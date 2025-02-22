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Турок Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате землетрясения в Хатае, уже два года живёт в пещере. По его словам, там он обрёл спокойствие и умиротворение.
«Я далеко от всех и очень спокоен. Иногда в пещеру приходят змеи и мыши. У меня есть несколько молитв для змей. Когда я молюсь, они уходят. У меня есть проблемы с электричеством. Если у меня будет возможность, я хочу использовать солнечную панель. Я хочу солнечную панель, чтобы запустить стиральную машину и холодильник», — сказал отшельник.
Власти предлагали Бозоглану временное жильё, но он от него отказался.