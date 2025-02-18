Поставив зразу на 34 хв, і….
Куракалпакський стид!! «Корупция -второе название страны»
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Додано: Вів 18 лют, 2025 18:58
Надо єхать))
Додано: Вів 18 лют, 2025 19:29
Ну а де там стид?
Я навіть подумав, що один відомий учасник форуму правильно нас всіх умовляв купити у нього його нежитловий напівпідвал, покинуту в бурʼяні недобудову в Жулянах та найдорожчий в житті транспортний засіб (ровер, колись куплений у циган за 40 доларів) , щоби він вклався у Форд за 35 000 доларів та в такий офіс.
Нормальний план був. Дійсно захочеться на Філіппіни... І він в цьому правий...
(Фото з того відео, хвилина 35+...)
P.S. Цікаво на 37-ій хвилині, коли розмірковують, скільки грошей зараз треба для прожиття.
700 доларів на місяць - це "ніфіга собі, як скромно" (бюджет одного з дописувачів на 1/2 року), а 1 500 - "нормально".
Я гадаю що так і є (не враховуючи таких країн як США або Канаду) - часи змінилися, і там, де раніше вистачало 500, - зараз 1 500...
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