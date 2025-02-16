freeze написав:
Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.
Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".
То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.
Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.
Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.
А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить