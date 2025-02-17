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#<1 ... 2632263326342635 Додано: Пон 17 лют, 2025 00:42 Wirująświatła написав: rjkz написав: В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость. В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.

https://mel.fm/vospitaniye/psikhologiya ... arents_spy Почему попытка контролировать детей разрушает доверие и отношения в семье rjkz написав: Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. Вы не застали стенка на стенку? С цепями и заточенными велосипендными звездами. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тд



другой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.



А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века. нет я ни одной драки не видел. у меня была не агрессивная среда. Все гонялись за импортными кассетами, записями, одеждой, жвачкой, позже гитарами, ударными и тддругой кейс. девочка 12 лет. Вроде не дурная (лично не знаком). мама отвозит ее в школу и забирает на авто. Ради этого она устроилась на работу рядом со школой. Спрашиваю "какие проблемы если девочка сама доедет домой?" помялась (важно! вопрос ей не понравился) и говорит "ну вы ж знаете какие сейчас времена" (войны еще не было). Я покивал ага ага.А времена такие что маме нужен психотерапевт, отучить бояться за своего ребёнка. Единственный ребенок, можно понять, еще неизвестно что быстрее ее вгонит в гроб. Если с девочкой что то случиться или ее собственные страхи. Которых в 21м веке не то что удвоилось, а в 10 раз стало больше. По сравнению со страхами начала 20века.



Попытка контролировать?

Если НЕ контролировать, резултат может быть намного хуже.

Просто рамки контроля должны быть в меру широкими.

Уроки сделал? Да.

Не "уроки сделал? Да. Докажи."

У меня старший не врет. Но младший может.

Ложь намного больше разрушает доверие. Попытка контролировать?Если НЕ контролировать, резултат может быть намного хуже.Просто рамки контроля должны быть в меру широкими.Уроки сделал? Да.Не "уроки сделал? Да. Докажи."У меня старший не врет. Но младший может.Ложь намного больше разрушает доверие. rjkz

Повідомлень: 16974 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8482 раз. Подякували: 5342 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 00:48 rjkz написав: Не "уроки сделал? Да. Докажи."

У меня старший не врет. Но младший может.

Ложь намного больше разрушает доверие. Не "уроки сделал? Да. Докажи."У меня старший не врет. Но младший может.Ложь намного больше разрушает доверие. доверие это огого как важно. нет доверия нет ничего. Младший должен понимать чем чревато разрушенное доверие (не только в этой ситуации, а вообще во всех). фиг с тем домашним заданием, иногда надо позволить ему чуть чуть оступиться, чтобы получить прививку. Заодно вы сможете проконтролировать сработала вакцина или нет



про детскую ложь есть разные мнения. мыслительный аппарат ребенка до 12 - фантазийный (поэтому у детей практически нет депрессий). Ложь может быть непреднамеренной, без умысла, только частью его фантазий. Пресекать такую ложь нельзя. Обычно она касается вымышленных ситуаций. Но может служить и защитой. Например в школе неприятности, малой лжет что заболел, чтобы их избежать. У него нет модели выхода из той проблемы, поэтому фантазия подсказывает такой вариант. Ложь или нет? С точки зрения родителя - ложь, с точки зрения онтогенеза нет. доверие это огого как важно. нет доверия нет ничего. Младший должен понимать чем чревато разрушенное доверие (не только в этой ситуации, а вообще во всех). фиг с тем домашним заданием, иногда надо позволить ему чуть чуть оступиться, чтобы получить прививку. Заодно вы сможете проконтролировать сработала вакцина или нетпро детскую ложь есть разные мнения. мыслительный аппарат ребенка до 12 - фантазийный (поэтому у детей практически нет депрессий). Ложь может быть непреднамеренной, без умысла, только частью его фантазий. Пресекать такую ложь нельзя. Обычно она касается вымышленных ситуаций. Но может служить и защитой. Например в школе неприятности, малой лжет что заболел, чтобы их избежать. У него нет модели выхода из той проблемы, поэтому фантазия подсказывает такой вариант. Ложь или нет? С точки зрения родителя - ложь, с точки зрения онтогенеза нет. Wirująświatła

Повідомлень: 28191 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2428 раз. Подякували: 3416 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 05:09 freeze написав: rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.



Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".

То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.

Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.

Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.

А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить shapo Повідомлень: 4899 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 06:54 shapo написав: freeze написав: rjkz написав: Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают. Что касается армейских приключений вашего друга - советская армия мало отличалась от советских тюрем. Собственно, это и не удивляет. И про насилие, в том числе сексуального характера думаю многие знают.

Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.

Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.

В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет. Не соглашусь. Имею опыт службы как в советской армии, так и в украинской. С разницей в 40 лет. Не всё было так критично как Вы написали. В обоих случаях было много плюсов и много минусов, но плюс-минус впечатления примерно одинаковые, не самые плохие. Тогда одни сложности были, сейчас другие.Может какой-то стройбат в СА, туда мусор ссылали, впрочем и сейчас войска спецтранспорта тоже говорят не в радость.В частях где я служил, сексуального насилия точно не было за много лет. А так мужской коллектив - это школа жизни. Надо думать, что говоришь, что делаешь, вести себя по человечески, не шланговать, и особых проблем нет.



Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".

То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.

Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.

Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.

А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить Как офицер- двухгодичник стройбата с 1979 по 1981г на Байконуре ,месте,откуда кадровые офицеры писали рапорта о переводе их в Афган который тогда только начался,а им отказывали могу заметить,что только там увидел что такое настоящая страна под названием СССР и там же понял справедливость Андрея Амальрика написавшего "Доживёт ли Советский Союз до 1984г".То,что там происходило это даже не дедовщина,а землячество когда среднеазиатские и кавказские диаспоры ( славяне были в основном или с малым сроком уголовники,или единицы после техникума и института) в количестве от 500 человек с арматурой дрались за право быть сверху.Что касается дедовщины,то как говорил мой дядя служивший в начале 60-х ее принесли в СА уголовники которых начал призывать Хрущев во время Карибского кризиса.Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить



То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.

СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.

Я когда-то писал, что ненавидел муштру.

Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.

Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.

В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.

Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.

Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.

И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.

В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.

Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...

Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.Я когда-то писал, что ненавидел муштру.Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. rjkz

Повідомлень: 16974 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8482 раз. Подякували: 5342 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 07:29 rjkz написав:

То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.

СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.

Я когда-то писал, что ненавидел муштру.

Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.

Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.

В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.

Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.

Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.

И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.

В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.

Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...

Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. То, что я наблюдал поездив по союзу и пожив в разных местах, то это уродливое общество с уродливым госустройством.СА была выжимкой того уродства, его концентрированным выражением.Я когда-то писал, что ненавидел муштру.Она начиналась с детского сада, наверное. Никому ненужные утренники, на которых малышей заставляли (это-ж было не по желанию детей, а по указу сверху) десятки раз изображать снежинок, моряков, космонавтов и тд.Потом школьные линейки и опять эти дебильные постановки в младших классах.В пионерлагерях - та же самая фигня плюс муштра с маршировкой на плацу, с ежеутренними линейками, поднятием красного флага, барабанами, горнами и прочей комуняцкой мишурой. Я не знаю кому может понадобиться или понравиться хождение строем. Наверное тем, кому нравится подчиняться идиотам.Как многим советским детям начитавшимся книг, захотелось стать моряком.Писал сегодня. Пошел в морклуб, был юнгой. Часть была прикольной - научился вязать морские узлы, история флота (о которой я итак много знал из десятков прочитанных книг), терминология и тд. На Подоле когда-то было Киевское высщее военно-политическое военно-морское училище. Туда ббыло сложно попасть, но после этого клуба туда брали. Начальником клуба был конрадмирал, брат командующего ВМС СССР (если я не путаю), фамилию забыл. Все было хорошо до того момента, когда в конце первого учебного года нас не начали заставлять маршировать. Не, это-ж очень важно и полезно, чтобы дети среднего школьного возраста на плацу тянули носок по 4 часа в день. В общем, на второй курс я уже не пошел.И это Киев. Цивилизация. В закинутых сибирских гарнизонах творились дикие вещи.В одном из городов, где пришлось жить, жили в мужском общежитии, нам просто на семью дали отдельный блок, который фактически был однокомнатной квартирой.Там еще была бильярдная, где меня научили неплохо играть в бильярд и качалка, где я начал качаться. До этого не приходилось. Там были разные дядьки. Были вернувшиеся после Афгана, были ...разные. Наслушался там таких историй...Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать.





