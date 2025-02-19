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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2633263426352636
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 18:58

Надо єхать))

  flyman написав:19 хв., живуть щасливо як макаки без грошей

35 хв. модне МЗК

Поставив зразу на 34 хв, і….

Куракалпакський стид!! «Корупция -второе название страны» :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 19:29

Ну а де там стид?
Я навіть подумав, що один відомий учасник форуму правильно нас всіх умовляв купити у нього його нежитловий напівпідвал, покинуту в бурʼяні недобудову в Жулянах та найдорожчий в житті транспортний засіб (ровер, колись куплений у циган за 40 доларів) , щоби він вклався у Форд за 35 000 доларів та в такий офіс.
Нормальний план був. Дійсно захочеться на Філіппіни... І він в цьому правий...
Зображення
(Фото з того відео, хвилина 35+...)

P.S. Цікаво на 37-ій хвилині, коли розмірковують, скільки грошей зараз треба для прожиття.
700 доларів на місяць - це "ніфіга собі, як скромно" (бюджет одного з дописувачів на 1/2 року), а 1 500 - "нормально".
Я гадаю що так і є (не враховуючи таких країн як США або Канаду) - часи змінилися, і там, де раніше вистачало 500, - зараз 1 500...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:12

akurt
Може Олег Ночкін , теж халамидник, візьме на утримання ..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 20:43

Хто зна, чи возьмуть… Від людини ж залежить…
Мама - вона з Полтавщини - в деяких випадках - як он нижче - говорила так:
"Гидко паличкАми у руки взяти..."
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 лют, 2025 03:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 02:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Семёныч, шо там в Дартанляндии, арабы и армяне ещё не били на улице?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 03:28

Аміндавович! Що там було в суботу - після шаббату - 15 швата - в свято Ту Бі Швата - на святкуванні дня народження Цві Гірша? Фаршмака було вдосталь?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Семёныч, пишите на шевченковском украинском, а не на вот этом непонятно чём.
Так рынок недвижимости новой родины беженца(от гнёта айраном и пиде с кокоречем) пока не принял нового сотрудника в штыки?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:49

  akurt написав:Аміндавович! Що там було в суботу - після шаббату - 15 швата - в свято Ту Бі Швата - на святкуванні дня народження Цві Гірша? Фаршмака було вдосталь?


На праздник Ту Би Шват дают сушеные фрукты и орехи.
Фаршмака в Израиле в кафе и ресторанах не видел ни разу, в отличие от фалафеля и шаурмы.

Если речь идёт о основателе движения Хибат Цион раве Цви-Гирш Калишер,то он родился 24 марта
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 05:01

Ні, найманих працівників трохи підгодовували на день народження у особи із схожим іменем, але прізвище інше та мешкає зараз здається в Лондоні. Тому важливе питання, чи іменинник оплатив закуску найманому працівникові, який ще рік тому сильно мріяв переїхати із свого міста в Київ, але вже «здувся». Кияни підвели: не хочуть за копійки продавати мрійнику нічого, навіть на Інститутській чи Банковій, не говорячи вже про омріяну двоповерхову квартиру на Оболонський набережній.
akurt
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