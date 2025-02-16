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#<1 ... 2630263126322633 Додано: Нед 16 лют, 2025 13:31 akurt

живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут ), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает. живу в Германии и геев и трансов полно, даже соседи у меня есть гей и лизбиянка (наверное)(все думаю почему они вместе живут), но я бы не сказал, что меня это как-то пугает. utestcom2

Повідомлень: 22 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 16:44 utestcom2 написав: akurt

даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает. даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.

Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... Rack Повідомлень: 691 З нами з: 29.01.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 98 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 17:24 Re: Еміграція, заробітчанство Rack написав: utestcom2 написав: akurt

даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает. даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.

Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... В мене повно знайомих лесбіянів. І нічого В мене повно знайомих лесбіянів. І нічого Faceless

Модератор Повідомлень: 35391 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8137 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 18:57 Re: Еміграція, заробітчанство Это самая актуальная тема для ветки?

Ок, присоединюсь со своими 5 центами.

Для взрослого человека без детей эта тема не принципиальна в США - существуют люди ЛГБТ сообщества. МОгут на своем доме вывесить радужный флаг или на машине.

Могут ходить в футболке с соответствующей надписью.

Могут не скрываясь жить с партнером и заводить детей.

Они обычно никого не трогают.

Для кого-то могут быть не приятны сцены страстных поцелуев 2х бородатых дядек в магазине в очереди. Мне тут как-то писали что с чего это я в таком тоне о них. Тут себя почему-то традиционные пары так не ведут.

Реально, я не могу вспомнить молодого человека и девущку, которые-бы целовались (не чмок при встрече) прилюдно (кстати, в этом плане в Украине все более раскрепощенно себя чувствуют и я не считаю это предосудительным, наоборот, любовь - прекрасное чувство и не стоит это чувство скрывать).

Тут не запрещены поцелуи в публичных местах, но почему-то я такого не видел. Совершенно. Кроме описанного случая.

А вот для традиционных семей с детьми школьного возраста есть некоторая доля беспокойства в том, что в школах проводятся мероприятия на эту тему в диапазоне от "есть люди ЛГБТ сообщества, они такие-же люди как остальные и имеют те-же права" до "ЛГБТ - это очень круто и лучше чем традиционные отношения. Мальчик, подумай хорошенько, может ты чувствуешь себя девочкой? Может тебе родители запрещают одевать женскую одежду? Может они ущемляют твои права? Так мы защитим твое право быть тем, кем ты себя чувствуещь, а родителей можно лишить родительских прав. Может ты хочешь поменять пол? Наш (...)самый демократический штат поможет тебе в этом. Ничего что ты несовершеннолетний и твои родители против (и ты не задумывался об этом пока мы не начали тебе отравлять мозг этой х.ней). Мы сделаем все чтобы разрушить твою семью и привлечь тебя в ЛГБТ сообщество".

Ну и конечно тут "свобода слова", но она своеобразная.

Я знаю 2 случая (один пересказан женой, услышавшей от мамы непосредственного участника событий, второй - от женщины, чья начальница - мама участника событий). Оба случая с детьми в хай скул.

1. НЙ. Школа в которую мы думали подаваться в числе прочих. В списке мы ее оставили, но последней. Парень на уроке по математике, когда учитель начал пропаганду ЛГБТ, сказал "Сейчас урок математики, а не пропаганды ЛГБТ, давайте вернемся к предмету".

В результате все перекрутили так, что он выступал против ЛГБТ и едва не отчислили из школы. Семье назначили серию апойтментов со школьным психологом (Дюри бачи описал подобную ситуацию в Германии). Парня едва не отчислили из школы и в последствии он стал объектом придирок со стороны директора. Фактически родители пытались перевести его в частную школу, но как я понял, семья не имеет финансовой возможности. Тут такая система, что когда ребенок идет в хай скул, то может подаваться в разные, в разных локациях. Но если он уже пошел в хайскул, то перейти может только по зоне или в частную.

