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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2628262926302631
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:16

Еміграція, заробітчанство

News from USA

З приводу того, що із США виселять всіх мексиканців/емігрантів та нічого буде їсти.
Зробив запит в штат Каліфорнія:

- Привіт! А що це в нашій пресі пишуть, що вулиці міст спорожніли – немає жодного мексиканця і скоро самі американці будуть стригти газони?
- Та не знаю, я в це не вірю. Може в перші дні і було щось таке, але це маячня швидше за все...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:54

Катрусин кінозал вживу з Філіпін


Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:00

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося...

Ну тут повідомили
https://pasport.org.ua/news/uriad-urehu ... a-kordonom

Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.

На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном

Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.

📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

📌 Що це означає для українців за кордоном?
🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.
🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.

https://www.facebook.com/share/p/18jdQab99z/
Gastarbaiter
 
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