Это потому,что российская,а потом советская армии были построены по прусскому образцу.

Да и государство как наследница западного улуса Золотой орды с немецкими царями впитало немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность ( кажется,фраза Ленина).

Но не все армии построены подобным образом.

Сын 1,5 года прослужил в боевых войсках ЦАХАЛ, так там нет муршрты от слова совсем,даже на курсе молодого бойца, никто не отдает честь проходящему выше по званию ( в СА такое было только в стройбате), зато учат воевать, а не красить бордюры и траву в зелёный цвет.

Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше. Это потому,что российская,а потом советская армии были построены по прусскому образцу.Да и государство как наследница западного улуса Золотой орды с немецкими царями впитало немецкую изощренность и азиатскую своекорыстность ( кажется,фраза Ленина).Но не все армии построены подобным образом.Сын 1,5 года прослужил в боевых войсках ЦАХАЛ, так там нет муршрты от слова совсем,даже на курсе молодого бойца, никто не отдает честь проходящему выше по званию ( в СА такое было только в стройбате), зато учат воевать, а не красить бордюры и траву в зелёный цвет.Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше. shapo Повідомлень: 4899 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 838 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 12:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). Думаю, все модели поведения должны соответствовать возрасту в конкретных жизненных условиях (время и место). хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили. rjkz написав: Я написал, что правильная модель где-то посредине. Я написал, что правильная модель где-то посредине. забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления. хорошая мысль. только тогда 90е не воспринимались лихими и опасными. Может в силу моей малоопытности. Были конечно перепуганные индивиды, никуда не ходили, сидели дома книжку читали, ни с кем не дружили.забыл поспорить) есть такая шутка, все маркетологи знают, что половина денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина. Так же и эта "правильная модель" может оказаться черезчур зажатой. Например после прочтения книги Шацкого "Бодрая жизнь". Иллюзия контроля. У каждого ребенка 6+ есть мобильный. Но вдруг он сядет, поламается, потеряется и родители уже с ума сходят "что с моим ребенком случилось?" Видите как блага цивилизации оборачиваются истерикой на ровном месте? Родители переносят контроль с самостоятельного решения ребенком ситуации на мобильный который по какой то причине должен его спасти от ножа или утопления.



В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.

Это не контроль в полном смысле, но хоть понимание.

Если показывает, что ребенок в школе, то он в школе.

Например, моя знакомая все еще контролирует с какой скоростью ездит на машине ее дочь. И превышение скорости - повод для разговора.

И это в таком возрасте не лишнее.

Я в студенческие и постстуденческие годы по глупости тоже любил втпить педаль ради адреналина. Так-же есть уведомления об авариях, не знаю как работает и не хотел-ьы узнать. Ну и отклонение от привычных маршрутов - повод для того чтобы проверить или все нормально. В США есть аппы, которые позволяют хотя-бы контролировать местоположение ребенка и его перемещения, включая скорость.Это не контроль в полном смысле, но хоть понимание.Если показывает, что ребенок в школе, то он в школе.Например, моя знакомая все еще контролирует с какой скоростью ездит на машине ее дочь. И превышение скорости - повод для разговора.И это в таком возрасте не лишнее.Я в студенческие и постстуденческие годы по глупости тоже любил втпить педаль ради адреналина. Так-же есть уведомления об авариях, не знаю как работает и не хотел-ьы узнать. Ну и отклонение от привычных маршрутов - повод для того чтобы проверить или все нормально.