2. Очень небедная семья. Для того, чтобы ребенок пошел в хорошую хайскул, продала дом на Манхеттен бич (очень дорогой район, дома (в состоянии под снос) от миллиона и до десятков миллионов. И купила дом в Берген каунти НДж (Этот городок до поры до времени мы рассматривали как место возможного жительства, в первую очередь из-за школ). И ребенок пошел в местную хайскул. Как-то на уроке (не знаю каком и почему, но почему-то постоянно эта тема поднимается) почему-то опять зашла речь о ЛГБТ и он буквально сказал следующее ("Я не считаю, что п....расы - это правильно") в результате, скандал, речь шла об исключении из школы (я так понимаю, что не смогли этого сделать из-за того, что хайсскул там одна (то есть, в зональную его перевести не могли, так как это она и была), а ребенок имеет право на школьное образование). Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. То есть, они приехал туда в подростковом возрасте из Южного Бруклина, где преобладает белое население из стран б.совка и идеи ЛГБТ не очень популярны и в школах ограничиваются "ЛГБТ - тоже люди, галочку поставили по пропаганде" в локацию с, как тут говорят, либеральными взглядами, где дети выросли с элементари скул (именно там начинаются дни ЛГБТ сообщества).

И именно эта тема и никакая другая заставляет выходцев из стран бСССр и таких религиозных как Польша, голосовать за республиканцев. И это одна из важнейших причин для переезда в республиканские штаты.

Возможно, сейчас этот пост будут критиковать или люди, чьим детям такое не грозит или кто относится к ЛГБТ сообшеству.

Я персонально абсолютно нормально отношусь к существованию людей этого сообшества, но не приемлю навязывания себе и своим детям этого.

В Киеве у нас была знакомая нетрадиционная семья и родственник моего друга, вхожие в наш дом, мы сидели за одним столом. Так что этого вида ксенофобии у нас нет. Просто мы - не ЛГБТ и не хотим ими быть, как нас не агитируй. rjkz

Повідомлень: 16965 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8478 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 19:18 rjkz написав: Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) Wirująświatła

Повідомлень: 28147 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3410 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 19:53 Faceless написав: Rack написав: utestcom2 написав: akurt

даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает. даже соседи у меня есть гей и лизбиянка , но я бы не сказал, что меня это как-то пугает.

Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... Не всі такі мужні, як ви. Багато хто бояться не стриматись, та доєднатись... В мене повно знайомих лесбіянів. І нічого В мене повно знайомих лесбіянів. І нічого

Неужели этих пилотов так много? Неужели этих пилотов так много? барабашов

Повідомлень: 4861 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 20:19 Wirująświatła написав: rjkz написав: Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно)



К сожалению, тут такое тоже есть.

Если ребенок приходит в школу с синяком (даже не с синякаМИ), например, на руке, то его в очень ласковой форме выспрашивают "Ой, а что у тебя с ручкой? Это не родители сделали?"

И тут лучше был-бы комментарий Витальена, но и от себя могу сказать, что ребенок, и чем младше, тем он менее готов сказать "нет" взрослому человеку, к тому-же учителю, которого его приучали слушаться/подчиняться.

В результате, может быть разрушена семья и поломаны судьбы.

Даже в самой дружной и блогополучной семье, с любящими друг друга родителями и детьми, особенно, когда детей несколько, могут быть ситуации, когда просто расшалившегося ребенка, который, например, создает угрозу для другого ребенка, надо взять за руку и вывести в другую комнату. Учитывая, что кожа детей очень тонкая и нежная, а он может руку пытаться вырвать так как, естественно, ему не нравится, что ему это не разрешают, то могут остаться следы.

Ребенок забудет об этом через 5 минут, но в школе это может получить нежелательное продолжение.

В результате, родители бояться оказывать даже минимальное физическое воздействие на детей (я против физического наказания категорически и не применяю его, в нашей семье вообще нет физического насилия, но это не просто дается и тут большой вопрос - стоят ли такие нервы родителей, скажем, шлепка пониже спины ребенка (вроде как минимально разрешенное воздействие, но мы это не практикуем). Да, отвлекся, так вот, в результате, дети выходят из под родительского контроля. И вернуть их психологическими методами не всем под силу. Потом дети становятся социально неблогополучными и подпадают под влияние погубных моделей поведения. А все можно остановить в раннем возрасте. И у нормальных родителей будут вырастать нормальные дети.

