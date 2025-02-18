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#<1 ... 2633263426352636 Додано: Вів 18 лют, 2025 18:58 Надо єхать)) flyman написав: 19 хв., живуть щасливо як макаки без грошей



35 хв. модне МЗК 19 хв., живуть щасливо як макаки без грошей35 хв. модне МЗК

Поставив зразу на 34 хв, і….



Куракалпакський стид!! «Корупция -второе название страны» Поставив зразу на 34 хв, і….Куракалпакський стид!! «Корупция -второе название страны» Hotab Повідомлень: 14182 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2025 19:29

Я навіть подумав, що один відомий учасник форуму правильно нас всіх умовляв купити у нього його нежитловий напівпідвал, покинуту в бурʼяні недобудову в Жулянах та найдорожчий в житті транспортний засіб (ровер, колись куплений у циган за 40 доларів) , щоби він вклався у Форд за 35 000 доларів та в такий офіс.

Нормальний план був. Дійсно захочеться на Філіппіни... І він в цьому правий...



(Фото з того відео, хвилина 35+...)



P.S. Цікаво на 37-ій хвилині, коли розмірковують, скільки грошей зараз треба для прожиття.

700 доларів на місяць - це "ніфіга собі, як скромно" (бюджет одного з дописувачів на 1/2 року), а 1 500 - "нормально".

Я гадаю що так і є (не враховуючи таких країн як США або Канаду) - часи змінилися, і там, де раніше вистачало 500, - зараз 1 500... Ну а де там стид?Я навіть подумав, що один відомий учасник форуму правильно нас всіх умовляв купити у нього його нежитловий напівпідвал, покинуту в бурʼяні недобудову в Жулянах та найдорожчий в житті транспортний засіб (ровер, колись куплений у циган за 40 доларів) , щоби він вклався у Форд за 35 000 доларів та в такий офіс.Нормальний план був. Дійсно захочеться на Філіппіни... І він в цьому правий...(Фото з того відео, хвилина 35+...)Цікаво на 37-ій хвилині, коли розмірковують, скільки грошей зараз треба для прожиття.700 доларів на місяць - це "ніфіга собі, як скромно" (бюджет одного з дописувачів на 1/2 року), а 1 500 - "нормально".Я гадаю що так і є (не враховуючи таких країн як США або Канаду) - часи змінилися, і там, де раніше вистачало 500, - зараз 1 500... akurt

Повідомлень: 10561 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2025 20:12 akurt

Може Олег Ночкін , теж халамидник, візьме на утримання .. Hotab Повідомлень: 14182 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2025 20:43 Сумніви мене беруть...

Мама - вона з Полтавщини - в таких випадках казали:

"Гидко паличкАми узяти..." akurt

Повідомлень: 10561 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1379 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2633263426352636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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