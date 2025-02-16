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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Пон 17 лют, 2025 05:09
freeze написав: rjkz написав:
Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.
Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.
Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".
То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.
Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.
Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.
А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить
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shapo
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Додано: Пон 17 лют, 2025 06:54
shapo написав: freeze написав: rjkz написав:
Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.
Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.
Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.
В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.
Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".
То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.
Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.
Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.
А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить
То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.
СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.
Я когда-то писал, что ненавидел муштру.
Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.
Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.
В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.
Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.
Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.
И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.
В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.
Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...
Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать.
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rjkz
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Додано: Пон 17 лют, 2025 07:29
rjkz написав:
То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.
СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.
Я когда-то писал, что ненавидел муштру.
Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.
Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.
В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.
Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.
Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.
И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.
В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.
Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...
Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать.
Это потому,что российская,а потом советская армии были построены по прусскому образцу.
Да и государство как наследница западного улуса Золотой орды с немецкими царями впитало немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность ( кажется,фраза Ленина).
Но не все армии построены подобным образом.
Сын 1,5 года прослужил в боевых войсках ЦАХАЛ, так там нет муршрты от слова совсем,даже на курсе молодого бойца, никто не отдает честь проходящему выше по званию ( в СА такое было только в стройбате), зато учат воевать, а не красить бордюры и траву в зелёный цвет.
Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше.
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shapo
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