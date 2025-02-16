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#<1 ... 2632263326342635 Додано: Нед 16 лют, 2025 23:24 rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19373 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4790 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 9 23 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:26 freeze написав: В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"? особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"? Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:30 Wirująświatła написав: freeze написав: В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. особых проблем нет у вас или у всех? особых проблем нет у вас или у всех?

При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов. При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19373 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4790 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 9 23 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32 Еміграція, заробітчанство



News from Canada

Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.

Багато наших українців.

Щойно - прямо з Канади.



Субота та неділя - дні випробувань.

Мінус 30. Авто марки Додж - 2 дня простою - не завелося.

А треба іхати отримувати 3...4...5 валіз безкоштовних харчів.

Викликали евакуатор - слава Богу найближче СТО за рогом вулиці.



"Важкою вона є - канадська каторга..."



Не до секосу 13-ти річних хлопців з 17-ти річними дівчатами...

Та й про геїв нема коли думати...

То забава для українців... akurt

Повідомлень: 10561 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32 freeze написав: При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.



Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.



тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе. лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе. Wirująświatła

Повідомлень: 28167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3413 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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