akurt
живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут ), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:31
akurt
живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут ), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.
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