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#<1 ... 2628262926302631 Додано: Суб 15 лют, 2025 17:16 Еміграція, заробітчанство



News from USA



З приводу того, що із США виселять всіх мексиканців/емігрантів та нічого буде їсти.

Зробив запит в штат Каліфорнія:



- Привіт! А що це в нашій пресі пишуть, що вулиці міст спорожніли – немає жодного мексиканця і скоро самі американці будуть стригти газони?

- Та не знаю, я в це не вірю. Може в перші дні і було щось таке, але це маячня швидше за все... akurt

Повідомлень: 10555 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3923 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 17:54 Катрусин кінозал вживу з Філіпін

Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг flyman

Повідомлень: 38444 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 20:00 BIGor написав: Gastarbaiter написав: Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося... Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося...

Ну тут повідомили

https://pasport.org.ua/news/uriad-urehu ... a-kordonom



Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику. Ну тут повідомилиДумаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.

На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.

❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном



Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.



📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.



✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.



📌 Що це означає для українців за кордоном?

🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.

🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.

https://www.facebook.com/share/p/18jdQab99z/ На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік. Gastarbaiter Повідомлень: 3580 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2628262926302631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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