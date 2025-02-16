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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 13:31
akurt
живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут
), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.
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utestcom2
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Додано: Нед 16 лют, 2025 16:44
utestcom2 написав:akurt
даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.
Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись...
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