В большинстве своем, дети выходцев из стран бссср и Китая - лучше учатся в школах, поступают в вузы и потом имеют хорошие работы. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах.

В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. Да, возможно, такой естественный отбор полезен для общества. Но для нормального родителя небезразлична судьба именно ЕГО ребенка, а не абстрактного среднестатистического. К сожалению, тут такое тоже есть.Если ребенок приходит в школу с синяком (даже не с синякаМИ), например, на руке, то его в очень ласковой форме выспрашивают "Ой, а что у тебя с ручкой? Это не родители сделали?"И тут лучше был-бы комментарий Витальена, но и от себя могу сказать, что ребенок, и чем младше, тем он менее готов сказать "нет" взрослому человеку, к тому-же учителю, которого его приучали слушаться/подчиняться.В результате, может быть разрушена семья и поломаны судьбы.Даже в самой дружной и блогополучной семье, с любящими друг друга родителями и детьми, особенно, когда детей несколько, могут быть ситуации, когда просто расшалившегося ребенка, который, например, создает угрозу для другого ребенка, надо взять за руку и вывести в другую комнату. Учитывая, что кожа детей очень тонкая и нежная, а он может руку пытаться вырвать так как, естественно, ему не нравится, что ему это не разрешают, то могут остаться следы.Ребенок забудет об этом через 5 минут, но в школе это может получить нежелательное продолжение.В результате, родители бояться оказывать даже минимальное физическое воздействие на детей (я против физического наказания категорически и не применяю его, в нашей семье вообще нет физического насилия, но это не просто дается и тут большой вопрос - стоят ли такие нервы родителей, скажем, шлепка пониже спины ребенка (вроде как минимально разрешенное воздействие, но мы это не практикуем). Да, отвлекся, так вот, в результате, дети выходят из под родительского контроля. И вернуть их психологическими методами не всем под силу. Потом дети становятся социально неблогополучными и подпадают под влияние погубных моделей поведения. А все можно остановить в раннем возрасте. И у нормальных родителей будут вырастать нормальные дети.В большинстве своем, дети выходцев из стран бссср и Китая - лучше учатся в школах, поступают в вузы и потом имеют хорошие работы. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах.В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. Да, возможно, такой естественный отбор полезен для общества. Но для нормального родителя небезразлична судьба именно ЕГО ребенка, а не абстрактного среднестатистического. rjkz

Повідомлень: 16965 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8478 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 20:32 rjkz написав: Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. Традиции некоторого давления (я не говорю о физическом) на детей, чтобы привить им ответственное отношение к учебе и работе традиционны в этих социальных группах. это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения. rjkz написав: В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. В большинстве именно американских семей дети, да, любимы, не буду отрицать, но им позволительно практически все. И, такое ощущение, что им предстоит пройти естественный отбор - или ребенок САМ станет успешным успехом или будет спать под мостом в коробке или в тюрьме или еще где. в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие?? это не давление а рамки. они могут быть очень мягкими если их не пытаться пробивать, но вмиг станут жёсткими для желающих пробить. Например курение. Не секрет что многие подростки курят. Дурное влияние общества и окружения.в советской школе были обмены учениками, с нашего класса один уехал в США и от них к нам прислали балбеса 13л. Мы офигели от его развязанности. Он без проблем шутил на пошлые темы, мог на уроке что то крикнуть, или просто встать и выйти. Сначала все хотели с ним дружить, но через месяц учителям пришлось уговаривать, чтобы кто то с ним шел со школы (ради его безопасности). Дружить он категорически не умел и было ощущение что общался сам с собой. То есть никем и ничем не интересовался. Там все такие?? Wirująświatła

Повідомлень: 28147 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3410 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2630263126322633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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