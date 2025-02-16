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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2025 21:50
akurt написав:
признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.
а шо тут такого? я с 20 лет отдыхал на нудистском пляже коктебеля, там целая когорта единомышленников собиралась. Мне тот отдых нравился "легкой" атмосферой, все в основном доброжелательные, знакомься общайся - с кем хочешь. Даже не брать во внимание наготу, сама атмосфера была такая, что мозг отдыхает от отсутствия давления нормами и правилами. Никто не выяснял кто ты, можно ли тебе доверять. Только имя. Вот что было нам известно друг про друга. Кто не ощутил той легкости представить себе не может насколько мы зарегулированы и как эти нормы (вместе с предрассудками) жмут нам мозги.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:56
akurt написав:
Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!
Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.
Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.
Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.
Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.
Два приклади:
Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.
Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.
Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.
Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.
Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.
Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.
Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»
Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.
Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.
Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».
Що означає слово фарисей?
Із словника:
«Лицемірна людина; ханжа».
Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.
Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.
Ой, не ті…
В моем детстве, как и в детстве моих сверстников "В СССР секса нет".
И этот вид ханжества имел свои последствия.
До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.
Сейчас, мы с живем в среде, где детям, еще не узнавшим ничего об отношениях мужчины и женщины пропагандируют (местами в агрессивной форме) однополые отношения. Еще раз - я не против ЛГБТ, но мы к ним не относимся и не хотим относиться.
Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. А так как в большинстве своем именно мужчины составляют контингент как тюрем так и армии, тто соответственно оно и выливается в однополые отношения.
Думаю, мне повезло, что не очутился ни там ни там.
Нудизм как по мне - это некая форма раскрепощенности и предмет дискуссии считать его в рамках или нет. Я не нудист, но чем-то шокирующим для меня это не является.
Про сравнения Украины и всего остального мира - вопрос дискуссионный также, так как везде свои традиции и особенности. Да и мораль тоже. Насколько я знаю, в Японии мораль настолько отличается от привычной для нас, что не скажещь, что они с нашей планеты. Тем не менее, они живут и вроде как не плохо.
Еще такое соображение. Может кто-то помнит советские времена, когда в кинотеатрах шли фильмы 16+. Сейчас можно только улыбнуться, что к категории таких относили вполне невинные картины.
Возможно, есть какой-то возраст до которого надо детей ограждать от вопросов полового воспитания, но это явно не 16 лет.
Мы сейчас с женой не прогоняем детей (которым еще совсем не 16) когда во врмея фильма тетя с дядей целуюся и потом обозначается половой акт (американские фильмы, которые на большинстве сервисов, довольно пуританские, хотя на пикоке появился "50 оттенков серого" (не довелось посмотреть, все познания только об отзывах и различных пародий в юмористических шоу). НЕ знаю или понимают они что происходит, но мы считаем, раз в школах им превозносят однополые отношения, то пусть их хотя-бы не шокируют традиционные.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:06
rjkz написав:
До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.
с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало.
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