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З приводу того, що із США виселять всіх мексиканців/емігрантів та нічого буде їсти. Зробив запит в штат Каліфорнія:
- Привіт! А що це в нашій пресі пишуть, що вулиці міст спорожніли – немає жодного мексиканця і скоро самі американці будуть стригти газони? - Та не знаю, я в це не вірю. Може в перші дні і було щось таке, але це маячня швидше за все...
Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.
На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном
Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.
📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.
✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.
📌 Що це означає для українців за кордоном? 🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти. 🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.
Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.
На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном
Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.
📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.
✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.
📌 Що це означає для українців за кордоном? 🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти. 🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.
Взагалі не розумію цю тягомотину з паспортами. Заради чого можновладці це роблять? І як можна стати на військовий облік без ВЛК? Чи цей ресурс закордоном побіжить записуватись в 3-ю штурмову щоб вдруге відвоювати Роботине?
Здав pit 28. Все для людей зроблено. УК польського жк, принаймні, ronson, це щось на недоступному для укр жеків рівні. Навіть Dim9000 поруч не валявся. озеленители периодически делают инспекцию растений. Всё работает, как часы. Охранники не просто пердят в стуло на посту, а смотрят за детьми.
BIGor написав: І як можна стати на військовий облік без ВЛК?
Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть. Но это от ТЦК зависит.
2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали. Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.
BIGor написав: І як можна стати на військовий облік без ВЛК?
Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть. Но это от ТЦК зависит.
2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали. Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.
Господар Вельзевула написав:Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть. Но это от ТЦК зависит.
2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали. Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.