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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2630263126322633
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:31

akurt
живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут :D ), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.
utestcom2
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:44

  utestcom2 написав:akurt
даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.

Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись...
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