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#<1 ... 2632263326342635 Додано: Нед 16 лют, 2025 23:24 rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19373 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4790 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 9 23 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:26 freeze написав: В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"? особых проблем нет у вас или у всех? какой % должен быть потерпевших, чтобы вы сказали "особые проблемы есть"? Wirująświatła

Повідомлень: 28175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:30 Wirująświatła написав: freeze написав: В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. особых проблем нет у вас или у всех? особых проблем нет у вас или у всех?

При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов. При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений. А так война и боевые действия это конечно сильное испытание для нервов. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19373 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4790 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 9 23 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32 Еміграція, заробітчанство



News from Canada

Місто Едмонтон, столиця провінції Альберта.

Багато наших українців.

Щойно - прямо з Канади.



Субота та неділя - дні випробувань.

Мінус 30. Авто марки Додж - 2 дня простою - не завелося.

А треба іхати отримувати 3...4...5 валіз безкоштовних харчів.

Викликали евакуатор - слава Богу найближче СТО за рогом вулиці.



"Важкою вона є - канадська каторга..."



Не до секосу 13-ти річних хлопців з 17-ти річними дівчатами...

Та й про геїв нема коли думати...

То забава для українців... akurt

Повідомлень: 10561 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:32 freeze написав: При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений При соблюдении перечисленных мною правил у всех. Это касается естественно взаимоотношений лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.



Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.



тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе. лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.Отсюда все истории. Психологи всего мира бьются над этой проблемой. Выдумывают кодексы чести, стараются обезличить взаимодействие, сделать его рандомным, чтобы не возникали нежелательные союзы. Деды не получали преференций.тот кто сильнее может вести себя не по человечески, и что вы ему в закрытом коллективе сделаете? Пожалуетесь, не факт что вам помогут, а стукачей не любят. Могут подстроить несчастный случай, никто не виноват, а стукач в гипсе. Wirująświatła

Повідомлень: 28175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2025 23:54 Wirująświatła написав: rjkz написав: Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили. rjkz написав: Я написал, что правильная модель где-то посредине. Я написал, что правильная модель где-то посредине. забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления. хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили.забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления.



В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.

Это не контроль в полном смысле, но хоть понимание.

Если показывает, что ребенок в школе, то он в школе.

Например, моя знакомая все еще контролирует с какой скоростью ездит на машине ее дочь. И превышение скорости - повод для разговора.

И это в таком возрасте не лишнее.

Я в студенческие и постстуденческие годы по глупости тоже любил втпить педаль ради адреналина. Так-же есть уведомления об авариях, не знаю как работает и не хотел-ьы узнать. Ну и отклонение от привычных маршрутов - повод для того чтобы проверить или все нормально. В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.Это не контроль в полном смысле, но хоть понимание.Если показывает, что ребенок в школе, то он в школе.Например, моя знакомая все еще контролирует с какой скоростью ездит на машине ее дочь. И превышение скорости - повод для разговора.И это в таком возрасте не лишнее.Я в студенческие и постстуденческие годы по глупости тоже любил втпить педаль ради адреналина. Так-же есть уведомления об авариях, не знаю как работает и не хотел-ьы узнать. Ну и отклонение от привычных маршрутов - повод для того чтобы проверить или все нормально. rjkz

Повідомлень: 16973 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8481 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 00:12 Wirująświatła написав: rjkz написав: Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. Повторюсь, как родителя, меня не интересует выживание сильнейшого. Меня интересуют МОИ дети и их безопасность. я не пытаюсь убедить вас в обратном. вы правы и еще раз правы. нет никакого "сообщества детей " есть конкретный ребенок с именем и фамилией. всё что я хотел - немного расширить вашу точку зрения на какие то общие закономерности, которые увы и на ваших детей влияют тоже. rjkz написав: Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.

Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков. Насколько я знаю, на момент окончания школы единицы моих сверстников имели такой опыт среди мальчиков и намного бОльший процент среди девочек.Как известно, девочки обгоняют во "взрослении" мальчиков. во взрослении да, а в склонности к рисковому поведению нет. В 13 мы встречались с девочками 15-17. Им нравилось быть "старшим братом" и видеть восторженные глаза малолеток. А какая гордость пацану 13 лет привести в компанию свою 17ти летнюю девицу. У остальных глаза по 5 копеек от удивления. Авторитет ракетой вверх. Не это ли ценилось больше всего? Одногодки были закомплексованы с ног до головы и казались нам глупы, мы в их сторону даже не смотрели. Сейчас я понимаю это был не ум, а склонность к риску. Которая высоко ценилась и приносила уважение в той среде. rjkz написав: Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. Он в упор выстрелил ей в голову из дробовика. откуда в общаге дробовик? это ж не дом в лесу. зачем его купили, зачем принесли? у нас были только газовые баллончики и стартовые пистолеты.



https://one-click.com.ua/signalno-shumo ... 9uP6spsy4_ я не пытаюсь убедить вас в обратном. вы правы и еще раз правы. нет никакого "сообщества детей " есть конкретный ребенок с именем и фамилией. всё что я хотел - немного расширить вашу точку зрения на какие то общие закономерности, которые увы и на ваших детей влияют тоже.во взрослении да, а в склонности к рисковому поведению нет. В 13 мы встречались с девочками 15-17. Им нравилось быть "старшим братом" и видеть восторженные глаза малолеток. А какая гордость пацану 13 лет привести в компанию свою 17ти летнюю девицу. У остальных глаза по 5 копеек от удивления. Авторитет ракетой вверх. Не это ли ценилось больше всего? Одногодки были закомплексованы с ног до головы и казались нам глупы, мы в их сторону даже не смотрели. Сейчас я понимаю это был не ум, а склонность к риску. Которая высоко ценилась и приносила уважение в той среде.откуда в общаге дробовик? это ж не дом в лесу. зачем его купили, зачем принесли? у нас были только газовые баллончики и стартовые пистолеты.



Я был долгое время домашним ребенком по тем меркам. Сейчас, по крайней мере в среде нашего общения с другими родителями меня-бы посчитали сорвиголовой.

Я с первого класса сам собирался и ездил в щколу, возвращался обратно, ездил (уже позднее) на тренировки и в морклуб (возвращался к 11 домой), бегал с собакой в 6 утра и после 11 вечера по роще. Объездил на общественном транспорте со сверстниками (лет в 10) весь Киев (правобережную часть).

И времена начали меняться в конце 80-х.

Трудно не быть тем перепуганным индивидом, который сидит дома и читает книги, когда тебя могут "выставить" в любой момент. Мало приятного драться с несколькими противниками, которые старше тебя. Хотя к тому времени я уже имел неплохую форму, но восточными единоборствами начал заниматься в 89. Жизнь заставила.

Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами.

С ручками от водопроводных кранов в роли кастетов? Да порой и ножи.

Я не участвовал в таком, но несколько ребят из нашего двора попадали.

Одного, с улицы потом подрезали, но выжил.

У нас недалеко участкового из собстенной квартиры из окна выбросили. На глазах у дочери.

Дробовик? География моей жизни довольно широкая была. В то время только у меня в семье в том месте не было охотничьего оружия. Ходило по рукам без всякого учета. Я был долгое время домашним ребенком по тем меркам. Сейчас, по крайней мере в среде нашего общения с другими родителями меня-бы посчитали сорвиголовой.Я с первого класса сам собирался и ездил в щколу, возвращался обратно, ездил (уже позднее) на тренировки и в морклуб (возвращался к 11 домой), бегал с собакой в 6 утра и после 11 вечера по роще. Объездил на общественном транспорте со сверстниками (лет в 10) весь Киев (правобережную часть).И времена начали меняться в конце 80-х.Трудно не быть тем перепуганным индивидом, который сидит дома и читает книги, когда тебя могут "выставить" в любой момент. Мало приятного драться с несколькими противниками, которые старше тебя. Хотя к тому времени я уже имел неплохую форму, но восточными единоборствами начал заниматься в 89. Жизнь заставила.Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами.С ручками от водопроводных кранов в роли кастетов? Да порой и ножи.Я не участвовал в таком, но несколько ребят из нашего двора попадали.Одного, с улицы потом подрезали, но выжил.У нас недалеко участкового из собстенной квартиры из окна выбросили. На глазах у дочери.Дробовик? География моей жизни довольно широкая была. В то время только у меня в семье в том месте не было охотничьего оружия. Ходило по рукам без всякого учета. rjkz

Повідомлень: 16973 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8481 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 00:12 rjkz написав: В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость. В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.

https://mel.fm/vospitaniye/psikhologiya ... arents_spy Почему попытка контролировать детей разрушает доверие и отношения в семье rjkz написав: Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тд



другой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.



