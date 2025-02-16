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#<1 ... 2632263326342635> Додано: Нед 16 лют, 2025 21:50 akurt написав: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах. признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах. а шо тут такого? я с 20 лет отдыхал на нудистском пляже коктебеля, там целая когорта единомышленников собиралась. Мне тот отдых нравился "легкой" атмосферой, все в основном доброжелательные, знакомься общайся - с кем хочешь. Даже не брать во внимание наготу, сама атмосфера была такая, что мозг отдыхает от отсутствия давления нормами и правилами. Никто не выяснял кто ты, можно ли тебе доверять. Только имя. Вот что было нам известно друг про друга. Кто не ощутил той легкости представить себе не может насколько мы зарегулированы и как эти нормы (вместе с предрассудками) жмут нам мозги. а шо тут такого? я с 20 лет отдыхал на нудистском пляже коктебеля, там целая когорта единомышленников собиралась. Мне тот отдых нравился "легкой" атмосферой, все в основном доброжелательные, знакомься общайся - с кем хочешь. Даже не брать во внимание наготу, сама атмосфера была такая, что мозг отдыхает от отсутствия давления нормами и правилами. Никто не выяснял кто ты, можно ли тебе доверять. Только имя. Вот что было нам известно друг про друга. Кто не ощутил той легкости представить себе не может насколько мы зарегулированы и как эти нормы (вместе с предрассудками) жмут нам мозги. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 21:56 akurt написав: Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!

Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.



Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.

Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.

Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.

Два приклади:

Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.

Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.

Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.

Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.

Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.



Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.

Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»

Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.



Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.

Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».

Що означає слово фарисей?

Із словника:

«Лицемірна людина; ханжа».



Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.

Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.

Ой, не ті… Цитата з допису rjkz: «Везде есть свои устои и традиции.» Все вірно!Ця тема для цієї гілки на мою думку актуальна в смислі обʼєктивного висвітлення фактів - в тому числі життя за кордоном.Викривлення фактів полягає тільки в тому, що ніби-то у них там тільки збоченці, а у нас (в Україні) тільки правовірні православні.Насправді - на мою думку - і там, і там люди та їх погляди - однакові що на одному боці Земноі кулі, що на іншому.Все питання у свободі висвітлення тієї чи іншої проблеми чи явища.Два приклади:Приклад 1. Десь 10 років ніяк не спілкувалися з університетським товаришем, хоча до того були досить тісні звʼязки: разом - і ще третій товариш - регулярно ходили в плавальний басейн.Відновив контакти. Нормальна людина. Працює зараз на дуже відповідальній посаді в Укрзалізниці.Так ось: признався, що він з жінкою - нудисти, відвідують нудистські пляжі ледь не по всьому світові, навіть були десь там на Карибах.Ну ось так: вдень відповідає за життя тисяч пасажирів українських потягів - часто під дією Шахедів, а вночі з жінкою планують подорож на черговий нудистський пляж.Мають двох синів, нормальна адекватна українська родина.Приклад 2. Історія була років 20 тому. Мав я компаньйона в досить прибутковому бізнесі. Багато часу проводили з компаньоном і в офісі, і в квартирах наших, і з жінками нашими, і планували подальшу роботу, і перераховували разом гроші майже мішками, знали одне про одного все на світі.Не все на світі. Компаньйон мій признався якось, що коли служив в армії, то мав дуже нетрадиційні відносини із підлеглими солдатами. Як «актив». Я повірити не міг. Навіть перепитав декілька разів на тему «Не може бути!»Але подробиці переконали мене, що це могло мати місце.Таким чином, панове, коли розказуємо про засилля геїв і не геїв ДЕСЬ, то знайте, що те саме, або не те саме, а схоже, або аналогічне, або близьке є ПОРУЧ. Просто те, що поруч, не помічаємо.Просто є суспільства чесні і відкриті, а є те, що назвається словом «Фарисеї».Що означає слово фарисей?Із словника:«Лицемірна людина; ханжа».Так що будемо дивитися на всі ці речі простіше.Не ці питання повинні турбувати українців в ці дні.Ой, не ті…



В моем детстве, как и в детстве моих сверстников "В СССР секса нет".

И этот вид ханжества имел свои последствия.

До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.

Сейчас, мы с живем в среде, где детям, еще не узнавшим ничего об отношениях мужчины и женщины пропагандируют (местами в агрессивной форме) однополые отношения. Еще раз - я не против ЛГБТ, но мы к ним не относимся и не хотим относиться.

Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. А так как в большинстве своем именно мужчины составляют контингент как тюрем так и армии, тто соответственно оно и выливается в однополые отношения.

Думаю, мне повезло, что не очутился ни там ни там.

Нудизм как по мне - это некая форма раскрепощенности и предмет дискуссии считать его в рамках или нет. Я не нудист, но чем-то шокирующим для меня это не является.

Про сравнения Украины и всего остального мира - вопрос дискуссионный также, так как везде свои традиции и особенности. Да и мораль тоже. Насколько я знаю, в Японии мораль настолько отличается от привычной для нас, что не скажещь, что они с нашей планеты. Тем не менее, они живут и вроде как не плохо.

Еще такое соображение. Может кто-то помнит советские времена, когда в кинотеатрах шли фильмы 16+. Сейчас можно только улыбнуться, что к категории таких относили вполне невинные картины.

Возможно, есть какой-то возраст до которого надо детей ограждать от вопросов полового воспитания, но это явно не 16 лет.

Мы сейчас с женой не прогоняем детей (которым еще совсем не 16) когда во врмея фильма тетя с дядей целуюся и потом обозначается половой акт (американские фильмы, которые на большинстве сервисов, довольно пуританские, хотя на пикоке появился "50 оттенков серого" (не довелось посмотреть, все познания только об отзывах и различных пародий в юмористических шоу). НЕ знаю или понимают они что происходит, но мы считаем, раз в школах им превозносят однополые отношения, то пусть их хотя-бы не шокируют традиционные. В моем детстве, как и в детстве моих сверстников "В СССР секса нет".И этот вид ханжества имел свои последствия.До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.Сейчас, мы с живем в среде, где детям, еще не узнавшим ничего об отношениях мужчины и женщины пропагандируют (местами в агрессивной форме) однополые отношения. Еще раз - я не против ЛГБТ, но мы к ним не относимся и не хотим относиться.Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. А так как в большинстве своем именно мужчины составляют контингент как тюрем так и армии, тто соответственно оно и выливается в однополые отношения.Думаю, мне повезло, что не очутился ни там ни там.Нудизм как по мне - это некая форма раскрепощенности и предмет дискуссии считать его в рамках или нет. Я не нудист, но чем-то шокирующим для меня это не является.Про сравнения Украины и всего остального мира - вопрос дискуссионный также, так как везде свои традиции и особенности. Да и мораль тоже. Насколько я знаю, в Японии мораль настолько отличается от привычной для нас, что не скажещь, что они с нашей планеты. Тем не менее, они живут и вроде как не плохо.Еще такое соображение. Может кто-то помнит советские времена, когда в кинотеатрах шли фильмы 16+. Сейчас можно только улыбнуться, что к категории таких относили вполне невинные картины.Возможно, есть какой-то возраст до которого надо детей ограждать от вопросов полового воспитания, но это явно не 16 лет.Мы сейчас с женой не прогоняем детей (которым еще совсем не 16) когда во врмея фильма тетя с дядей целуюся и потом обозначается половой акт (американские фильмы, которые на большинстве сервисов, довольно пуританские, хотя на пикоке появился "50 оттенков серого" (не довелось посмотреть, все познания только об отзывах и различных пародий в юмористических шоу). НЕ знаю или понимают они что происходит, но мы считаем, раз в школах им превозносят однополые отношения, то пусть их хотя-бы не шокируют традиционные. rjkz

Повідомлень: 16970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:06 rjkz написав: До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.

До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде. с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало.



тут не о сексе а просто воспоминания из детства случайных людей

https://pikabu.ru/tag/%D0%92%D0%BE%D1%8 ... %D0%B0/hot с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало.тут не о сексе а просто воспоминания из детства случайных людей Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 22:15, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:15 Wirująświatła написав: rjkz написав: Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого. Соседский мальчик утонул. Может этого не произошло-бы если-бы его родители не боялись отпускать на пляж самого. мой друг детства утонул. мы были на дискотеке он начал нас уговаривать пойти на речку, ему все отказали, а он пошел один и утонул

