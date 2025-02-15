Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2629263026312632 Додано: Суб 15 лют, 2025 21:49 Water написав: BIGor написав: Бетон написав: 2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали.

Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть. 2 куе стоит подать документы, чтобы не дергали.Но Бигор. Подумай принципиально, хочешь ли ты вообще ввязываться во все это? Эти базы дырявые. Неизвестно потом кто будет искать по этим базам. Заляпаться в это, потом на всю жизнь может гемор быть.

А мені це навіщо? Паспорт в мене свіжий. А мені це навіщо? Паспорт в мене свіжий.

Ну там років через ~10 Ну там років через ~10

Нагадало:

Якось падишах видав указ, в якому повідомив про те, що хто навчить його віслюка розмовляти, отримає половину його багатства та житиме при палаці з щомісячним заробітком. Проте, якщо віслюк не стане розмовляти, вчителю відрубають голову.



Фольклорний персонаж мусульманського Сходу Ходжа Насреддін погодився навчити його розмовляти за 10 років. Люди, які зустрічали його говорили про те, що дарма він погодився, оскільки мине час і йому відрубають голову. На це Ходжа відповів: “нічого вічного немає — за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!“ Нагадало: BIGor

Повідомлень: 9755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1412 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 22:01 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.

Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог. Сошиал секьюрити и Медикер - это не налоги.Точно так же как и в Украине отчисления в ПФУ - это не налог.

Я вибачаюсь: а що це? Їх можна не платити без наслідків?

В Україні ЄСВ хочеш-нехочеш, а платити треба, тому це податок.

От є добровільне медичне страхування, яке можна не платити, є добровільні внески в пенсійний фонд... Я вибачаюсь: а що це? Їх можна не платити без наслідків?В Україні ЄСВ хочеш-нехочеш, а платити треба, тому це податок.От є добровільне медичне страхування, яке можна не платити, є добровільні внески в пенсійний фонд...



Вы можете воспринимать это как налоги, но формально это таковым не является.

Вы платите отчисления в ПФУ, которые потом (когда-то может быть) даст Вам право получать пенсию.

Есть в мире много платежей от которых никуда не денешься, но от этого они налогами не становятся.

Так и с сошиал секьюрити и с медикер - платишь и получаешь возможность получать пенсию и страховку по достижении пенсионного возраста и 65 лет для медикера.

Немного не привычно для Украины, я понимаю.

В Украине платишь всю жизнь и потом фиг получишь, а если и получишь то профанацию.

Тут люди платят и получают. Пока, во всяком случае. Ясное дело, что в будущем может быть все что угодно. Но пока к этой системе доверие есть. В Украине - нет. Вы можете воспринимать это как налоги, но формально это таковым не является.Вы платите отчисления в ПФУ, которые потом (когда-то может быть) даст Вам право получать пенсию.Есть в мире много платежей от которых никуда не денешься, но от этого они налогами не становятся.Так и с сошиал секьюрити и с медикер - платишь и получаешь возможность получать пенсию и страховку по достижении пенсионного возраста и 65 лет для медикера.Немного не привычно для Украины, я понимаю.В Украине платишь всю жизнь и потом фиг получишь, а если и получишь то профанацию.Тут люди платят и получают. Пока, во всяком случае. Ясное дело, что в будущем может быть все что угодно. Но пока к этой системе доверие есть. В Украине - нет. rjkz

Повідомлень: 16962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8476 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 22:10 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы.

Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать.

Я спросил - а открыть пенсионный счет можно? Надо было спланировать небольшое снижение налогооблагаемой базы.Она нам начала какие-то сложные схемы предлагать.Я спросил - а открыть пенсионный счет можно?

А в чому сенс? Наскільки мені відомо, то з пенсійного фонду до пенсії майже неможливо забрати гроші. Наскільки я розумію схему то Ви заплатили +/- ту ж суму, але частина з них пішла не в державний бюджет, а на пенсійний рахунок.

Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки? А в чому сенс? Наскільки мені відомо, то з пенсійного фонду до пенсії майже неможливо забрати гроші. Наскільки я розумію схему то Ви заплатили +/- ту ж суму, але частина з них пішла не в державний бюджет, а на пенсійний рахунок.Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки?



Очень просто.

Надо было уменьшить базу именно на прошлый год.

Для этого можно уже в этом году до определенного момента открыть пенсионный счет и положить на него деньги в необходимом размере.

Все это время деньги в ПФ будут в той или иной мере инвестированы и, желательно, приумножаться.

С этой суммы не надо будет платить налог сейчас и даже возможен налоговый возврат. Сейчас. Так как мой работодатель уже удержал с моей зарплаты налоги.

После достижения 59 лет эти деньги можно будет снять. СРазу или по частям.

И со снятой суммы платятся налоги. Но. В тот момент не факт, что я буду работать и соответственно налоги будут меньше. Если-же снимать небольшими суммами и учитывая, что трудовой стаж будет небольшой, а соответственно и СС пенсия будет небольшая, то можно довольствоваться небольшой суммой, с которой не факт что надо будет платить налоги.

