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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2640264126422643
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 00:45

В Турции отшельник уже два года живёт в пещере

Турок Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате землетрясения в Хатае, уже два года живёт в пещере. По его словам, там он обрёл спокойствие и умиротворение.

«Я далеко от всех и очень спокоен. Иногда в пещеру приходят змеи и мыши. У меня есть несколько молитв для змей. Когда я молюсь, они уходят. У меня есть проблемы с электричеством. Если у меня будет возможность, я хочу использовать солнечную панель. Я хочу солнечную панель, чтобы запустить стиральную машину и холодильник», — сказал отшельник.

Власти предлагали Бозоглану временное жильё, но он от него отказался.

https://t.me/nexta_live/90393
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 10:42

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  #<1 ... 2640264126422643
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