А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. (сужу по книге Шацкого)



страх - кратковременная эмоция, которая мобилизует организм на самосохранение. Обезьяна боится что её съедят и убегает. Теперь представим что она всё время боится и куда то бежит. Долго она проживёт? если не умрёт от разрыва сердца, то умрет от голода/истощения или сойдёт с ума. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тддругой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. (сужу по книге Шацкого)страх - кратковременная эмоция, которая мобилизует организм на самосохранение. Обезьяна боится что её съедят и убегает. Теперь представим что она всё время боится и куда то бежит. Долго она проживёт? если не умрёт от разрыва сердца, то умрет от голода/истощения или сойдёт с ума. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 лют, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 28175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 00:42 Wirująświatła написав: rjkz написав: В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость. В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.

https://mel.fm/vospitaniye/psikhologiya ... arents_spy Почему попытка контролировать детей разрушает доверие и отношения в семье rjkz написав: Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тд



другой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.



А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тддругой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века.



Попытка контролировать?

Если НЕ контролировать, резултат может быть намного хуже.

Просто рамки контроля должны быть в меру широкими.

Уроки сделал? Да.

Не "уроки сделал? Да. Докажи."

У меня старший не врет. Но младший может.

Ложь намного больше разрушает доверие. Попытка контролировать?Если НЕ контролировать, резултат может быть намного хуже.Просто рамки контроля должны быть в меру широкими.Уроки сделал? Да.Не "уроки сделал? Да. Докажи."У меня старший не врет. Но младший может.Ложь намного больше разрушает доверие. rjkz

Повідомлень: 16973 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8481 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 00:48 rjkz написав: Не "уроки сделал? Да. Докажи."

У меня старший не врет. Но младший может.

Ложь намного больше разрушает доверие. Не "уроки сделал? Да. Докажи."У меня старший не врет. Но младший может.Ложь намного больше разрушает доверие. доверие это огого как важно. нет доверия нет ничего. Младший должен понимать чем чревато разрушенное доверие (не только в этой ситуации, а вообще во всех). фиг с тем домашним заданием, иногда надо позволить ему чуть чуть оступиться, чтобы получить прививку. Заодно вы сможете проконтролировать сработала вакцина или нет



про детскую ложь есть разные мнения. мыслительный аппарат ребенка до 12 - фантазийный (поэтому у детей практически нет депрессий). Ложь может быть непреднамеренной, без умысла, только частью его фантазий. Пресекать такую ложь нельзя. Обычно она касается вымышленных ситуаций. Но может служить и защитой. Например в школе неприятности, малой лжет что заболел, чтобы их избежать. У него нет модели выхода из той проблемы, поэтому фантазия подсказывает такой вариант. Ложь или нет? С точки зрения родителя - ложь, с точки зрения онтогенеза нет. доверие это огого как важно. нет доверия нет ничего. Младший должен понимать чем чревато разрушенное доверие (не только в этой ситуации, а вообще во всех). фиг с тем домашним заданием, иногда надо позволить ему чуть чуть оступиться, чтобы получить прививку. Заодно вы сможете проконтролировать сработала вакцина или нетпро детскую ложь есть разные мнения. мыслительный аппарат ребенка до 12 - фантазийный (поэтому у детей практически нет депрессий). Ложь может быть непреднамеренной, без умысла, только частью его фантазий. Пресекать такую ложь нельзя. Обычно она касается вымышленных ситуаций. Но может служить и защитой. Например в школе неприятности, малой лжет что заболел, чтобы их избежать. У него нет модели выхода из той проблемы, поэтому фантазия подсказывает такой вариант. Ложь или нет? С точки зрения родителя - ложь, с точки зрения онтогенеза нет. Wirująświatła

Повідомлень: 28175 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3415 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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