Если пенсионер получает только СС, то налоги с этого не платяттся, если СС и еще что-то, то платится с общего дохода. Очень просто.Надо было уменьшить базу именно на прошлый год.Для этого можно уже в этом году до определенного момента открыть пенсионный счет и положить на него деньги в необходимом размере.Все это время деньги в ПФ будут в той или иной мере инвестированы и, желательно, приумножаться.С этой суммы не надо будет платить налог сейчас и даже возможен налоговый возврат. Сейчас. Так как мой работодатель уже удержал с моей зарплаты налоги.После достижения 59 лет эти деньги можно будет снять. СРазу или по частям.И со снятой суммы платятся налоги. Но. В тот момент не факт, что я буду работать и соответственно налоги будут меньше. Если-же снимать небольшими суммами и учитывая, что трудовой стаж будет небольшой, а соответственно и СС пенсия будет небольшая, то можно довольствоваться небольшой суммой, с которой не факт что надо будет платить налоги.Если пенсионер получает только СС, то налоги с этого не платяттся, если СС и еще что-то, то платится с общего дохода. rjkz

Повідомлень: 16962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8476 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 лют, 2025 23:20 Бетон написав: flyman написав:

Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг Будівельник, на кшталт форумного Бетона, цікаво послухати про заробітки будівельником в Австралії та якість послуг

Якщо мямлить 3 години, то можна відхватить від кенгуру за нудоту. Дівки люблять енергійність.



До того ж, будівництво це занадто зарегульований бізнес. В тебе є ресурси вести проект 2 роки, 3 роки? Прибутки на одиницю часу ніякі.

Треба щось швидше. Якщо мямлить 3 години, то можна відхватить від кенгуру за нудоту. Дівки люблять енергійність.До того ж, будівництво це занадто зарегульований бізнес. В тебе є ресурси вести проект 2 роки, 3 роки? Прибутки на одиницю часу ніякі.Треба щось швидше.

там озвучено що за 8куе може здійснитися мрія Бетона про воз"єднання із В-ською каваліркою, це якщо слухати на 2х швидкості, а на 1х мямляння і не чутно там озвучено що за 8куе може здійснитися мрія Бетона про воз"єднання із В-ською каваліркою, це якщо слухати на 2х швидкості, а на 1х мямляння і не чутно flyman

Повідомлень: 38453 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 00:31 akurt написав: Пан rjkz мабуть має на увазі різницю між тим, що таке "Податок" і що таке "Збір".

Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.

Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.



Тут саме цікаве в слові "передбачає" - тобто НЕ гарантує.



Цікаве зауваження: мова вчора йшла у його дописі - і зараз викликало саме це питання у Вас - про те, що людина, яка працює в США та отримує дохід, може частину грошей покласти на "пенсійний рахунок". В цьому випадку такі гроші не обкладаються податком на прибуток .

Правда, ці гроші будуть заморожені до виходу на пенсію - а це може бути і 50 років.

Але все не так погано: ці гроші можна інвестувати - наприклад, в акції компаній та отримувати певний (а можливо і великий) прибуток.



Щодо фрази: "Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки?"

Ви можете забрати ці гроші миттєво - просто сплатите податки.

Ось і вибирайте: не сплатити податок, розмістивши на Пенсійному рахунку - вони ваші, але доступні ТІЛЬКИ для їх інвестування. Стануть доступним в день виходу на пенсію.

Наприклад, рік тому купили акції компанії Тесла по 100 доларів за одиницю - а в кінці 2024 року продали по 400 доларів - отримали прибуток в 300 доларів на кожній акції.

Такий прибуток дали вам гроші, які ви розмістили на Пенсійному рахунку.

Приблизно так. Панмабуть має на увазі різницю між тим, що таке "Податок" і що таке "Збір".Податок - сплата податку НЕ передбачає отримання чогось взамін.Збір - сплата ПЕРЕДБАЧАЄ отримання чогось взамін.Тут саме цікаве в слові "передбачає" - тобто НЕ гарантує.Цікаве зауваження: мова вчора йшла у його дописі - і зараз викликало саме це питання у Вас - про те, що людина, яка працює в США та отримує дохід, може частину грошей покласти на "пенсійний рахунок". ВПравда, ці гроші будуть заморожені до виходу на пенсію - а це може бути і 50 років.Але все не так погано: ці гроші можна інвестувати - наприклад, в акції компаній та отримувати певний (а можливо і великий) прибуток.Щодо фрази: "Чи існує схема як ці гроші забрати із фонду після сплати податків і щоб на них знову не нарахували податки?"Ви можете забрати ці гроші миттєво - просто сплатите податки.Ось і вибирайте: не сплатити податок, розмістивши на Пенсійному рахунку - вони ваші, але доступні ТІЛЬКИ для їх інвестування. Стануть доступним в день виходу на пенсію.Наприклад, рік тому купили акції компанії Тесла по 100 доларів за одиницю - а в кінці 2024 року продали по 400 доларів - отримали прибуток в 300 доларів на кожній акції.Такий прибуток дали вам гроші, які ви розмістили на Пенсійному рахунку.



Если говорить про IRA, то снимать их можно с 59 лет, то есть не совсем дожидаясь выхода на пенсию. А также на некоторые дейстивительно необходимые нужды - оплата учебы детей, лечение, выплата мортгиджа (в случае префоркложе) и тд.

В остальных случаях их можно снять с уплатой налогов и пеналти (если не ощибаюсь, 10%). Если говорить про IRA, то снимать их можно с 59 лет, то есть не совсем дожидаясь выхода на пенсию. А также на некоторые дейстивительно необходимые нужды - оплата учебы детей, лечение, выплата мортгиджа (в случае префоркложе) и тд.В остальных случаях их можно снять с уплатой налогов и пеналти (если не ощибаюсь, 10%). rjkz

Повідомлень: 16962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8476 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2629263026312632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула Хомякоид і 7 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор