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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2628262926302631
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:16

Еміграція, заробітчанство

News from USA

З приводу того, що із США виселять всіх мексиканців/емігрантів та нічого буде їсти.
Зробив запит в штат Каліфорнія:

- Привіт! А що це в нашій пресі пишуть, що вулиці міст спорожніли – немає жодного мексиканця і скоро самі американці будуть стригти газони?
- Та не знаю, я в це не вірю. Може в перші дні і було щось таке, але це маячня швидше за все...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 17:54

Катрусин кінозал вживу з Філіпін


Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:00

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося...

Ну тут повідомили
https://pasport.org.ua/news/uriad-urehu ... a-kordonom

Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.

На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном

Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.

📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

📌 Що це означає для українців за кордоном?
🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.
🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.

https://www.facebook.com/share/p/18jdQab99z/
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Пішла новина, що, нібито, будуть видавати паспорти, замовленні до квітня 2024, без ВОД. Подивимося...

Ну тут повідомили
https://pasport.org.ua/news/uriad-urehu ... a-kordonom

Думаю, Зе старається перед виборами побути "хорошим поліцейським", поганець в цьому випадку Кулеба, який теж дуже лізе в політику.

На сторінці голови ДМСУ було, що видаватимуть без додаткових документів з одночасним прийняттям на військовий облік.
❗️Розʼяснення Державної міграційної служби стосовно видачі документів чоловікам за кордоном

Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.

📌Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів.

✅ Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

📌 Що це означає для українців за кордоном?
🔹 Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.
🔹 Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав.

https://www.facebook.com/share/p/18jdQab99z/

Взагалі не розумію цю тягомотину з паспортами. Заради чого можновладці це роблять? І як можна стати на військовий облік без ВЛК? Чи цей ресурс закордоном побіжить записуватись в 3-ю штурмову щоб вдруге відвоювати Роботине?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Здав pit 28. Все для людей зроблено.
УК польського жк, принаймні, ronson, це щось на недоступному для укр жеків рівні. Навіть Dim9000 поруч не валявся.
озеленители периодически делают инспекцию растений. Всё работает, как часы. Охранники не просто пердят в стуло на посту, а смотрят за детьми.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:53

  BIGor написав: І як можна стати на військовий облік без ВЛК?

Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть.
Но это от ТЦК зависит.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:03

  flyman написав:
Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг

Якщо мямлить 3 години, то можна відхватить від кенгуру за нудоту. Дівки люблять енергійність.

До того ж, будівництво це занадто зарегульований бізнес. В тебе є ресурси вести проект 2 роки, 3 роки? Прибутки на одиницю часу ніякі.
Треба щось швидше.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:07

  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав: І як можна стати на військовий облік без ВЛК?

Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть.
Но это от ТЦК зависит.

2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали.
Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:20

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав: І як можна стати на військовий облік без ВЛК?

Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть.
Но это от ТЦК зависит.

2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали.
Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.

А мені це навіщо? Паспорт в мене свіжий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:45

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:Можно.Люди ставили Резерв, добивали туда актуальный телефон и мыло,пуляли с адвокатом письмо с вложением законной отмазки в ТЦК- отсрочка в Резерве есть.
Но это от ТЦК зависит.

2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали.
Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.

А мені це навіщо? Паспорт в мене свіжий.

Ну там років через ~10
Water
 
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