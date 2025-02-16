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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:24
rjkz написав:
Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.
Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.
Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:26
freeze написав:
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"?
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Wirująświatła
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:30
Wirująświatła написав: freeze написав:
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
особых проблем нет у вас или у всех?
При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.
Багато наших українців.
Щойно - прямо з Канади.
Субота та неділя - дні випробувань.
Мінус 30. Авто марки Додж - 2 дня простою - не завелося.
А треба іхати отримувати 3...4...5 валіз безкоштовних харчів.
Викликали евакуатор - слава Богу найближче СТО за рогом вулиці.
"Важкою вона є - канадська каторга..."
Не до секосу 13-ти річних хлопців з 17-ти річними дівчатами...
Та й про геїв нема коли думати...
То забава для українців...
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Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32
freeze написав:
При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений
лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.
Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.
тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе.
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Wirująświatła
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