Та і в нас ніби є така послуга у операторів. Та й ейртаг просто можна використати Та і в нас ніби є така послуга у операторів. Та й ейртаг просто можна використати Faceless

Модератор Повідомлень: 35393 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8138 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 16:29 Wirująświatła написав: лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке. лично не проверял но книги пишут в закрытых коллективах всегда царит право силы. Объективно всегда есть тот кто всех сильнее, но в случае с армией/тюрьмой/суворовским училищем нет никого со стороны, кто даст ему по шапке.

Не надо верить всему, что пишут в книгах. В армии быть умным и контактным на порядок быть важнее, чем быть сильным. А сейчас в украинской армии дедовщина вообще редко встречается. Бывают нытики, которых все недолюбливают, которые за собой не убирают и вечно шлангуют, могут за это и в ухо получить, но это не дедовщина, а воспитание хороших манер.



shapo написав: Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.

А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить Ну а о пользе и мужском коллективе. Те мои знакомые,кто служил в строевых войсках утверждали ,что после армии нет ни одного здорового человека.А советский опыт призыва из дневных отделений института с 1984 по,кажется, 1986-87 гг показал,что после армии дисциплина у вернувшихся студентов намного лучше ,а вот с творчеством полный швах - эта структура отучает мыслить

Не знаю откуда такие страшилки. Нас в батальоне СА было человек 20 из Одессы, все вернулись, один сейчас декан факультета ведущего одесского ВУЗа, другой хозяин известной фирмы, не знаю как у них с творчеством конечно.



rjkz написав: Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать. Понял, что в армию лучше не идти. Удивительно, что отец, отслуживший 4 года в Семипалатинске, абсолютно ничего не рассказывал про службу. Про много чего рассказывал о себе до армии, после, но про армию -ничего. Как выброшенные 4 года из жизни. Наверное не было ничего такого, что хотелось-бы вспоминать.

Любая армия по мобилизации это выброшенные годы. Но впечатлений точно на порядок больше, чем относительно обычной будничной жизни. Больше конечно положительных.



shapo написав: Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше. Бардак там,конечно,тоже есть,но при опасности офицеры выдвигаются вперёд пряча за собой солдатиков,поэтому и смертность среди них выше.

Вы живете в мире ипсошных иллюзий, у нас в бригаде командиров роты за войну в процентом отношении погибло и ранено было больше чем солдат. Не надо верить всему, что пишут в книгах. В армии быть умным и контактным на порядок быть важнее, чем быть сильным. А сейчас в украинской армии дедовщина вообще редко встречается. Бывают нытики, которых все недолюбливают, которые за собой не убирают и вечно шлангуют, могут за это и в ухо получить, но это не дедовщина, а воспитание хороших манер.Не знаю откуда такие страшилки. Нас в батальоне СА было человек 20 из Одессы, все вернулись, один сейчас декан факультета ведущего одесского ВУЗа, другой хозяин известной фирмы, не знаю как у них с творчеством конечно.Любая армия по мобилизации это выброшенные годы. Но впечатлений точно на порядок больше, чем относительно обычной будничной жизни. Больше конечно положительных.Вы живете в мире ипсошных иллюзий, у нас в бригаде командиров роты за войну в процентом отношении погибло и ранено было больше чем солдат. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19379 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4790 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 9 23 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 лют, 2025 20:07 freeze написав: Не знаю откуда такие страшилки. Нас в батальоне СА было человек 20 из Одессы, все вернулись, один сейчас декан факультета ведущего одесского ВУЗа, другой хозяин известной фирмы, не знаю как у них с творчеством конечно



