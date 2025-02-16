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#<1 ... 2633263426352636 Додано: Пон 17 лют, 2025 05:09 freeze написав: rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.



Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".

То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.

Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.

Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.

А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить shapo Повідомлень: 4898 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 06:54 shapo написав: freeze написав: rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.



Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".

То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.

Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.

Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.

А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить



То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.

СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.

Я когда-то писал, что ненавидел муштру.

Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.

Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.

В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.

Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.

Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.

И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.

В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.

Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...

Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.Я когда-то писал, что ненавидел муштру.Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. rjkz

Повідомлень: 16974 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8482 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 07:29 rjkz написав:

То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.

СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.

Я когда-то писал, что ненавидел муштру.

Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.

Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.

В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.

Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.

Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.

И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.

В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.

Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...

Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.Я когда-то писал, что ненавидел муштру.Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать.





Это потому,что российская,а потом советская армии были построены по прусскому образцу.

Да и государство как наследница западного улуса Золотой орды с немецкими царями впитало немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность ( кажется,фраза Ленина).

Но не все армии построены подобным образом.

Сын 1,5 года прослужил в боевых войсках ЦАХАЛ, так там нет муршрты от слова совсем,даже на курсе молодого бойца, никто не отдает честь проходящему выше по званию ( в СА такое было только в стройбате), зато учат воевать, а не красить бордюры и траву в зелёный цвет.

Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше. Это потому,что российская,а потом советская армии были построены по прусскому образцу.Да и государство как наследница западного улуса Золотой орды с немецкими царями впитало немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность ( кажется,фраза Ленина).Но не все армии построены подобным образом.Сын 1,5 года прослужил в боевых войсках ЦАХАЛ, так там нет муршрты от слова совсем,даже на курсе молодого бойца, никто не отдает честь проходящему выше по званию ( в СА такое было только в стройбате), зато учат воевать, а не красить бордюры и траву в зелёный цвет.Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше. shapo Повідомлень: 4898 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 838 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2633263426352636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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