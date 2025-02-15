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З приводу того, що із США виселять всіх мексиканців/емігрантів та нічого буде їсти. Зробив запит в штат Каліфорнія:
- Привіт! А що це в нашій пресі пишуть, що вулиці міст спорожніли – немає жодного мексиканця і скоро самі американці будуть стригти газони? - Та не знаю, я в це не вірю. Може в перші дні і було щось таке, але це маячня швидше за все...
Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.
На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном
Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.
📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.
✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.
📌 Що це означає для українців за кордоном? 🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти. 🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.