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rjkz написав:Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.
Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие. Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость. В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
freeze написав:В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"?
freeze написав:В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
особых проблем нет у вас или у всех?
При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов.
News from Canada Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта. Багато наших українців. Щойно - прямо з Канади.
Субота та неділя - дні випробувань. Мінус 30. Авто марки Додж - 2 дня простою - не завелося. А треба іхати отримувати 3...4...5 валіз безкоштовних харчів. Викликали евакуатор - слава Богу найближче СТО за рогом вулиці.
"Важкою вона є - канадська каторга..."
Не до секосу 13-ти річних хлопців з 17-ти річними дівчатами... Та й про геїв нема коли думати... То забава для українців...
freeze написав:При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений
лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.
Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.
тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе.
rjkz написав:Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место).
хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили.
rjkz написав:Я написал, что правильная модель где-то посредине.
забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления.
В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость. Это не контроль в полном смысле, но хоть понимание. Если показывает, что ребенок в школе, то он в школе. Например, моя знакомая все еще контролирует с какой скоростью ездит на машине ее дочь. И превышение скорости - повод для разговора. И это в таком возрасте не лишнее. Я в студенческие и постстуденческие годы по глупости тоже любил втпить педаль ради адреналина. Так-же есть уведомления об авариях, не знаю как работает и не хотел-ьы узнать. Ну и отклонение от привычных маршрутов - повод для того чтобы проверить или все нормально.
rjkz написав:Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность.
я не пытаюсь убедить вас в обратном. вы правы и еще раз правы. нет никакого "сообщества детей " есть конкретный ребенок с именем и фамилией. всё что я хотел - немного расширить вашу точку зрения на какие то общие закономерности, которые увы и на ваших детей влияют тоже.
rjkz написав:Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек. Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков.
во взрослении да, а в склонности к рисковому поведению нет. В 13 мы встречались с девочками 15-17. Им нравилось быть "старшим братом" и видеть восторженные глаза малолеток. А какая гордость пацану 13 лет привести в компанию свою 17ти летнюю девицу. У остальных глаза по 5 копеек от удивления. Авторитет ракетой вверх. Не это ли ценилось больше всего? Одногодки были закомплексованы с ног до головы и казались нам глупы, мы в их сторону даже не смотрели. Сейчас я понимаю это был не ум, а склонность к риску. Которая высоко ценилась и приносила уважение в той среде.
rjkz написав:Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика.
откуда в общаге дробовик? это ж не дом в лесу. зачем его купили, зачем принесли? у нас были только газовые баллончики и стартовые пистолеты.
Я был долгое время домашним ребенком по тем меркам. Сейчас, по крайней мере в среде нашего общения с другими родителями меня-бы посчитали сорвиголовой. Я с первого класса сам собирался и ездил в щколу, возвращался обратно, ездил (уже позднее) на тренировки и в морклуб (возвращался к 11 домой), бегал с собакой в 6 утра и после 11 вечера по роще. Объездил на общественном транспорте со сверстниками (лет в 10) весь Киев (правобережную часть). И времена начали меняться в конце 80-х. Трудно не быть тем перепуганным индивидом, который сидит дома и читает книги, когда тебя могут "выставить" в любой момент. Мало приятного драться с несколькими противниками, которые старше тебя. Хотя к тому времени я уже имел неплохую форму, но восточными единоборствами начал заниматься в 89. Жизнь заставила. Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. С ручками от водопроводных кранов в роли кастетов? Да порой и ножи. Я не участвовал в таком, но несколько ребят из нашего двора попадали. Одного, с улицы потом подрезали, но выжил. У нас недалеко участкового из собстенной квартиры из окна выбросили. На глазах у дочери. Дробовик? География моей жизни довольно широкая была. В то время только у меня в семье в том месте не было охотничьего оружия. Ходило по рукам без всякого учета.
rjkz написав:Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами.
нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тд
другой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.
А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. (сужу по книге Шацкого)
страх - кратковременная эмоция, которая мобилизует организм на самосохранение. Обезьяна боится что её съедят и убегает. Теперь представим что она всё время боится и куда то бежит. Долго она проживёт? если не умрёт от разрыва сердца, то умрет от голода/истощения или сойдёт с ума.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами.
нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тд
другой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.
А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века.
Попытка контролировать? Если НЕ контролировать, резултат может быть намного хуже. Просто рамки контроля должны быть в меру широкими. Уроки сделал? Да. Не "уроки сделал? Да. Докажи." У меня старший не врет. Но младший может. Ложь намного больше разрушает доверие.
rjkz написав:Не "уроки сделал? Да. Докажи." У меня старший не врет. Но младший может. Ложь намного больше разрушает доверие.
доверие это огого как важно. нет доверия нет ничего. Младший должен понимать чем чревато разрушенное доверие (не только в этой ситуации, а вообще во всех). фиг с тем домашним заданием, иногда надо позволить ему чуть чуть оступиться, чтобы получить прививку. Заодно вы сможете проконтролировать сработала вакцина или нет
про детскую ложь есть разные мнения. мыслительный аппарат ребенка до 12 - фантазийный (поэтому у детей практически нет депрессий). Ложь может быть непреднамеренной, без умысла, только частью его фантазий. Пресекать такую ложь нельзя. Обычно она касается вымышленных ситуаций. Но может служить и защитой. Например в школе неприятности, малой лжет что заболел, чтобы их избежать. У него нет модели выхода из той проблемы, поэтому фантазия подсказывает такой вариант. Ложь или нет? С точки зрения родителя - ложь, с точки зрения онтогенеза нет.