rjkz написав: Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели. Мой одноклассник, после окончания школы уже, сгорел пьяный с сигаретой в постели. несколько моих одноклассников погибли в возрасте до 20 лет (после окончания школы) подробностей не знаю, мы не общались. Моего друга по вузу зарезали в его родном посёлке тоже не было и 20ти. rjkz написав: Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота. Это примеры "детей улицы". Все они курили с класса 3-5, алкоголь, а поотом и наркота. я тут много писал о себе. родители дали мне свободу в 13 лет (это было связано с переездом с рф в Украину на пмж). Переезд это всегда куча проблем, им было не до меня. Я занимал у родственников деньги покупал разный товар и с детским коллективом ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ ездил в польшу, торговал на базаре. В основном туда ездили ровесники побухать, позажигать с девушками. Потом ездил в москву за продуктами на дни рождения новый год и др Праздники. Как видите улица меня не испортила, а соблазнов было огогого. Девушки себя вели иначе, чем сейчас. Но был внутренний стоп и далеко наш взаимный интерес не заходил. Курить я начал только в вузе. Бросил в 2011. Наркоту не пробовал никогда. Пью очень мало и в основном хорошие коньяки по 20-30 грамм. Для вкуса



Контроль это иллюзия. Что могли сделать родители, чтобы одного моего друга не зарезали, а другой не утонул? При всём бесконечном горе (это были хорошие друзья) потери неизбежны. мой друг детства утонул. мы были на дискотеке он начал нас уговаривать пойти на речку, ему все отказали, а он пошел один и утонулнесколько моих одноклассников погибли в возрасте до 20 лет (после окончания школы) подробностей не знаю, мы не общались. Моего друга по вузу зарезали в его родном посёлке тоже не было и 20ти.я тут много писал о себе. родители дали мне свободу в 13 лет (это было связано с переездом с рф в Украину на пмж). Переезд это всегда куча проблем, им было не до меня. Я занимал у родственников деньги покупал разный товар и с детским коллективом ПОД ЧУЖОЙ ФАМИЛИЕЙ ездил в польшу, торговал на базаре. В основном туда ездили ровесники побухать, позажигать с девушками. Потом ездил в москву за продуктами на дни рождения новый год и др Праздники. Как видите улица меня не испортила, а соблазнов было огогого. Девушки себя вели иначе, чем сейчас. Но был внутренний стоп и далеко наш взаимный интерес не заходил. Курить я начал только в вузе. Бросил в 2011. Наркоту не пробовал никогда. Пью очень мало и в основном хорошие коньяки по 20-30 грамм. Для вкусаКонтроль это иллюзия. Что могли сделать родители, чтобы одного моего друга не зарезали, а другой не утонул? При всём бесконечном горе (это были хорошие друзья) потери неизбежны.



Я написал, что правильная модель где-то посредине.

Я первый раз именно пьяным был на выпускном. До этого немного употреблял алкоголь, но не хмелел совершенно. Очевидно, печень быстро нейтрализовывала токсины, а довольно большой вес (почти 100 кг к концу школы) давал небольшую концентрацию алкоголя в крови.

Но в институте пьянки были довольно регулярными. Не алкоголизм, а то, что мы называли "пофестивалить". Собирались у друга, родители которого уезжали на выходные на дачу.

Мой отец мне говорил - ты поздно не иди домой (район у нас был в 90-е не безопасный), останься лучше там ночевать. Наверное, правильная модель поведения. Со временем мне наскучили эти мероприятия и потом вообще употребление спиртного и сейчас иногда белое сухое вино.

Курить пробовол - не понравилось. И не курю.

Но так было не у всех. Стадный инстинкт обязывал.

Все курят во дворе и я должен. Все бухают. И я бухаю. Быть "своим". Не быть отторженным.

То, что у Вас произошло в подростковом возрасте и полученный опыт - это,можно сказать, пронесло.

В 90-е не то что дети, а и взрослые очень рисковали жизнью.

Сосед по улице занимался бизнесом. На него наехали. Что-то начались проблемы.

Пригнали ему бущную машину из Германии. ЕЕ взорвали возле его дома.

Пригнал другую - опять. Тогда он пригнал третью и (по легенде) сам заминировал.

В результате, по одной из версий, когда ее минировали, она взорвалась от неосторожного минирования, по другой - именно от того, что уже была заминирована.

Это все частные истории, но они складываются в свою картину того времени.

Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). Я написал, что правильная модель где-то посредине.Я первый раз именно пьяным был на выпускном. До этого немного употреблял алкоголь, но не хмелел совершенно. Очевидно, печень быстро нейтрализовывала токсины, а довольно большой вес (почти 100 кг к концу школы) давал небольшую концентрацию алкоголя в крови.Но в институте пьянки были довольно регулярными. Не алкоголизм, а то, что мы называли "пофестивалить". Собирались у друга, родители которого уезжали на выходные на дачу.Мой отец мне говорил - ты поздно не иди домой (район у нас был в 90-е не безопасный), останься лучше там ночевать. Наверное, правильная модель поведения. Со временем мне наскучили эти мероприятия и потом вообще употребление спиртного и сейчас иногда белое сухое вино.Курить пробовол - не понравилось. И не курю.Но так было не у всех. Стадный инстинкт обязывал.Все курят во дворе и я должен. Все бухают. И я бухаю. Быть "своим". Не быть отторженным.То, что у Вас произошло в подростковом возрасте и полученный опыт - это,можно сказать, пронесло.В 90-е не то что дети, а и взрослые очень рисковали жизнью.Сосед по улице занимался бизнесом. На него наехали. Что-то начались проблемы.Пригнали ему бущную машину из Германии. ЕЕ взорвали возле его дома.Пригнал другую - опять. Тогда он пригнал третью и (по легенде) сам заминировал.В результате, по одной из версий, когда ее минировали, она взорвалась от неосторожного минирования, по другой - именно от того, что уже была заминирована.Это все частные истории, но они складываются в свою картину того времени.Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). rjkz

Повідомлень: 16970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:18 rjkz написав: Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили. rjkz написав: Я написал, что правильная модель где-то посредине. Я написал, что правильная модель где-то посредине. забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления. хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили.забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:38 Wirująświatła написав: rjkz написав: Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. Но после этого со стороны учителей очень холодное отношение, а самое неприятное для подростка - бойкот со стороны одноклассников и друзей. ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно) ваш контент не 1й раз шокирует (где вы этому учились?). по факту толертантность к лгбт переросла в хейт тех кто этих лгбт не понимает. И чем одно лучше другого? Явление не новое. В своё время психологи начали бороться за права детей, доборолись до того что ребенок может вызвать специальную полицию и пожаловаться на родителей. Физ.наказания в пример не берём, жалобы могут быть на запреты (чаще всего) или нарушения "личного пространства". По факту мало кто этим правом пользуется, тем не менее случаи шантажа детьми родителей были (инфа из прессы конечно)

толерантність одне, а пропаганда інше толерантність одне, а пропаганда інше flyman

Повідомлень: 38463 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:40 Wirująświatła написав: rjkz написав: До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде.

До определенного возраста я краснел (наверное) от слова "секс" и все что относилось к половым отношениям было табу в общении. Наверное, так было не только в моей среде. с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало.



тут не о сексе а просто воспоминания из детства случайных людей

https://pikabu.ru/tag/%D0%92%D0%BE%D1%8 ... %D0%B0/hot с другой стороны все мои приятели (кто хотел) получил его до совершеннолетия, проблем найти секс не было, была проблема найти место для него. Поэтому все обожали поездки с ночевкой хоть куда. С экскурсией или с танцевальным коллективом, спортивной секцией. Об этом было не принято говорить и слава Богу все исправно молчали. Потому что педагоги раздули бы такого слона. Сейчас бы те связи потянули на жирную статью. Девушка как правило была старше. иногда за 20. Секса нет, значит и статьи нет. Всех это устраивало.тут не о сексе а просто воспоминания из детства случайных людей



Наверное, в то время все очень стремительно менялось и разница в несколько лет имеет совершенно разные реальности.

Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.

Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков.

Также, интересное наблюдение, это уже был не киевский класс, курило в выпускном классе 20% мальчиков и 80% девочек.

Кстати, опять об опеке.

Девочка из паралельного класса, дочь влиятельных родителей, познакомилась с более взрослым парнем на дискотеке, пошли в общагу, там догнались.

Он предложил ей выйти за него замуж. Она начала ржать с него, что кто она и кто он. Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. Снес полголовы. На похороны я не ходил, но там были из нашего класса.

Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. Наверное, в то время все очень стремительно менялось и разница в несколько лет имеет совершенно разные реальности.Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков.Также, интересное наблюдение, это уже был не киевский класс, курило в выпускном классе 20% мальчиков и 80% девочек.Кстати, опять об опеке.Девочка из паралельного класса, дочь влиятельных родителей, познакомилась с более взрослым парнем на дискотеке, пошли в общагу, там догнались.Он предложил ей выйти за него замуж. Она начала ржать с него, что кто она и кто он. Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. Снес полголовы. На похороны я не ходил, но там были из нашего класса.Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. rjkz

Повідомлень: 16970 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8479 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 22:43 rjkz написав: Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. я не пытаюсь убедить вас в обратном. вы правы и еще раз правы. нет никакого "сообщества детей " есть конкретный ребенок с именем и фамилией. всё что я хотел - немного расширить вашу точку зрения на какие то общие закономерности, которые увы и на ваших детей влияют тоже. rjkz написав: Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.

Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков. Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков. во взрослении да, а в склонности к рисковому поведению нет. В 13 мы встречались с девочками 15-17. Им нравилось быть "старшим братом" и видеть восторженные глаза малолеток. А какая гордость пацану 13 лет привести в компанию свою 17ти летнюю девицу. У остальных глаза по 5 копеек от удивления. Авторитет ракетой вверх. Не это ли ценилось больше всего? Одногодки были закомплексованы с ног до головы и казались нам глупы, мы в их сторону даже не смотрели. Сейчас я понимаю это был не ум, а склонность к риску. Которая высоко ценилась и приносила уважение в той среде. rjkz написав: Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. откуда в общаге дробовик? это ж не дом в лесу. зачем его купили, зачем принесли? у нас были только газовые баллончики и стартовые пистолеты.



https://one-click.com.ua/signalno-shumo ... 9uP6spsy4_ я не пытаюсь убедить вас в обратном. вы правы и еще раз правы. нет никакого "сообщества детей " есть конкретный ребенок с именем и фамилией. всё что я хотел - немного расширить вашу точку зрения на какие то общие закономерности, которые увы и на ваших детей влияют тоже.во взрослении да, а в склонности к рисковому поведению нет. В 13 мы встречались с девочками 15-17. Им нравилось быть "старшим братом" и видеть восторженные глаза малолеток. А какая гордость пацану 13 лет привести в компанию свою 17ти летнюю девицу. У остальных глаза по 5 копеек от удивления. Авторитет ракетой вверх. Не это ли ценилось больше всего? Одногодки были закомплексованы с ног до головы и казались нам глупы, мы в их сторону даже не смотрели. Сейчас я понимаю это был не ум, а склонность к риску. Которая высоко ценилась и приносила уважение в той среде.откуда в общаге дробовик? это ж не дом в лесу. зачем его купили, зачем принесли? у нас были только газовые баллончики и стартовые пистолеты. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 23:14, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:07 rjkz варто скласти книгу.

Все вірно і все правда.



Багато з нас пережили те саме: і непогані хлопці зі школи закінчили своє життя наркотиками майже відразу після школи, і зарізані ножем в ліфті свого будинка хлопці були, і секос в 13 років...



Якось піймав себе на тому, що щоби зрозуміти, що говорить однокласниця Наталя, треба якось мозком відсікти 95% мату в реченнях, виявити підмет та присудок, і тоді зрозуміти, що вона мала на увазі.

Тема про умови життя НАШИХ ЛЮДЕЙ цікава.

Особливо коли вони розказують теоретичні знання із фактів життя за кордоном наших емігрантів.



P.S. Замовляємо на плоттері плакат формату А0 з текстом:

rjkz написав: Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность.

Саме в ці хвилини жінка веде розмову в сусідній кімнаті з подружкою, у якої син 39 років на передку. Я за ПРАВДУ. Я вже неодноразово говорив, що з дописівварто скласти книгу.Все вірно і все правда.Багато з нас пережили те саме: і непогані хлопці зі школи закінчили своє життя наркотиками майже відразу після школи, і зарізані ножем в ліфті свого будинка хлопці були, і секос в 13 років...Якось піймав себе на тому, що щоби зрозуміти, що говорить однокласниця Наталя, треба якось мозком відсікти 95% мату в реченнях, виявити підмет та присудок, і тоді зрозуміти, що вона мала на увазі.Тема про умови життя НАШИХ ЛЮДЕЙ цікава.Особливо коли вони розказуютьіз фактів життя за кордоном наших емігрантів.P.S. Замовляємо на плоттері плакат формату А0 з текстом:Саме в ці хвилини жінка веде розмову в сусідній кімнаті з подружкою, у якої син 39 років на передку. akurt

Повідомлень: 10561 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:22 akurt написав: з дописів rjkz варто скласти книгу. з дописів rjkz варто скласти книгу. я уже сравнивал талант Николая с Ильфом и Петровым. я уже сравнивал талант Николая с Ильфом и Петровым. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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