Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вікіпедія називає той збір податком. Теоретично - як саме "збір" - передбачає Ваш особистий захист під час війни. Цікаву дав відповідь Штучний інтелект: Таким чином, військовий збір — це окремий платіж, який має свій юридичний статус, і він не є податком у традиційному розумінні цього терміну.
Дюрі-бачі написав:В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...
Непросте вольове рішення, Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))
Дюрі-бачі написав:В контексті теми еміграції: на жаль втратив зв'язок із другом який в Ірландії. Хотів розпитати як там вчителю живется, але всі номери які я знав не обслуговуються і в телеграмі/фейсбуці він кілька місяців не був онлайн...
Непросте вольове рішення, Наші бігунці (звичайно ж не за хабар на кордоні ) ніяк не розпрощаються з воєнною гілкою і все приходять переконувати себе, що правильно зробили))
Hotab, звідки стільки моралістів у нас з'явилося після 24.02.2022? Я, наприклад виїхав за 0 грн. 0 коп. і що? Ви виїзжаєте за 0 грн. 0 коп. Ейрмакс виїхав за 0 грн. 0 коп. Хтось інший виїхав за хабар, але при цьому в на Марсі типу "всі люди рівні".
От чи може людина яка має право виїзжати за 0 грн 0 коп. критикувати тих хто не може виїхати за 0 грн. 0 коп? В чому мораль?
akurt написав:Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін. Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.
Не нравится мне такое определение. Попробую поправить. Уплата налогов предусматривает получение взамен права пользования коллективными благами. Сбор, как правило, имеет индивидуальный счет.
Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом. Если пойдем дальше, получим, что и покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем
На самом деле, критерий проще: то, что идет непосредственно в бюджет государства - налоги; остальное - сборы.
Сибарит написав:Если критерием принадлежности к налогам считать обязательность, получим, что и автостраховка является налогом.
Звісно, що обов'язкова автоцивілка (ОСЦПВ), яку вимагає ДПС - це податок на авто. От необов'язкове КАСКО - це страхування / послуги страхової.
Сибарит написав:покупка еды - это налог, потому что отказаться от еды мы не можем
Ми можемо самі вирощувати їжу і не купувати її. А з податками так не можна: навіть якщо я щось зроблю хендмейд за прибуток з нього мусай платити податки. Нема жодного закону, за яким мусай купити кілограм цукру щомісяця...
Але згоден з Вами щодо можливого некоректного використання терміну, тому надалі пропоную під "податками" розуміти всі податки, збори, комісії та акцизи, сплати яких не можна уникнути без порушення закона.
«Замовник вирішив скоротити всіх українців та замінити їх на іноземців». Історії айтівців, які потрапили під скорочення
В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях.
DOU поспілкувався з айтівцями, які залишилися без роботи протягом останнього року. Як компанії повідомили про звільнення, якими були умови завершення співпраці та чи вдалося фахівцям знайти нову роботу — в матеріалі. Наприкінці ми додали юридичні поради про те, що робити, якщо вас скоротили.
jump написав:В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях.
Десь так і виглядає. Мого аспіранта так скоротили ще в листопаді: прийшов лист "Дякуємо, від завтра Ви не працюєте" і на другий день його видалили із чату, заблокували доступ до Гіта і прийшли гроші на його рахунок ФОП за відпрацьовані години в крайньому місяці + оплата по 8 годин/день невикористаної відпустки...
А от колега - власник фірми після наради з працівниками, вирішив перевести на часткову зайнятість свої розробників, бо проєкти старі закінчуються, а нових - нема. І тепер більшість працює по 2-3 дні в тижні, а оскільки оплата погодинна, то отримує половину ЗП.
А от в Німеччині оголосили про планове скорочення за місяць до його проведення і співробітники самі по звільнялись і їм виплачували компенсацію за формулою: 1 місячна ЗП + 0.5 місячної ЗП за кожен рік стажу в компанії ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лют, 2025 15:29, всього редагувалось 2 разів.
В приказці «клізма, знай своє місце». На щастя ви майже не відсвічуєте на воєнній гілці, на відміну від бігунців деяких.. і це правильно.
Не знаю, чого там робити - там і так люди/боти сидять 24/7. Звичайні люди мають роботу, після роботи відпочивають/або спортзал/або мовні курси/самонавчання - там навіть часу не буде перечитати все. Я визначив для себе пару гілок і все. Ще дописую на теж певних польських форумах, але по трошечку.