Вы живете в мире ипсошных иллюзий, у нас в бригаде командиров роты за войну в процентом отношении погибло и ранено было больше чем солдат. Не знаю откуда такие страшилки. Нас в батальоне СА было человек 20 из Одессы, все вернулись, один сейчас декан факультета ведущего одесского ВУЗа, другой хозяин известной фирмы, не знаю как у них с творчеством конечноВы живете в мире ипсошных иллюзий, у нас в бригаде командиров роты за войну в процентом отношении погибло и ранено было больше чем солдат.



Во-первых, все зависит в каком возрасте попал в СА. Чем старше,тем меньше шансов на изменение психики хотя и переносится тяжелее чем в молодости.

Во-вторых,с каких пор декан стал светочем науки? Это больше административная должность,тем более если это случилось с конца 80-х,то тогда из вузов шел отток кадров.

Про "страшилки" как я уже написал это из общения с теми с кем учился в институте и работал позже. Возможно, мне не повезло и в этот круг не попали ваши сослуживцы.

Что касается моего личного опыта пребывания в качестве офицера-двухгодичника в военно-строительных войсках ( их почему-то называли волонтёрами хотя ни одного добровольца я там не видел), то он исключительно негативный. За первый квартал 1981г на полигоне было зафиксировано официально 33 трупа. По весне в степи находили ещё.

Я давно не живу в мире иллюзий поскольку мне осталось немного и все видно яснее чем в молодости.

Про опыт израильской армии я узнал от своего сына который в 2014 заходил в Газу в операцию Несокрушимая скала. Возможно,нынешняя украинская армия переняла этот опыт и изменила советский устав по которому как я помню военнослужащий попав в плен должен был ценой своей жизни не выдать доверенные ему секреты ,в то время как в израильской попавший в плен должен рассказать все что ему известно чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

В ЦАХАЛ перед тем как идти на боевые действия спрашивают хочешь или нет,и если нет,то не идёшь.

В дерьмовом фильме 9 рота Говорухин в роли генерала тоже спрашивает у солдатиков хотят они ехать в Афган или нет.

Но я такое представляю с трудом. Во-первых, все зависит в каком возрасте попал в СА. Чем старше,тем меньше шансов на изменение психики хотя и переносится тяжелее чем в молодости.Во-вторых,с каких пор декан стал светочем науки? Это больше административная должность,тем более если это случилось с конца 80-х,то тогда из вузов шел отток кадров.Про "страшилки" как я уже написал это из общения с теми с кем учился в институте и работал позже. Возможно, мне не повезло и в этот круг не попали ваши сослуживцы.Что касается моего личного опыта пребывания в качестве офицера-двухгодичника в военно-строительных войсках ( их почему-то называли волонтёрами хотя ни одного добровольца я там не видел), то он исключительно негативный. За первый квартал 1981г на полигоне было зафиксировано официально 33 трупа. По весне в степи находили ещё.Я давно не живу в мире иллюзий поскольку мне осталось немного и все видно яснее чем в молодости.Про опыт израильской армии я узнал от своего сына который в 2014 заходил в Газу в операцию Несокрушимая скала. Возможно,нынешняя украинская армия переняла этот опыт и изменила советский устав по которому как я помню военнослужащий попав в плен должен был ценой своей жизни не выдать доверенные ему секреты ,в то время как в израильской попавший в плен должен рассказать все что ему известно чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.В ЦАХАЛ перед тем как идти на боевые действия спрашивают хочешь или нет,и если нет,то не идёшь.В дерьмовом фильме 9 рота Говорухин в роли генерала тоже спрашивает у солдатиков хотят они ехать в Афган или нет.Но я такое представляю с трудом. shapo Повідомлень: 4899 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 838 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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