСЦПВ), яку вимагає ДПС - це податок на авто. От необов'язкове КАСКО - це страхування / послуги страхової.Ми можемо самі вирощувати їжу і не купувати її. А з податками так не можна: навіть якщо я щось зроблю хендмейд за прибуток з нього мусай платити податки. Нема жодного закону, за яким мусай купити кілограм цукру щомісяця...Але згоден з Вами щодо можливого некоректного використання терміну, тому надалі пропоную під "податками" розуміти всі податки, збори, комісії та акцизи, сплати яких не можна уникнути без порушення закона. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4996 З нами з: 29.07.22 Подякував: 810 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 14:37 Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося... Gastarbaiter Повідомлень: 3579 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 14:52 «Замовник вирішив скоротити всіх українців та замінити їх на іноземців». Історії айтівців, які потрапили під скорочення



В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях.



DOU поспілкувався з айтівцями, які залишилися без роботи протягом останнього року. Як компанії повідомили про звільнення, якими були умови завершення співпраці та чи вдалося фахівцям знайти нову роботу — в матеріалі. Наприкінці ми додали юридичні поради про те, що робити, якщо вас скоротили.



Щоб зберегти більше деталей і щирості в історіях, співрозмовники DOU побажали залишитися анонімними.

https://dou.ua/lenta/articles/tech-empl ... ent_pinned В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, аDOU поспілкувався з айтівцями, які залишилися без роботи протягом останнього року. Як компанії повідомили про звільнення, якими були умови завершення співпраці та чи вдалося фахівцям знайти нову роботу — в матеріалі. Наприкінці ми додали юридичні поради про те, що робити, якщо вас скоротили.Щоб зберегти більше деталей і щирості в історіях, співрозмовники DOU побажали залишитися анонімними. jump Повідомлень: 4573 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 15:17 Re: Еміграція, заробітчанство jump написав: В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях. В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях.

Десь так і виглядає. Мого аспіранта так скоротили ще в листопаді: прийшов лист "Дякуємо, від завтра Ви не працюєте" і на другий день його видалили із чату, заблокували доступ до Гіта і прийшли гроші на його рахунок ФОП за відпрацьовані години в крайньому місяці + оплата по 8 годин/день невикористаної відпустки...



А от колега - власник фірми після наради з працівниками, вирішив перевести на часткову зайнятість свої розробників, бо проєкти старі закінчуються, а нових - нема. І тепер більшість працює по 2-3 дні в тижні, а оскільки оплата погодинна, то отримує половину ЗП.



А от в Німеччині оголосили про планове скорочення за місяць до його проведення і співробітники самі по звільнялись і їм виплачували компенсацію за формулою: 1 місячна ЗП + 0.5 місячної ЗП за кожен рік стажу в компанії ... Десь так і виглядає. Мого аспіранта так скоротили ще в листопаді: прийшов лист "Дякуємо, від завтра Ви не працюєте" і на другий день його видалили із чату, заблокували доступ до Гіта і прийшли гроші на його рахунок ФОП за відпрацьовані години в крайньому місяці + оплата по 8 годин/день невикористаної відпустки...А от колега - власник фірми після наради з працівниками, вирішив перевести на часткову зайнятість свої розробників, бо проєкти старі закінчуються, а нових - нема. І тепер більшість працює по 2-3 дні в тижні, а оскільки оплата погодинна, то отримує половину ЗП.А от в Німеччині оголосили про планове скорочення за місяць до його проведення і співробітники самі по звільнялись і їм виплачували компенсацію за формулою: 1 місячна ЗП + 0.5 місячної ЗП за кожен рік стажу в компанії ... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4996 З нами з: 29.07.22 Подякував: 810 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 15:26 Hotab написав: BIGor



В чому мораль?





В приказці «клізма, знай своє місце».

На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких..

і це правильно. В приказці «клізма, знай своє місце».На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких..і це правильно.

Не знаю, чого там робити - там і так люди/боти сидять 24/7. Звичайні люди мають роботу, після роботи відпочивають/або спортзал/або мовні курси/самонавчання - там навіть часу не буде перечитати все. Я визначив для себе пару гілок і все. Ще дописую на теж певних польських форумах, але по трошечку. Не знаю, чого там робити - там і так люди/боти сидять 24/7. Звичайні люди мають роботу, після роботи відпочивають/або спортзал/або мовні курси/самонавчання - там навіть часу не буде перечитати все. Я визначив для себе пару гілок і все. Ще дописую на теж певних польських форумах, але по трошечку. BIGor

Повідомлень: 9753 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1412 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2628262926302631> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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