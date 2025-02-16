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#<1 ... 2631263226332634 Додано: Нед 16 лют, 2025 21:50 akurt написав: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах. признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах. а шо тут такого? я с 20 лет отдыхал на нудистском пляже коктебеля, там целая когорта единомышленников собиралась. Мне тот отдых нравился "легкой" атмосферой, все в основном доброжелательные, знакомься общайся - с кем хочешь. Даже не брать во внимание наготу, сама атмосфера была такая, что мозг отдыхает от отсутствия давления нормами и правилами. Никто не выяснял кто ты, можно ли тебе доверять. Только имя. Вот что было нам известно друг про друга. Кто не ощутил той легкости представить себе не может насколько мы зарегулированы и как эти нормы (вместе с предрассудками) жмут нам мозги. а шо тут такого? я с 20 лет отдыхал на нудистском пляже коктебеля, там целая когорта единомышленников собиралась. Мне тот отдых нравился "легкой" атмосферой, все в основном доброжелательные, знакомься общайся - с кем хочешь. Даже не брать во внимание наготу, сама атмосфера была такая, что мозг отдыхает от отсутствия давления нормами и правилами. Никто не выяснял кто ты, можно ли тебе доверять. Только имя. Вот что было нам известно друг про друга. Кто не ощутил той легкости представить себе не может насколько мы зарегулированы и как эти нормы (вместе с предрассудками) жмут нам мозги. Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:56 akurt написав: Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!

Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.



Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.

Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.

Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.

Два приклади:

Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.

Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.

Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.

Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.

Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.



Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.

Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»

Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.



Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.

Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».

Що означає слово фарисей?

Із словника:

«Лицемірна людина; ханжа».



Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.

Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.

Ой, не ті… Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.Два приклади:Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».Що означає слово фарисей?Із словника:«Лицемірна людина; ханжа».Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.Ой, не ті…



В моем детстве, как и в детстве моих сверстников "В СССР секса нет".

И этот вид ханжества имел свои последствия.

До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.

Сейчас, мы с живем в среде, где детям, еще не узнавшим ничего об отношениях мужчины и женщины пропагандируют (местами в агрессивной форме) однополые отношения. Еще раз - я не против ЛГБТ, но мы к ним не относимся и не хотим относиться.

Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. А так как в большинстве своем именно мужчины составляют контингент как тюрем так и армии, тто соответственно оно и выливается в однополые отношения.

Думаю, мне повезло, что не очутился ни там ни там.

Нудизм как по мне - это некая форма раскрепощенности и предмет дискуссии считать его в рамках или нет. Я не нудист, но чем-то шокирующим для меня это не является.

Про сравнения Украины и всего остального мира - вопрос дискуссионный также, так как везде свои традиции и особенности. Да и мораль тоже. Насколько я знаю, в Японии мораль настолько отличается от привычной для нас, что не скажещь, что они с нашей планеты. Тем не менее, они живут и вроде как не плохо.

Еще такое соображение. Может кто-то помнит советские времена, когда в кинотеатрах шли фильмы 16+. Сейчас можно только улыбнуться, что к категории таких относили вполне невинные картины.

Возможно, есть какой-то возраст до которого надо детей ограждать от вопросов полового воспитания, но это явно не 16 лет.

Мы сейчас с женой не прогоняем детей (которым еще совсем не 16) когда во врмея фильма тетя с дядей целуюся и потом обозначается половой акт (американские фильмы, которые на большинстве сервисов, довольно пуританские, хотя на пикоке появился "50 оттенков серого" (не довелось посмотреть, все познания только об отзывах и различных пародий в юмористических шоу). НЕ знаю или понимают они что происходит, но мы считаем, раз в школах им превозносят однополые отношения, то пусть их хотя-бы не шокируют традиционные. В моем детстве, как и в детстве моих сверстников "В СССР секса нет".И этот вид ханжества имел свои последствия.До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.Сейчас, мы с живем в среде, где детям, еще не узнавшим ничего об отношениях мужчины и женщины пропагандируют (местами в агрессивной форме) однополые отношения. Еще раз - я не против ЛГБТ, но мы к ним не относимся и не хотим относиться.Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. А так как в большинстве своем именно мужчины составляют контингент как тюрем так и армии, тто соответственно оно и выливается в однополые отношения.Думаю, мне повезло, что не очутился ни там ни там.Нудизм как по мне - это некая форма раскрепощенности и предмет дискуссии считать его в рамках или нет. Я не нудист, но чем-то шокирующим для меня это не является.Про сравнения Украины и всего остального мира - вопрос дискуссионный также, так как везде свои традиции и особенности. Да и мораль тоже. Насколько я знаю, в Японии мораль настолько отличается от привычной для нас, что не скажещь, что они с нашей планеты. Тем не менее, они живут и вроде как не плохо.Еще такое соображение. Может кто-то помнит советские времена, когда в кинотеатрах шли фильмы 16+. Сейчас можно только улыбнуться, что к категории таких относили вполне невинные картины.Возможно, есть какой-то возраст до которого надо детей ограждать от вопросов полового воспитания, но это явно не 16 лет.Мы сейчас с женой не прогоняем детей (которым еще совсем не 16) когда во врмея фильма тетя с дядей целуюся и потом обозначается половой акт (американские фильмы, которые на большинстве сервисов, довольно пуританские, хотя на пикоке появился "50 оттенков серого" (не довелось посмотреть, все познания только об отзывах и различных пародий в юмористических шоу). НЕ знаю или понимают они что происходит, но мы считаем, раз в школах им превозносят однополые отношения, то пусть их хотя-бы не шокируют традиционные. rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5339 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:06 rjkz написав: До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.

До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде. с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало. с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало. Wirująświatła

Повідомлень: 28153 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2631263226332634 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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